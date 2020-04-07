Стоимость нефти Brent превысила $34 за баррель
Стоимость июньского фьючерса на нефть марки Brent выросла на 2,93%, до $34,02 за баррель, по состоянию на 5:30 мск, следует из данных торгов на лондонской бирже ICE.
Стоимость майского фьючерса нефти WTI находится на отметке $27,02, показывая рост 3,6%.
Накануне цена нефти марки Brent с поставкой в июне 2020 года снизилась на 8,3%, упав ниже $31 за баррель, а стоимость майского фьючерса WTI упала на 9%, до $26 за баррель.
На фоне распространения коронавируса и срыва сделки ОПЕК+ о сокращении добычи в начале марта упали цены на нефть. Россия предложила сохранить действовавший уровень добычи, а Саудовская Аравия выступила за дополнительное снижение объемов производства. В результате соглашение распалось, и вслед за этим Эр-Рияд заявил о планах увеличить добычу нефти в текущем году до 12 млн барр./сутки.