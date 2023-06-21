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Минтруд оценил расходы на сохранение детских пособий работающим матерям

Минтруд: расходы на пособия для вышедших на работу матерей составят ₽4,8 млрд за 3 года
Дополнительные расходы Социального фонда на пособие по уходу за ребенком для родителей, вышедших на работу досрочно, не превысят 5 млрд руб. за три года, оценил Минтруд. Средний размер выплаты к 2026 году достигнет 22 тыс. руб.
Фото: Максим Константинов / Global Look Press
Фото: Максим Константинов / Global Look Press

Минтруд оценил дополнительные расходы бюджета Социального фонда на выплату ежемесячного пособия по уходу за ребенком до полутора лет для родителей, которые вышли на работу досрочно. Расчеты ведомства приведены в сопроводительных материалах к законопроекту «О внесении изменений в Федеральный закон «О государственных пособиях гражданам, имеющим детей» и Федеральный закон «Об обязательном социальном страховании на случай временной нетрудоспособности и в связи с материнством», размещенных ведомством для общественного обсуждения.

За три года дополнительные траты составят 4,8 млрд руб. и распределятся следующим образом:

  • в 2024 году — 1,4 млрд руб.
  • в 2025 году — 1,6 млрд руб.
  • в 2026 году — 1,8 млрд руб.

Предполагается, что расходы будут обеспечены за счет «складывающегося профицита» бюджета Социального фонда по обязательному социальному страхованию на случай временной нетрудоспособности и в связи с материнством на 2024—2026 годы. Согласно действующему закону о бюджете Соцфонда, профицит по этой составляющей в 2024 году составит 32,4 млрд руб., а в 2025-м — 6,1 млрд руб.

Для того чтобы произвести оценку требующихся ассигнований, ведомство взяло за основу количество потенциальных получателей дополнительных выплат в 2022 году. По приведенным данным, оно составило бы 13 тыс. человек, в том числе 1,3 тыс. человек получали бы выплаты за все 12 месяцев; 2,8 тыс. человек — за 9 месяцев; 3,6 человек — за 6 месяцев и, наконец, 5 тыс. человек — за 3 месяца. Таким образом, общее количество выплат ежемесячного пособия по уходу за ребенком Минтруд оценил в 79,4 тыс. ежегодно. Этот показатель умножался на прогнозируемую среднюю величину пособия, которая составит 17,8 тыс. руб. в 2024 году, 20,4 тыс. руб. в 2025 году и 22 тыс. руб. в 2026 году, уточнили РБК в Минтруде.

По действующим нормам ежемесячное пособие определяется как 40% от среднего заработка женщины, но не менее 8,6 тыс. руб. и не более 33,3 тыс. руб. в 2023 году.

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Согласно пояснительной записке к законопроекту, норма разработана в целях «материальной поддержки работающих родителей, осуществляющих уход за детьми в возрасте до полутора лет, и стимулирования их к досрочному (до достижения ребенком возраста полутора лет) выходу на работу из отпуска по уходу за ребенком». В ведомстве надеются, что нововведение повысит качество жизни этой категории россиян.

По действующему законодательству, сохранить право на пособие по уходу за ребенком можно только в том случае, если родитель работает на условиях неполного рабочего времени или на дому, говорится в пояснительной записке. Однако пока это не очень популярная опция: на неполный рабочий день в 2022 году устроились только 8,5% получателей выплат. В пояснительной записке также отмечается, что продолжительность неполного рабочего времени, при которой застрахованное лицо не утрачивает права на выплаты, законодательно не урегулирована.

Законопроектом предусмотрено сохранение права на пособие, если родитель досрочно выходит на работу, причем даже в случае, если он меняет работодателя. Это право сохраняется независимо от того, трудится ли получатель выплат на условиях неполного рабочего времени или нет, подчеркивается в документе. Женщинам, имеющим право на пособие по беременности и родам и на ежемесячное пособие по уходу за ребенком, предоставляется право выбора одного из двух видов пособий.

Вступление законопроекта в силу запланировано с 1 января 2024 года.

Выплачивать пособие на ребенка до полутора лет в течение всего периода его действия, вне зависимости от изменения дохода родителей, предложил президент Владимир Путин в ходе своего выступления на ПМЭФ. О том, что такая мера поддержки семей рассматривается властями среди прочих инициатив по стимулированию рождаемости, ранее сообщал РБК. Сохранение выплат поможет привлечь постороннюю помощь или финансово компенсировать семье решение о том, что, например, с работы уходит бабушка и ухаживает за младенцем, пояснял РБК собеседник, знакомый с ходом обсуждения мер.

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