 Перейти к основному контенту
branding imagebranding image
Скрыть баннеры
Главное меню
Главное меню
Весь мир
С.-Петербург
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологда
Калининград
Краснодар
Н.Новгород
Пермь
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Карелия
Мурманск
Приморье
Военная операция на Украине ,  
0 

Украина заявила о готовности принять ограничения на торговлю с ЕС

Замминистра экономики Качка: Украина готова принять ограничения на торговлю с ЕС
Сюжет
Военная операция на Украине
Туск ранее пригрозил перекрыть границу для украинских товаров, если ЕС не ограничит беспошлинный ввоз украинской сельхозпродукции. Украинский замминистра Качка заявил о готовности Киева принять условия Варшавы
Фото: Kacper Pempel / Reuters
Фото: Kacper Pempel / Reuters

Украина готова принять ограничения на торговлю с ЕС, чтобы разрядить «острый» политический спор с Польшей, заявил Financial Times (FT) украинский замминистра экономики Тарас Качка.

«Может быть, на время переходного периода <...> такого рода управляемый подход к торговым потокам между Украиной и ЕС — это то, что нам всем нужно», — отметил он.

Вместе с этим Качка призвал власти Евросоюза запретить импорт российского зерна, которое все еще поступает в Европу через Белоруссию и страны Балтии. «Что касается пшеницы, это не Украина создает проблемы для польских фермеров, а Россия», — подчеркнул Качка.

В 2022 году Евросоюз отменил пошлины и квоты на украинский экспорт для поддержки сельхозпроизводителей. На фоне этого в нескольких европейских странах начались протесты фермеров, недовольных конкуренцией с украинскими производителями.

Польша весной 2023 года одной из первых ввела односторонний запрет на поставку украинской агропродукции, а в январе 2024 года протесты вспыхнули с новой силой на фоне предложения Еврокомиссии продлить на год приостановку пошлин и квот на ввоз товаров с Украины и ввести механизм ограничения импорта наиболее «чувствительной» сельхозпродукции.

Польские фермеры объявили всеобщую забастовку, начали блокировать КПП на границе с Украиной, а некоторые из них высыпали украинское зерно из ожидающих грузовых поездов, что вызвало возмущение в Киеве.

Зеленский назвал ситуацию на границе с Польшей вышедшей за пределы морали
Политика
Фото: Omar Marques / Getty Images

28 февраля премьер-министр Польщи Дональд Туск сообщил, что между Варшавой и Киевом ведутся переговоры о «полном закрытии границ» в рамках защиты польского сельскохозяйственного рынка. По его словам, Польша — «самое проукраинское государство», однако решение о свободной торговле с Украиной слишком дорого ей обходится, и речь идет не только о ее фермерах. «Мы не в состоянии заплатить эту цену, поэтому ищем решение, которое защитит польский рынок, а также европейский рынок от наводнения значительно более дешевой сельскохозяйственной продукцией с Украины», — подчеркивал политик.

Позже Туск уточнил, что польские власти рассмотрят вариант с закрытием границы для украинских товаров, если Евросоюз и Киев не пойдут навстречу требованиям Варшавы ограничить беспошлинный ввоз украинской сельхозпродукции. Вместе с этим он заявил, что правительство рассматривает возможность перевозок излишков украинского зерна в нуждающиеся страны и введения эмбарго на сельхозпродукцию из России и Белоруссии.

Программа развития РБК Pro Освойте 52 навыка за год
Программа развития — удобный инструмент непрерывного обучения новым навыкам для успешной карьеры

Украинский власти неоднократно критиковали позицию Варшавы по перекрытию КПП польскими фермерами. Министр инфраструктуры Украины Александр Кубраков обвинял протестующих в политической провокации, а президент Владимир Зеленский называл ситуацию «вышедшей за пределы морали» и призывал собраться на границе, чтобы обсудить проблему.

Депутат Верховной рады Украины Ярослав Железняк ранее говорил, что общие потери украинского бюджета из-за блокады пунктов пропуска на границе с Польшей составили 20 млрд гривен (более $523 млн), из них 8 млрд (более $209 млн) — в феврале текущего года.

Огненный смерч в Приморье попал на видео 

Министерство обороны Германии отреагировало на утечку переговоров в СМИ

Американцы засомневались в умственных способностях Байдена. Проблемы и у Трампа

Еврокомиссия озвучит варианты применения замороженных активов России

Корабль с российским и американскими космонавтами запустили к МКС. Видео

В Саратове на школьницу напал лев. Стали известны последствия

Как меняется чистая прибыль российских банков. Инфографика

Украина согласилась продолжить транзит российского газа. Но при одном условии

В Польше упал неизвестный объект. Власти рассказали, что это было

Медведев рассказал о разговоре с Обамой, который его «поразил до глубины души»

Как сильно доллар упадет в марте? Прогноз SberCIB

Акции Сбербанка пробили психологический уровень ₽300. Продолжится ли рост?

Минфин нарастит покупки валюты и золота. Что это значит?

Такого не было 45 лет: британцы перестали поддерживать правящую партию
Авторы
Теги
Илья Пламенев Илья Пламенев
Украина Польша зерно торговые соглашения ЕС
Материалы по теме
Зеленский назвал ситуацию на границе с Польшей вышедшей за пределы морали
Политика
Туск пояснил, в каком случае Польша закроет границу для товаров с Украины
Политика
«Страна» сообщила о конфликте водителей на границе в Польше из-за взяток
Политика
Прямой эфир
Ошибка воспроизведения видео. Пожалуйста, обновите ваш браузер.

.

Лента новостей
Курс евро на 6 марта
EUR ЦБ: 98,94 (-0,17) Инвестиции, 05 мар, 16:25 Курс доллара на 6 марта
USD ЦБ: 91,16 (-0,19) Инвестиции, 05 мар, 16:25
Маршрут «Россия»: что даст продление трассы М-12 на Восток Дискуссионный клуб, 10:05
Когда разделять бизнес бессмысленно и опасно — четыре кейса Pro, 09:49
На Урале оправдали супругов по делу о сожжении двух человек Общество, 09:46
WP узнала об отказе Зеленской и Навальной от мероприятия с Байденом Политика, 09:42
Трамп оценил свою победу на праймериз в «супервторник» Политика, 09:35
Украина заявила о готовности принять ограничения на торговлю с ЕС Политика, 09:32
В Курской области после атаки дрона загорелся склад с топливом Политика, 09:29
Дарим «Весь РБК Pro» на месяц
Оформите любой интенсив и получите подписку. Подарок доступен только для новых пользователей
Купить интенсив
Под Белгородом сбили беспилотник Политика, 09:26
Ракова анонсировала применение роботов для эндопротезирования суставов Город, 09:20
Почему продавцы судятся с Wildberries и как покупателям защитить права Pro, 09:18
В Белгороде объявили ракетную опасность Политика, 09:11
Глава Тувы сообщил, что при аварии на ТЭЦ никто не пропал Общество, 09:04
3 факта перед стартом торгов на Мосбирже. Что важно знать инвестору Инвестиции, 09:01
Забудьте все, что знаете про выгорание: что взаправду отнимает ваши силы Pro, 09:00