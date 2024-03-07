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Война санкций ,  
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Туск анонсировал обсуждения в ЕС торговых преференций для Украины

Премьер Туск пообещал обсудить торговые преференции для Киева с руководством ЕС
Сюжет
Война санкций
Премьер Польши пообещал обсудить вопрос о торговле с Украиной в Еврокомиссии. Варшава будет добиваться решений, позволяющих польским фермерам «вздохнуть с облегчением». В Киеве ранее заявили о готовности к торговым ограничениям
Фото: Kacper Pempel / Reuters
Фото: Kacper Pempel / Reuters

Польша будет добиваться от Евросоюза решений, которые позволят ее агропроизводителямм спокойно заниматься своим делом, заявил премьер-министр республики Дональд Туск перед вылетом в Бухарест на съезд Европейской народной партии.

Премьер пообещал провести переговоры с представителями Европейской комиссии о торговле с Украиной. «Мы будем добиваться таких решений Брюсселя, которые позволят польским фермерам вздохнуть с облегчением, — приводит его слова Rzeczpospolita. — Там [на съезде] будет возможность и высказаться, и поговорить с глазу на глаз».

Туск также выразил уверенность, что 9 марта на встрече с польскими фермерами представит «что-то серьезное», но не стал уточнять подробности. Тем не менее вне зависимости от того, продолжатся протесты или нет, он «убережет фермеров от неблагоприятных перемен».

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После начала российской военной операции ЕС отменил пошлины и квоты на украинский экспорт для поддержки сельхозпроизводителей. На этом фоне в нескольких европейских странах начались протесты фермеров. Тех не устраивают конкурентные условия с украинскими производителями, и они требуют отменить решение Брюсселя.

Весной 2023 года Польша запретила поставку агропродукции с Украины, однако в начале 2024-го протесты вспыхнули с новой силой. Сельхозпроизводители объявили с 9 февраля забастовку, а профсоюз фермеров пообещал заблокировать все погранпереходы с Украиной и перекрыть дороги в некоторых регионах. Причиной новых волнений стало предложение Еврокомиссии продлить на год приостановку пошлин и квот на ввоз украинских товаров и ввести ограничения на импорт наиболее чувствительной сельхозпродукции.

Туск 1 марта пригрозил, что граница Польши для товаров с Украины будет закрыта в случае отказа ограничить беспошлинный ввоз сельхозпродукции. Украинский замминистра экономики Тарас Качка сообщил о готовности принять ограничения на торговлю с Евросоюзом для разрядки «острого политического спора».

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Теги
Юлия Овчинникова
Украина Польша Европейский Союз Дональд Туск фермеры
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