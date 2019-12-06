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Путин пообещал немецкому бизнесу сохранить транзит газа через Украину
Президент напомнил, что «Северный поток-2» — это коммерческий проект, в который практически не вмешивается правительство. Газопровод позволит осуществлять поставки в ЕС напрямую, но от транзита через Украину Россия не откажется
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Встреча президента РФ Владимира Путина с представителями деловых кругов Германии (Фото: Михаил Метцель / ТАСС)

Россия не откажется от транзита газа через Украину, несмотря на строительство газопровода «Северный поток-2», сооружение которого близко к завершению. Об этом президент Владимир Путин заявил на встрече с представителями немецкого бизнеса в Сочи. 

Путин отметил, что «Северный поток-2» — «чисто коммерческий проект», и государство практически не принимает в нем участие. «Уже много раз об этом говорил, еще раз хочу об этом сказать: это совсем не значит, что Россия намерена прекратить транзит через территорию Украины», — заявил президент (цитата по ТАСС).

По его словам, ввод газопровода в эксплуатацию увеличит предполагаемые поставки российского газа по балтийскому маршруту в два раза, что, в свою очередь, поможет удовлетворить спрос не только в Германии, но и в других странах.

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В сенате США заявили о возможности задержать «Северный поток-2» санкциями

«Северный поток-2» — это проект строительства газопровода мощностью 55 млрд куб. м газа в год из России в Германию по дну Балтийского моря. Кроме ФРГ его маршрут пройдет по территории Финляндии, Швеции и Дании.

Против строительства газопровода выступал ряд государств ЕС, а также Украина. В США предлагали ввести санкции против участвующих в строительстве компаний. В американском сенате предполагали, что это поможет более чем на год задержать строительство газопровода.

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В октябре Дания стала последней страной, разрешившей строительство российского газопровода в своих территориальных водах. Оператор «Северного потока-2» — подконтрольная «Газпрому» Nord Stream 2 — добивалась разрешения Дании с апреля 2017 года.

Министр энергетики Александр Новак в ноябре отметил, что Россия может начать поставлять газ по «Северному потоку-2» до конца этого года. «Я думаю, что в ближайшие месяцы это может произойти», — сказал Новак. По его словам, этот вопрос связан не только с окончанием строительства газопровода, но и с пусконаладочными работами.

Автор: Гаяна Демурина
Теги: транзит газа, Владимир Путин, «Северный поток-2»
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