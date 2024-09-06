В России предложили создать супермаркеты инноваций и «маленьких гигантов»

В России по примеру КНР нужно создавать «супермаркеты» инноваций и запустить свой план «Тысяча талантов». Как в Институте экономики роста предлагают адаптировать китайский опыт технологического развития — в материале РБК

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Россия может взять на вооружение опыт Китая по развитию технологий, в частности, привлекая иностранных специалистов, стимулируя возвращение ученых-соотечественников и поддерживая небольшие фирмы, внедряющие инновации. Об этом пишут авторы доклада «Инновационная система Китая. Возможности для адаптации в России», подготовленного в Институте экономики роста им. П.А. Столыпина (РБК ознакомился с исследованием).

По их оценке, уровень инновационного развития страны сейчас соответствует этапу технологического развития Китая начала 2000-х годов: развитие компаний базируется в основном на адаптации зарубежных технологий. Рентабельные модели широкомасштабного технологического лидерства для России в нынешних условиях вряд ли возможны, «однако Россия не может позволить себе не иметь собственную модель инновационного лидерства, так как страны без модели инноваций оказываются во втором или третьем эшелоне мировых экономик».

Эксперты Института Столыпина считают потенциально полезными для России три основных компонента китайского опыта развития инноваций: развитие инновационных «супермаркетов» (то есть рынков технологий на основе открытых инноваций), обеспечение доступа к глобальной экспертизе и трансфер технологий.

Проблемы инноваций в России

В России инновационная активность организаций (отношение числа осуществляющих инновации к общему количеству обследованных организаций) снизилась после 2018 года и так и не достигла пока результата пятилетней давности 12,8%. По данным Росстата, в 2023 году уровень инновационной активности предприятий составил 11,3%.

Внутренние инвестиции в инновации с 2017 года почти удвоились — в основном за счет бюджета, особенно в обрабатывающей отрасли, отмечается в докладе. Однако «простое увеличение бюджетных ассигнований на инновационные цели прямо не коррелирует с улучшениями инновационных показателей компаний, требуется комплекс фискальных и нефискальных решений для повышения инновационной активности предприятий», подчеркивают его авторы.

При этом по отношению ко всей экономике внутренние затраты на научные исследования и разработки в России не растут. Как минимум с 2000 года они остаются на уровне примерно 1% ВВП, свидетельствуют данные Росстата. В Институте Столыпина отмечают также неравномерность объемов государственной поддержки инновационной активности по отраслям, отсутствие рыночных стимулов к инновационной активности и сложность оценки качества инноваций со стороны государства.

По статистике ЮНЕСКО, в топ-3 стран по относительному размеру затрат на НИОКР входят Израиль (5,5% ВВП), Южная Корея (4,9% ВВП) и США (3,45% ВВП), Китай тратит 2,43% ВВП, говорит руководитель Центра Россия-ОЭСР Института прикладных экономических исследований РАНХиГС Антонина Левашенко. «Перспективы улучшения показателя зависят от приоритетов правительства», — отмечает она.

Среди других барьеров авторы доклада называют недостаток собственных финансовых ресурсов для инновационной деятельности, затрудненный доступ к заемным средствам, недостаток квалифицированных кадров, неразвитость инновационных институтов в целом.

Для НИОКР в России зачастую недоступно кредитование, приходится финансировать их из собственных средств, подтверждает генеральный директор «Распределенных информационных систем» Михаил Простов. В этом смысле помогло бы упрощение кредитования компаний, занимающихся научно-исследовательскими разработками, например под залог результатов таких разработок, считает он.

Учитывая такие вводные, релевантным для России является опыт Китая первых 20 лет текущего столетия, когда был заложен институциональный контур системы инноваций, указывается в исследовании. До этого, в 1980–2000 годах, зависимость Китая от иностранных технологий постоянно росла, что было следствием стратегии «рынок в обмен на технологии», а уровень вложений в НИОКР был низким, как в России сейчас, — 0,9% от ВВП.

Госфинансирование НИОКР в гражданских сферах сейчас, в период военной операции, вряд ли будет увеличено, однако возможен вариант роста инвестиций со стороны частных компаний в случае поддержки государством их выхода на рынки дружественных стран, считает Валентин Макаров, президент «Руссофт» (объединяет разработчиков программного обеспечения). «Для роста инвестиций в инновации необходимо иметь доступ компаний к кредитованию или фондовому рынку. Для этого ставка ЦБ не должна превышать 6–7%, а условия листинга должны учитывать возможность выхода на фондовый рынок акций и облигаций средних по размеру компаний. И абсолютно необходимо содействовать экспорту наукоемких продуктов и услуг», — рассуждает он.

«Супермаркеты» инноваций и «маленькие гиганты»

Под «супермаркетами» инноваций понимаются независимые площадки, где можно купить и продать инновации (патенты), провести экспертизу продукта, получить консультации по инновационной стратегии. Сеть инновационных «супермаркетов» формировалась в Китае в процессе инновационного сотрудничества предприятий в специализированных экономических районах, в которое вовлекались изобретатели, иностранные эксперты, производители технологий, рационализаторы.

Как отмечается в докладе, модель открытых инновационных площадок стала востребованной на уровне крупных китайских компаний, которые сформировали платформы открытых инноваций глобального уровня (Huawei, Haier, Xiaomi, инвестиционная компания Tencent). На государственном уровне для поддержки открытых инноваций созданы отраслевые национальные инновационные платформы, есть также технологические бизнес-инкубаторы для взращивания стартапов.

В России авторы предлагают определить приоритетные направления, «уже конкурентоспособные на мировом рынке или являющиеся сферами технологического приоритета», и создать для них платформы открытых инноваций международного уровня. К таким направлениям они относят:

технологии финансового сектора;

электронную коммерцию и услуги;

информационные сети и социальные коммуникации;

новые агротехнологии;

беспилотный транспорт;

криптовалюты и блокчейн;

кибербезопасность.

Эти секторы, по оценке Института Столыпина, уже получили развитие в России или имеют серьезный научно-технический задел.

Другим возможным направлением для развития инновационных «супермаркетов» может стать производство высокотехнологичной продукции традиционных отраслей (атомной энергетики; космоса; сельского хозяйства; ВПК, в котором нужно создать «открытое инновационное окно» для конверсии военных технологий в гражданский сектор).

В частности, «супермаркеты» инноваций могут образоваться на базе ассоциации «Национальные чемпионы», «Сколково», «Технополиса», предполагают авторы. В этом ключе они считают целесообразным использовать опыт китайской программы «Маленькие гиганты», поддерживающей малые и средние предприятия, которые смогли создать и успешно внедрить технические инновации в промышленность.

России следует заимствовать из китайского опыта наиболее эффективные и в то же время подходящие в современных реалиях инструменты, указывает в статье председатель координационного совета Института Столыпина, спецпредставитель президента по связям с международными организациями для достижения целей устойчивого развития Борис Титов. «Необходима умная государственная поддержка с учетом специфики и структуры нашей экономики: сначала определение приоритетов, потом выбор ответственного из числа частного или государственного бизнеса, а затем мощная поддержка — льготное кредитование или субсидирование, налоговые вычеты на инвестиции в создание таких инновационных «супермаркетов», — пишет Титов.

По мнению директора Центра конъюнктурных исследований ИСИЭЗ НИУ ВШЭ Георгия Остапковича, необходимо менять «пирамиду фондодержателей инноваций». «У нас основные инновации — государственные, а нужно пытаться этот путь проходить через частный или государственно-частный бизнес, заинтересовать бизнес вложениями в инновации», — поясняет он.

Сейчас государство дает преференции продукции, которая разработана за рубежом и лишь собрана в России, отмечает исполнительный директор Ассоциации разработчиков и производителей электроники Иван Покровский. «Такое регулирование убивает спрос на российскую разработку. Не формируется спрос на разработку — не будет частных инвестиций в НИОКР, только имитация, а государственная наука будет осваивать бюджет в отрыве от промышленности и рынка», — говорит он.

Возвращение талантов и трансфер технологий

Доступ к глобальной экспертизе предлагается обеспечивать за счет привлечения талантов как внутри страны, так и из-за рубежа, включая работающих за границей соотечественников, а также путем развития технологического образования. Авторы ссылаются на программу «Тысяча талантов» (2008–2018 годы), в рамках которой Китай привлекал ученых, инженеров, основателей стартапов и изобретателей, предлагая им гранты, трудоустройство, оплату расходов на жилье и транспорт. Стимулировать переезд в Россию специалистов в сфере инноваций можно через снижение страховых взносов по аналогии с IT-отраслью, где страховые взносы установлены в размере 7,6%, отмечается в докладе.

Среди потенциальных «центров притяжения» специалистов в высокотехнологичных отраслях авторы выделяют Ханты-Мансийский автономный округ, Красноярский край, Татарстан, Башкирию, Ульяновскую, Самарскую, Нижегородскую, Томскую области, Пермский край. Президент Владимир Путин, выступая на пленарном заседании Восточного экономического форума 5 сентября, поручил создать инновационный научно-технологический центр на острове Русский (Приморский край).

Также Россия должна значительно увеличить инвестиции в образование, особенно в области науки, технологий, инженерии и математики. «Это включает модернизацию образовательных программ, повышение квалификации преподавателей, а также создание условий для научных исследований в университетах», — указывают авторы.

По мнению Простова, вместо привлечения зарубежных специалистов стране «бы со своими талантами разобраться». Остановить утечку мозгов можно, если не сворачивать имеющиеся программы поддержки инновационного сектора, что, по его словам, как раз и происходит в IT (уменьшение льгот по налогам, фактическое сворачивание в Москве IT-ипотеки). С августа 2024 года в IT-ипотеку внесли изменения: программу продлили до конца 2030 года, но при этом исключили возможность покупки жилья в Москве и Санкт-Петербурге.

В России более актуальна проблема утечки мозгов, нежели привлечения чужих талантов, солидарна Левашенко. Поэтому стоит вкладываться в программы академической мобильности, уверена она. «Если у ученых будет больше возможностей для получения краткосрочного опыта работы в зарубежных научных центрах, тренд на то, чтобы безвозвратно переезжать в другую страну для построения международной карьеры, снизится», — поясняет эксперт.

«Для развития инноваций нужны огромные вложения в человеческий капитал — образование, науку, здравоохранение. Тогда люди сами поднимут экономику и сами внедрят новые технологии», — подчеркивает Остапкович.

Комплексная программа трансфера зарубежных технологий, по мнению авторов, может включать в себя:

финансовую поддержку закупки необходимых компаниям зарубежных патентов и лицензий;

особые условия для совместных предприятий с иностранным участием из дружественных стран (льготное налогообложение, анонимная и простая регистрация, свободный вывод дивидендов), если предполагается трансфер технологий в Россию.

Для стимулирования создания совместных предприятий можно предусмотреть особые условия в специальных зонах по аналогии с технологическими зонами Шеньчжэня, Гуанчжоу, Шанхая в Китае, отмечают авторы. В России разрабатывается нормативная база для создания международных территорий опережающего развития (МТОР). Первая МТОР должна появиться в Приморском крае, сообщил Владимир Путин.

Кроме того, в докладе отмечается снижение интереса государства к венчурной индустрии. Для увеличения инвестиций в стартапы авторы предлагают создать аналогичные китайским целевые фонды для долгосрочного финансирования исследовательских проектов. По словам Левашенко, проблема зарегулированности рынка венчурных проектов с господдержкой является существенным сдерживающим фактором и эксперты сходятся во мнении о необходимости смягчения параметров «права на риск».

«Мы боимся рисковать, — согласен Остапкович. — У нас Илона Маска через год если бы не посадили, то административное дело о нецелевом расходовании средств завели бы. А венчурный капитал предполагает риск, возможность ошибки, нужно давать бизнесменам рисковать».