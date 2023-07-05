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Один из компонентов ВВП показал рекордный с 1990-х рост из-за госрасходов

Скачок госрасходов привел к рекордному с 1990-х росту одного из компонентов ВВП
Рекордный с 1996 года рост показали расходы на конечное потребление сектора госуправления — до 24,1%. К таким расходам Росстат относит в том числе обеспечение военной безопасности
Фото: Владислав Шатило / РБК
Фото: Владислав Шатило / РБК

Согласно первой оценке ВВП России за первый квартал 2023 года, выполненной методом использования, расходы на конечное потребление сектора госуправления в этом периоде подскочили на 13,5% относительно того же периода предыдущего года, что является рекордом за весь период наличия соответствующей статистики с 1996 года, следует из материалов статслужбы, размещенных 5 июля. В результате на долю расходов сектора госуправления в структуре ВВП пришлось 24,1% — по сравнению с лишь 17,1% в первом квартале 2022 года.

В четвертом квартале 2022 года этот компонент ВВП увеличился на 4,7%, а в первом квартале 2022 года — на 1,9%. До этого рекордный рост показателя был зафиксирован в третьем квартале 2000 года (плюс 4,9%).

Расходы на конечное потребление государства за первый квартал 2023 года оценены Росстатом в 8,88 трлн руб. в текущих ценах (в первом квартале 2022 года — 6,3 трлн руб.).

В марте премьер-министр Михаил Мишустин заявил, что правительство перенесло часть расходов на начало года в рамках перехода к опережающему авансированию госконтрактов.

В марте 2022 года правительство на фоне санкционных сложностей в экономике разрешило участникам госзакупок, включая гособоронзаказ, получать аванс до 90% цены контракта вместо обычных 30%. На 2023 год правительство предусмотрело авансирование в размере до 50% цены против 30% ранее. «Повышение размера авансирования даст организациям доступ к дополнительным ресурсам, поможет им быстрее и эффективнее решать поставленные задачи при обеспечении безусловного контроля за расходованием бюджетных средств», — объясняли в правительстве. Компании, заключающие госконтракты по капитальному строительству в новых регионах, могут получать до 90% цены в качестве аванса.

За январь—май 2023 года объем расходов федерального бюджета составил 13,2 трлн руб., превысив показатели аналогичного периода 2022 года на 27%, сообщал Минфин в июне. «Месячная динамика исполнения расходов федерального бюджета постепенно выходит на нормальный уровень после ускоренного финансирования в январе—феврале отдельных контрактуемых расходов», — утверждали там. Власти больше не раскрывают детали расходов по направлениям.

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Расходы сектора госуправления, учитываемые в ВВП по методу использования, включают в себя расходы на государственное управление и обеспечение военной безопасности, а также расходы на нерыночную науку и др., следует из пояснений на сайте Росстата.

В то же время расходы на потребление домохозяйств в первом квартале 2023 года снизились на 0,1% в годовом выражении. «Конечное потребление домашних хозяйств сократилось на 0,1% в результате снижения спроса населения преимущественно на непродовольственные товары», — комментирует Росстат. Этот компонент ВВП демонстрирует сокращение четвертый квартал подряд (кварталом ранее было минус 2,4%).

В целом ВВП в первом квартале 2023 года снизился на 1,8% к тому же периоду предыдущего года (по предварительной оценке, опубликованной в мае, было минус 1,9%).

Росстат начиная с 2023 года не публикует динамику по компонентам экспорта и импорта в ВВП. «Сокращение физического объема ВВП сложилось за счет внешнеторговых операций при увеличении внутреннего конечного спроса», — отмечается в комментарии Росстата.

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Теги
Иван Ткачёв Иван Ткачёв
ВВП России госрасходы

Встреча с
Игорем Шуваловым

Партнерство бизнеса и власти — это реально?

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