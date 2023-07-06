Аузан описал основы нового пакта между населением и властью в России

По мнению декана экономического факультета МГУ Александра Аузана, в 2022 году в России возобновился общественный договор, подорванный пенсионной реформой. Главными бенефициарами новых реалий он считает военно-промышленные регионы

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Общественный договор между российским обществом и властью восстановился в прошлом году, после непопулярной пенсионной реформы, на новых геополитических основах. Такое мнение высказал доктор экономических наук, декан экономического факультета МГУ Александр Аузан в интервью телеканалу РБК.

Он в целом определил общественный договор как «обмен ожиданиями по поводу прав собственности, свободы и так далее между населением и властью».

«Я считаю, что в 2022 году восстановился брак, порушенный тяжелой семейной изменой под названием «пенсионная реформа в РФ», — сказал Аузан.

Ретроспективно он так описал несколько периодов новейшей истории России, когда успешное действие общественного договора сменялось кризисами:

Начало 2000-х — 2011 год. Большинство россиян были готовы отдать свои политические права «на администрирование» (например, отмена губернаторских выборов) в обмен на «колоссальный» рост благосостояния и товарного изобилия.

2011–2014 годы. «Рассерженные горожане» выходили на многотысячные митинги, связанные, в частности, с нарушениями на выборах. Популярность власти, по словам Аузана, падала.

2014–2018 годы. Власть предложила обществу, желающему нематериальных ценностей, идею «сверхдержавы», которая устроила большинство населения. Реальные располагаемые доходы начали падать, а поддержка власти — расти. «Люди разменяли свои материальные страсти на ощущение принадлежности к мощной державе: Крым, Донбасс, Ливия, Сирия, Венесуэла», — пояснил Аузан.

2018–2022 годы. Кризис общественного договора, вызванный пенсионной реформой, поднявшей пенсионный возраст до 60 лет для женщин и до 65 лет для мужчин.

В прошлом году на фоне «жестких переговоров с Западом» и начала специальной военной операции на Украине в России восстановился «геополитический брак» общества и власти, считает экономист.

Подъем в регионах

Обновленный общественный договор характеризуется тем, что доходы населения не падают. Аузан объясняет это тем, что бюджетные средства вкладываются в расширение оборонно-промышленного комплекса, дают рабочие места.

По данным Росстата, реальные располагаемые доходы населения в прошлом году сократились на 1%, а в минувшем первом квартале продемонстрировали небольшой рост, на 0,1%, к аналогичному предшествующему периоду. Минэкономразвития ожидает, что доходы населения в этом году вырастут на 3,4%.

В первом квартале текущего года ВВП России снизился на 1,8% в годовом выражении, однако компонент, связанный с госрасходами, в его структуре показал рекордный с 1990-х годов рост — на 13,5%.

«Образуется то, что [экономист, профессор географического факультета МГУ] Наталья Зубаревич назвала новой экономической географией периода СВО, когда в мегаполисах идет некоторый спад, а подъем идет в промышленных регионах. В том числе в депрессивных, которые никогда не нюхали таких возможностей, как в 2022–2023 годах», — сказал Аузан.

Он уточнил, что помимо роста оборонной промышленности на рост доходов в регионах влияют и выплаты военнослужащим по контракту, и компенсации раненым и погибшим.

«Поэтому это общественный договор. Это обмен, который поддержан в данном случае и материально. Хотя понятно, что это мотивирование стоит на возможностях бюджета. Пока у бюджета есть возможность это финансировать, то есть рабочие места, спрос. А вот долго ли будет, это проблема», — сказал экономист.

Зарплаты, по мнению Аузана, будут продолжать расти, поскольку, с одной стороны, растет спрос за счет разрастания ОПК, с другой — есть дефицит кадров за счет демографических причин (сейчас пришло «узкое поколение») и отъезда специалистов за рубеж.

По мнению эксперта, изменение российских реалий экономической географии за счет подъема в регионах ВПК во многом реализует запрос общества на справедливость. «Давайте признаем, что 30 лет постсоветского развития значительная бóльшая часть страны, вообще говоря, практически ничего не получила. Бурное развитие шло в мегаполисах, нефтяных регионах, в тех, кто связан с добычей, экспортом сырья, но прежде всего в мегаполисах», — сказал он.

Теперь же мегаполисы переживают трудности. «А для той части страны, которая ничего не имела, это праздник, потому что не только появились возможности, работа, заработки — их вернули в мировую историю, они же участвуют в схватке добра и зла на мировом уровне. Их же пригласили к решению главных вопросов исторического развития», — отметил экономист.