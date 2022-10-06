Reuters узнал о предложении группы стран ЕС ввести «коридор цен» на газ

Reuters: Италия, Греция, Польша и другие страны предложили «коридор цен» на газ

Это должно помочь снизить цены на газ для потребителей, считают авторы документа, в том числе представители Италии, Польши и Греции. Предложение будет обсуждаться на саммите ЕС 7 октября

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Польша, Италия, Греция и другие страны ЕС подготовили предложения к Еврокомиссии о создании «динамического коридора цен» на газ для борьбы с инфляцией, пишет Reuters со ссылкой на проект документа.

Предполагается, что этот «коридор» будет применяться во всех оптовых транзакциях «без привязки к конкретным юрисдикциям и определенным способам использования природного газа». В документе также говорится, что он должен быть гибким, а верхняя граница — достаточно высокой, чтобы не вызвать дефицит поставок. Авторы проекта также предлагают разрешить закупать газ по цене выше установленной в случаях, когда это необходимо для привлечения поставок.

По данным Reuters, лидеры стран ЕС обсудят предложения на встрече в Праге в пятницу, 7 октября.

В сентябре в Евросоюзе обсуждался потолок цен на российский газ, причем Financial Times писала, что по меньшей мере десять стран (в том числе Польша, Италия и Греция) настаивали на лимите для всех поставщиков, а не только для России.

30 сентября еврокомиссар по энергетике Кадри Симсон заявила, что ЕС будет пытаться договориться с проверенными поставщиками газа о «ценовом коридоре» вместо фиксированного лимита, консенсуса по которому в блоке пока не достигли.

Президент России Владимир Путин предупреждал, что Москва не станет поставлять энергоносители в страны, власти которых будут принимать противоречащие условиям контрактов политические решения.