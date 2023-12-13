Инновационный бизнес: почему в наши дни им стоит заниматься

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Использовать проверенные схемы и выстраивать свой бизнес по готовым шаблонам зачастую кажется более привлекательным для начинающих и опытных предпринимателей. Свое дело — это всегда затраты колоссального количества энергии и ресурсов, и лучше пойти по пути наименьшего сопротивления. А что если предприниматель решает заняться инновациями и предъявить обществу новое? Мировой опыт демонстрирует нам как вдохновляющие примеры, так и полностью провальные. И выбор всегда остается за создателем бизнеса. Но в случае, если предприниматель решится на внедрение принципиально нового, то он не пойдет этим путем в одиночку. Рассказываем, как государство помогает инновационному бизнесу.

Поддержка в пару кликов

Предприятию можно стать участником федерального проекта «Акселерация субъектов МСП» национального проекта «Малое и среднее предпринимательство», который был инициирован президентом России в 2019 году. Внутри проекта разработана программа по поддержке малого и среднего инновационного предпринимательства, которая позволяет получить грант или льготный кредит для создания и расширения производства инновационной продукции. При соблюдении определенных условий можно получить льготный кредит до 500 млн руб. под 3% годовых. Погасить такой кредит нужно за три года.

Предприниматели могут воспользоваться программой, если их деятельность подпадает под 16 приоритетных направлений, среди которых, например, интернет вещей, искусственный интеллект, квантовые вычисления, новые поколения микроэлектроники, ускоренное развитие фармацевтики и другие. Полный список доступен на сайте правительства России.

Остальные условия также направлены на то, чтобы финансирование получали действительно перспективные и рентабельные проекты и бизнесы. Например, предприятию должно быть не менее трех лет, среднегодовой темп роста выручки — CAGR — не менее 12% за предыдущие три года. Также учитываются результаты интеллектуальной деятельности и непосредственно использование высоких технологий в своем бизнесе.

В случае, если бизнес отвечает всем требованиям, получение льготного кредита — это легкий и прозрачный процесс. Проходит он через МСП.РФ — государственную платформу по поддержке предпринимателей, самозанятых и тех, кто планирует открыть свое дело. Авторизация на сайте проходит через госуслуги, заполнение заявки не займет много времени, так как большинство граф заполнится автоматически из профиля пользователя госуслуг. Заявку рассмотрят на соответствие требованиям, далее МСП Банк запросит документы. Главное здесь — пройти заключительный этап рассмотрения заявки, когда оценивается реальная инновационность технологии или компании в целом. Заключение делает Корпорация МСП вместе с экспертными организациями и привлечением региональных экспертов. На весь процесс уйдет не более полутора месяцев.

Место для шага вперед

Практически перед любым бизнесом, работающим с производством, тем более инновационным, остро стоит вопрос помещений. Некоторые недоступны физически, другие отнимают слишком много средств на аренду. Поэтому еще один большой плюс участия в программе по поддержке инновационного бизнеса и в федеральном проекте — это доступ к площадкам и помещениям промышленных и технопарков. Помещения можно арендовать на льготных условиях.

Кроме того, предприятие малого бизнеса может получить грант на создание или расширение производства в рамках все той же программы. Средства можно получить в Фонде содействия инновациям. Он поддерживает предпринимателей на всех этапах вплоть до организации производства до коммерциализации наукоемкой продукции и технологий. За один только 2022 год предприниматели воспользовались возможностями фонда для реализации 3,7 тыс. высокотехнологичных проектов.

Получить грант можно, став участником одной из программ. «Умник» поддерживает молодых ученых от 18 до 30 лет. Важно, чтобы проект был коммерчески ориентирован. Название «Студенческий стартап» говорит само за себя. Программа создана для студенческих стартапов, имеющих потенциал окупаемости.

Схожая программа «Старт» поддерживает стартапы на первых этапах начинаний. Для работающих предприятий, которые уже реализуют свою продукцию, предусмотрена программа «Развитие». Наконец, «Коммерциализация» разработана для предприятий, которые уже прошли опытные испытания и планируют запускать или расширять производства.

Цифровая заявка на цифровое развитие

Фонд содействия инновациям существует без малого 30 лет. За время своей работы он поддержал свыше 38 тыс. проектов. Благодаря Фонду энтузиазм к научному творчеству появился у 340 тыс. школьников, а 23 тыс. молодых ученых получили финансовую поддержку. Ведь одна из важнейших задач Фонда — вовлечение молодежи в инновационную деятельность.

«Все взаимодействие с заявителями и грантополучателями реализовано в цифровом виде, в автоматизированной системе «Фонд-М». На многие конкурсы заявку может подать физическое лицо и уже после победы организовать предприятие. Гранты варьируются от 500 тыс. до 50 млн руб.», — рассказал гендиректор Фонда содействия инновациям Сергей Поляков.

Именно благодаря участию в федеральном проекте московский предприниматель Александр Макаров основал компанию «Лаборатория знаний» по созданию и развитию платформы для усиления интеллекта через нейротехнологии. Компания разработала программный комплекс Team.me для повышения производительности интеллектуального труда, который умеет отслеживать продуктивность, вовлеченность, ритм работы сотрудника, потребность в отдыхе, позволяет понять, какие типы задач более эффективно поручать тому или иному сотруднику. Компанию оценили и зарубежные партнеры. Так, «Лаборатория знаний» вошла в топ-30 глобального конкурса, организованного правительством КНР. В России предприятие также нашло крупных заказчиков, среди которых «СберУниверситет», «Росатом», Высшая школа бизнеса МГУ, ВТБ, Университет НТИ.

Другой участник одной из программ фонда — компания «Сапл-биз» из Томской области. Учредители планировали создать торговую онлайн-площадку для быстрого нахождения поставщиков малым и средним бизнесом стран СНГ.

Благодаря поддержке по нацпроекту «Малое и среднее предпринимательство» идея нашла свое воплощение. Сегодня на платформе каждый день размещается 1,5 тыс. оптовых заказов ежедневно. На ресурсе зарегистрированы 350 тыс. пользователей. Платформа позволяет быстро найти лучших поставщиков и предложения цены на рынке без лишних формальностей и потери времени. Поставщики, в свою очередь, продвигают здесь свою продукцию через каталог товаров и услуг.

«Сапл-биз» — популярный в своем сегменте маркетплейс. Он вошел в топ-15 маркетплейсов России. В 2021 году платформа получила грант Фонда содействия инновациям на разработку модулей интеллектуальной системы поддержки принятия решений с применением нейросетей. Теперь обработка большого объема заказов будет занимать минимум времени, подбор поставщиков станет еще точнее.