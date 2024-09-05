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ВЭФ-2024 ,  
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Путин рассказал, где в России откроется первая международная ТОР

Путин: первую международную ТОР планируется создать в Приморье
Сюжет
ВЭФ-2024

Первая в России международная территория опережающего развития появится в Приморском крае, сообщил президент страны Владимир Путин на пленарной сессии Восточного экономического форума. Трансляцию ведет РБК.

В частности, к такой ТОР интерес проявляют Китай и Белоруссия, уточнил президент.

Резиденты ТОР получают ряд налоговых преференций, в том числе по налогам на прибыль, добычу полезных ископаемых, имущество и земельному налогу. Также для них действует пониженный коэффициент по аренде государственного и муниципального имущества.

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66% резидентов ТОР на Дальнем Востоке собираются расширять свой бизнес в той же сфере. Среди нерезидентов на такие шаги готовы более половины компаний, следует из результатов исследования ВТБ, проведенного среди представителей среднего и малого бизнеса в рамках ВЭФ.

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Владимир Путин

политик, президент России
7 октября 1952 года
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