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Moody's понизило рейтинг Украины

Moody's понизило рейтинг Украины с Caa3 до Ca со стабильным прогнозом

Международное рейтинговое агентство Moody’s понизило суверенный кредитный рейтинг Украины с Caa3 (подвержен высокому кредитному риску) до Ca (преддефолтный) и изменило прогноз с негативного на стабильный.

Решение объяснили последствиями военной операции России, «которые, вероятно, создадут долгосрочные проблемы для экономики и государственных финансов Украины». Эти проблемы повышают риски для устойчивости государственного долга и делают вероятной реструктуризацию долга со значительными потерями для кредиторов частного сектора.

В агентстве отметили, что в случае дальнейшей эскалации конфликта убытки для инвесторов частного сектора могут быть больше, чем подразумевается рейтингом Ca. При этом Moody's ожидает, что макроэкономическая и финансовая стабильность страны будет сохранена.

Рейтинг эмитента в местной и иностранной валюте также снижен — с Caa3 до Caa2. Одноступенчатый разрыв между рейтингом в валюте и суверенным кредитным рейтингом в Moody's объяснили политической неопределенностью и непредсказуемостью на фоне высоких геополитических рисков.

В мае 2022 года агентство также понижало рейтинги Украины — с Caa2 до Caa3 с негативным прогнозом. В Moody's объяснили это повышенными рисками устойчивости госдолга из-за военных действий.

В марте прошлого года Moody's понизило рейтинг России с «мусорного» B3 до Ca с негативным прогнозом. Агентство пояснило, что это связано со значительно возросшим риском дефолта и угроз для макроэкономической стабильности из-за введенных санкций, а также опасений о больших, чем в среднем за предыдущее время, потерях для инвесторов из-за «непредсказуемости действий правительства».

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В конце июня Moody's сообщило о дефолте России по внешним долговым обязательствам. «27 июня держатели суверенного долга России не получили купонные выплаты по двум еврооблигациям на сумму $100 млн по истечении 30-дневного льготного периода, что мы рассматриваем как дефолт», — заявили в агентстве. В Кремле с наступлением дефолта не согласились.

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