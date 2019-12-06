Путин пообещал немецкому бизнесу сохранить транзит газа через Украину

Президент напомнил, что «Северный поток-2» — это коммерческий проект, в который практически не вмешивается правительство. Газопровод позволит осуществлять поставки в ЕС напрямую, но от транзита через Украину Россия не откажется

Встреча президента РФ Владимира Путина с представителями деловых кругов Германии (Фото: Михаил Метцель / ТАСС)

Россия не откажется от транзита газа через Украину, несмотря на строительство газопровода «Северный поток-2», сооружение которого близко к завершению. Об этом президент Владимир Путин заявил на встрече с представителями немецкого бизнеса в Сочи.

Путин отметил, что «Северный поток-2» — «чисто коммерческий проект», и государство практически не принимает в нем участие. «Уже много раз об этом говорил, еще раз хочу об этом сказать: это совсем не значит, что Россия намерена прекратить транзит через территорию Украины», — заявил президент (цитата по ТАСС).

По его словам, ввод газопровода в эксплуатацию увеличит предполагаемые поставки российского газа по балтийскому маршруту в два раза, что, в свою очередь, поможет удовлетворить спрос не только в Германии, но и в других странах.

«Северный поток-2» — это проект строительства газопровода мощностью 55 млрд куб. м газа в год из России в Германию по дну Балтийского моря. Кроме ФРГ его маршрут пройдет по территории Финляндии, Швеции и Дании.