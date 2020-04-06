Падение цен на нефть , 06 апр, 01:31
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Стоимость нефти Brent упала на 8%
Цена нефти марки Brent с поставкой в июне 2020 года снизилась на 8,3%, свидетельствуют данные биржи ICE в Лондоне.
По состоянию на 1:20 мск стоимость барреля Brent составила $31,48. Стоимость фьючерса WTI упала на 9%, до $26 за баррель.
Как отмечает Reuters, котировки падают на фоне опасений по поводу увеличения предложения нефти, которые вызваны сообщениями о переносе экстренной встречи ОПЕК+.
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