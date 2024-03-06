Украина заявила о готовности принять ограничения на торговлю с ЕС

Туск ранее пригрозил перекрыть границу для украинских товаров, если ЕС не ограничит беспошлинный ввоз украинской сельхозпродукции. Украинский замминистра Качка заявил о готовности Киева принять условия Варшавы

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Украина готова принять ограничения на торговлю с ЕС, чтобы разрядить «острый» политический спор с Польшей, заявил Financial Times (FT) украинский замминистра экономики Тарас Качка.

«Может быть, на время переходного периода <...> такого рода управляемый подход к торговым потокам между Украиной и ЕС — это то, что нам всем нужно», — отметил он.

Вместе с этим Качка призвал власти Евросоюза запретить импорт российского зерна, которое все еще поступает в Европу через Белоруссию и страны Балтии. «Что касается пшеницы, это не Украина создает проблемы для польских фермеров, а Россия», — подчеркнул Качка.

В 2022 году Евросоюз отменил пошлины и квоты на украинский экспорт для поддержки сельхозпроизводителей. На фоне этого в нескольких европейских странах начались протесты фермеров, недовольных конкуренцией с украинскими производителями.



Польша весной 2023 года одной из первых ввела односторонний запрет на поставку украинской агропродукции, а в январе 2024 года протесты вспыхнули с новой силой на фоне предложения Еврокомиссии продлить на год приостановку пошлин и квот на ввоз товаров с Украины и ввести механизм ограничения импорта наиболее «чувствительной» сельхозпродукции.



Польские фермеры объявили всеобщую забастовку, начали блокировать КПП на границе с Украиной, а некоторые из них высыпали украинское зерно из ожидающих грузовых поездов, что вызвало возмущение в Киеве.

28 февраля премьер-министр Польщи Дональд Туск сообщил, что между Варшавой и Киевом ведутся переговоры о «полном закрытии границ» в рамках защиты польского сельскохозяйственного рынка. По его словам, Польша — «самое проукраинское государство», однако решение о свободной торговле с Украиной слишком дорого ей обходится, и речь идет не только о ее фермерах. «Мы не в состоянии заплатить эту цену, поэтому ищем решение, которое защитит польский рынок, а также европейский рынок от наводнения значительно более дешевой сельскохозяйственной продукцией с Украины», — подчеркивал политик.

Позже Туск уточнил, что польские власти рассмотрят вариант с закрытием границы для украинских товаров, если Евросоюз и Киев не пойдут навстречу требованиям Варшавы ограничить беспошлинный ввоз украинской сельхозпродукции. Вместе с этим он заявил, что правительство рассматривает возможность перевозок излишков украинского зерна в нуждающиеся страны и введения эмбарго на сельхозпродукцию из России и Белоруссии.

Украинский власти неоднократно критиковали позицию Варшавы по перекрытию КПП польскими фермерами. Министр инфраструктуры Украины Александр Кубраков обвинял протестующих в политической провокации, а президент Владимир Зеленский называл ситуацию «вышедшей за пределы морали» и призывал собраться на границе, чтобы обсудить проблему.

Депутат Верховной рады Украины Ярослав Железняк ранее говорил, что общие потери украинского бюджета из-за блокады пунктов пропуска на границе с Польшей составили 20 млрд гривен (более $523 млн), из них 8 млрд (более $209 млн) — в феврале текущего года.