Экономисты оценили внешний долг Венесуэлы в $156 млрд

PDVSA платит проценты только по облигациям с погашением в 2020 году, по которым обеспечением выступают 50,1% акций американской нефтеперерабатывающей компании CITGO (оставшиеся 49,9% CITGO находятся в залоге у «Роснефти»). В апреле PDVSA предстоит выплатить $71 млн по этим облигациям.

Также венесуэльское правительство должно $26 млрд России и Китаю, по данным IIF. Кроме того, у PDVSA есть долг перед «Роснефтью» в размере $5 млрд, следует из данных института.

Внешний долг Венесуэлы эквивалентен 738% ее годового экспорта, следует из данных IIF. Это более чем в четыре раза превышает средний показатель для развивающихся стран и является мировым рекордом.

Показания расходятся

Цифры IIF — выше тех, что публиковала PDVSA в январе 2019 года: компания тогда сообщила, что ее долг в 2018 году снизился на 5% и составил $34,6 млрд. IIF оценивает внешний долг PDVSA существенно выше — $63 млрд.

Задолженность PDVSA перед «Роснефтью» на конец 2018 года составляла только $2,3 млрд (а не $5 млрд, как утверждает IIF), сообщала российская компания, но этот показатель не учитывал проценты.

В целом IIF оценивает внешний долг Венесуэлы значительно выше, чем большинство экспертов. Так, Центральное разведывательное управление (ЦРУ) считает, что совокупный внешний долг Венесуэлы на конец 2017 года составлял $100,3 млрд.

Если к власти в Венесуэле придет лидер оппозиции Хуан Гуаидо, страна, скорее всего, рано или поздно будет реструктурировать свои внешние долги под контролем МВФ, утверждает CNBC. «Это будет одна из крупнейших и самых сложных реструктуризаций суверенного долга», — считает телеканал. При этом Гуаидо вряд ли нарушит долговые обязательства перед Китаем и Россией. «Правительства России и Китая знают, что они не вернут инвестиции, вложенные в Венесуэлу, пока Мадуро продолжает узурпировать власть. Мы, напротив, будем гарантией того, что долговые обязательства, законно заключенные моей страной, не будут аннулированы», — сказал Гуаидо в интервью РБК 1 марта.