Reuters узнал о предложении группы стран ЕС ввести «коридор цен» на газ
Польша, Италия, Греция и другие страны ЕС подготовили предложения к Еврокомиссии о создании «динамического коридора цен» на газ для борьбы с инфляцией, пишет Reuters со ссылкой на проект документа.
Предполагается, что этот «коридор» будет применяться во всех оптовых транзакциях «без привязки к конкретным юрисдикциям и определенным способам использования природного газа». В документе также говорится, что он должен быть гибким, а верхняя граница — достаточно высокой, чтобы не вызвать дефицит поставок. Авторы проекта также предлагают разрешить закупать газ по цене выше установленной в случаях, когда это необходимо для привлечения поставок.
По данным Reuters, лидеры стран ЕС обсудят предложения на встрече в Праге в пятницу, 7 октября.
В сентябре в Евросоюзе обсуждался потолок цен на российский газ, причем Financial Times писала, что по меньшей мере десять стран (в том числе Польша, Италия и Греция) настаивали на лимите для всех поставщиков, а не только для России.
30 сентября еврокомиссар по энергетике Кадри Симсон заявила, что ЕС будет пытаться договориться с проверенными поставщиками газа о «ценовом коридоре» вместо фиксированного лимита, консенсуса по которому в блоке пока не достигли.
Президент России Владимир Путин предупреждал, что Москва не станет поставлять энергоносители в страны, власти которых будут принимать противоречащие условиям контрактов политические решения.