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Bloomberg узнал о намерениях США сохранить до марта потолок цен в $60

Bloomberg: США и их союзники хотят сохранить до марта потолок цен в $60
В то же время Эстония, Литва и Польша, как и прежде, настаивают на снижении лимита до $40–50, сообщает агентство. ЕС согласился пересматривать предельные цены на нефть каждые два месяца
Фото: Егор Алеев / ТАСС
Фото: Егор Алеев / ТАСС

США и их союзники хотят отложить пересмотр потолка цен на российскую нефть до марта, сохранив его пока на изначальном уровне $60, сообщает Bloomberg. В то же время Эстония, Литва и Польша, как и прежде, настаивают на снижении лимита, считая его слишком высоким по сравнению с текущими рыночными ценами.

Страны сослались на оценки Международного энергетического агентства, согласно которым средняя рыночная цена на российскую нефть составляла $54 в декабре и $52 в январе. В связи с этим прибалтийские республики добиваются ограничения цен на уровне $40–50. Страны указали, что в декабре ЕС согласился удерживать уровень цен как минимум на 5% ниже среднего рыночного уровня.

В пятницу дипломаты ЕС начали обсуждение вопроса о пересмотре потолка цен на российскую сырую нефть, установленного в декабре прошлого года ЕС, странами G7 и Австралией. Тогда же вступило в силу эмбарго Евросоюза на поставки российского сырья морским путем. Брюссель согласился пересматривать предельный уровень цен на сырую нефть каждые два месяца.

Кроме того, Евросоюз собирается установить лимит цен на российские нефтепродукты, в том числе на дизельное топливо. 5 февраля вступает в силу эмбарго на импорт нефтепродуктов. Еврокомиссия предложила установить потолок в $100 на такие продукты, как дизельное топливо, а на моторное масло и некоторые смазочные материалы — в $45.

Польша и страны Балтии настаивали на более низком потолке цен на российскую нефть еще при обсуждении лимита на прошлых стадиях. Министр иностранных дел Эстонии Урмас Рейнсалу говорил, что цена должна быть «как можно ниже», чтобы причинить «боль» России. Польша, Литва и Эстония предлагали ценовой предел в $30 за баррель.

Россия в ответ на введенный потолок цен запретила поставки своей нефти и нефтепродуктов, если в контрактах «прямо или косвенно предусматривается использование механизма фиксации предельной цены».

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