Путин рассказал, где в России откроется первая международная ТОР
Первая в России международная территория опережающего развития появится в Приморском крае, сообщил президент страны Владимир Путин на пленарной сессии Восточного экономического форума. Трансляцию ведет РБК.
В частности, к такой ТОР интерес проявляют Китай и Белоруссия, уточнил президент.
Резиденты ТОР получают ряд налоговых преференций, в том числе по налогам на прибыль, добычу полезных ископаемых, имущество и земельному налогу. Также для них действует пониженный коэффициент по аренде государственного и муниципального имущества.
66% резидентов ТОР на Дальнем Востоке собираются расширять свой бизнес в той же сфере. Среди нерезидентов на такие шаги готовы более половины компаний, следует из результатов исследования ВТБ, проведенного среди представителей среднего и малого бизнеса в рамках ВЭФ.
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