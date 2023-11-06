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В Думу внесли проект о продаже алкоголя в duty free для внутренних рейсов

Правительство внесло проект о продаже алкоголя в duty free для внутренних рейсов
В случае принятия закона алкоголь будут продавать в залах ожидания вылетов для внутренних рейсов без наценки, которую создают таможенные пошлины. Это мера поддержки для аэропортов и duty free на фоне падения выручки
Фото: Олег Яковлев / РБК
Фото: Олег Яковлев / РБК

Правительство внесло в Госдуму законопроект, согласно которому станет возможной розничная продажа алкоголя в магазинах беспошлинной торговли (duty free, МБТ) в залах ожидания вылетов внутренних рейсов международных аэропортов России, следует из базы законопроектов нижней палаты парламента.

Иностранная алкогольная продукция в таких магазинах будет помечена специальными федеральными марками, которые подтверждают легальность их оборота в стране.

Меру предлагается ввести до 30 июня 2026 года. Изменения внесут в закон №  171-ФЗ «О государственном регулировании производства и оборота этилового спирта, алкогольной и спиртосодержащей продукции и об ограничении потребления (распития) алкогольной продукции».

В пояснительной записке к документу говорится, что аэропорты и магазины duty free понесли серьезные убытки в пандемию коронавируса, ситуация в дальнейшем усложнилась из-за геополитической обстановки. Инициатива представляет собой меру поддержки для операторов аэропортов и магазинов duty free.

В записке прогнозируется дополнительная выручка в размере почти 9 млрд руб. из расчета пассажиропотока уровеня 2022 года — 77,7 млн человек. В прошлом году средний чек на одного пассажира внутренних рейсов составлял 349 руб. (анализ Евразийской ассоциации беспошлинной торговли), в случае реализации идеи ожидается, что он вырастет на 33% (115 руб.).

Минфин сообщил о подготовке соответствующего законопроекта в конце мая этого года. За год до этого совладелец и председатель совета директоров Внуково Виталий Ванцев в интервью РБК рассказал, что воздушные гавани обратились к властям за разрешением на продажу алкоголя для пассажиров внутренних рейсов. По его словам, это позволило бы аэропортам повысить выручку на фоне падения международного трафика, а пассажирам — покупать товары дешевле.

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Ванцев отмечал, что во многих странах магазины беспошлинной торговли работают как в зоне международных рейсов (duty free), так и в зоне внутренних рейсов (duty paid).

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Лилия Пашкова Лилия Пашкова
Duty Free аэропорты продажа алкоголя Минфин
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