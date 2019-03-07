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Экономика ,  
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Экономисты оценили внешний долг Венесуэлы в $156 млрд
Институт международных финансов оценил внешний долг Венесуэлы. Он составляет $156 млрд, или 738% экспорта, — это мировой рекорд. Каракас размер долга не раскрывает
Фото: Carlos Becerra / Bloomberg

Внешний долг Венесуэлы — государственный и частный — на конец 2018 года составил почти $156 млрд, подсчитал вашингтонский Институт международных финансов (IIF, данные есть у РБК). Внешний долг увеличился в 2,5 раза по сравнению с показателем 2007 года ($62 млрд).

Венесуэльское правительство не публикует данные о внешнем долге. Центробанк Венесуэлы прекратил раскрывать макроэкономические показатели на постоянной основе после того, как к власти в 2013 году пришел Николас Мадуро. МВФ в мае 2018 года вынес Венесуэле официальное неодобрение в связи с отсутствием экономической статистики. У страны даже нет надежно измеренного ВВП за последние годы.

Долг в 8 раз выше экспорта

  • Свыше 90% внешнего долга Венесуэлы ($144 млрд) — это задолженность центрального правительства и государственной нефтекомпании PDVSA, следует из данных IIF.
  • В том числе $65 млрд Каракас и PDVSA должны по облигациям. Все, кроме одного выпуска, находятся в дефолте.
  • PDVSA платит проценты только по облигациям с погашением в 2020 году, по которым обеспечением выступают 50,1% акций американской нефтеперерабатывающей компании CITGO (оставшиеся 49,9% CITGO находятся в залоге у «Роснефти»). В апреле PDVSA предстоит выплатить $71 млн по этим облигациям.
  • Также венесуэльское правительство должно $26 млрд России и Китаю, по данным IIF. Кроме того, у PDVSA есть долг перед «Роснефтью» в размере $5 млрд, следует из данных института.
  • Внешний долг Венесуэлы эквивалентен 738% ее годового экспорта, следует из данных IIF. Это более чем в четыре раза превышает средний показатель для развивающихся стран и является мировым рекордом.

Показания расходятся

Цифры IIF — выше тех, что публиковала PDVSA в январе 2019 года: компания тогда сообщила, что ее долг в 2018 году снизился на 5% и составил $34,6 млрд. IIF оценивает внешний долг PDVSA существенно выше — $63 млрд.

Задолженность PDVSA перед «Роснефтью» на конец 2018 года составляла только $2,3 млрд (а не $5 млрд, как утверждает IIF), сообщала российская компания, но этот показатель не учитывал проценты.

В целом IIF оценивает внешний долг Венесуэлы значительно выше, чем большинство экспертов. Так, Центральное разведывательное управление (ЦРУ) считает, что совокупный внешний долг Венесуэлы на конец 2017 года составлял $100,3 млрд.

Если к власти в Венесуэле придет лидер оппозиции Хуан Гуаидо, страна, скорее всего, рано или поздно будет реструктурировать свои внешние долги под контролем МВФ, утверждает CNBC. «Это будет одна из крупнейших и самых сложных реструктуризаций суверенного долга», — считает телеканал. При этом Гуаидо вряд ли нарушит долговые обязательства перед Китаем и Россией. «Правительства России и Китая знают, что они не вернут инвестиции, вложенные в Венесуэлу, пока Мадуро продолжает узурпировать власть. Мы, напротив, будем гарантией того, что долговые обязательства, законно заключенные моей страной, не будут аннулированы», — сказал Гуаидо в интервью РБК 1 марта.

Автор: Иван Ткачёв
Теги: Венесуэла, внешний долг
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