Путин назвал технологическое обновление армии важнейшей задачей страны

Владимир Путин (Фото: Вячеслав Викторов / Фонд Росконгресс)

Российская военная сфера требует технологического обновления, заявил президент России Владимир Путин на пленарном заседании Петербургского международного экономического форума, трансляцию вел РБК.

По его словам, страна уже доказала высокий уровень готовности и восприимчивости к технологическим изменениям. В частности, изменился финансовый сектор и электронная торговля, а также сферы транспортных услуг и государственного управления.

«Аналогичные процессы начинают разворачиваться и в Вооруженных силах, где нам также необходим высокий темп технологического обновления. Это важнейший, определяющий вопрос для нашей страны», — заявил Путин.

В начале года министр обороны России Сергей Шойгу сообщал, что Вооруженные силы России и Военно-морской флот продолжат получать современное оружие, в том числе основанное на технологиях искусственного интеллекта и новых физических принципах. Министр подчеркнул, что усилия сосредоточат на снабжении войск, которые участвуют в военной операции.

По словам Шойгу, должна быть улучшена работа систем связи, повышена эффективность средств для разведки, целеуказания и контрбатарейной борьбы, а также возможности противовоздушной обороны и спутниковой группировки.