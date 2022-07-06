Глава МВФ допустила глобальный спад экономики

По мнению Кристалины Георгиевой, его причинами могут стать повсеместная инфляция, существенное повышение процентных ставок, замедление экономического роста Китая и России, а также эскалация и санкции в связи с ситуацией на Украине

Прогнозы Международного валютного фонда (МВФ) по ситуации в мировой экономике ухудшаются, риски рецессии в 2023 году стали выше, заявила Reuters глава МВФ Кристалина Георгиева.

«Перспективы со времени нашего последнего обновления в апреле значительно ухудшились. <...> Это будет трудный 2022 год, но, возможно, еще более тяжелым будет 2023 год», — сказала она, указав, что риски рецессии в будущем году возросли.

По словам Георгиевой, в ближайшее время МВФ понизит свой прогноз роста мировой экономики на этот год: в апреле он был на уровне 3,6%, в январе — 4,4%, то есть это будет уже третье изменение прогноза в 2022-м. По итогам прошлого года мировая экономика выросла на 6,1%. Публикация очередного прогноза на 2022-й намечена на конец июля.

В числе причин потенциального глобального падения экономического роста Георгиева назвала всеобщее распространение инфляции, более существенное повышение процентных ставок, замедление экономического роста Китая и России, эскалацию и санкции, связанные с ситуацией на Украине.

В середине июня международное рейтинговое агентство Fitch Ratings также указало на будущее снижение экономических показателей: по его прогнозу, рост мирового ВВП в 2022 году составит 2,9% вместо 3,5%, в 2023-м упадет до 2,7%. Fitch понизило прогноз роста ВВП США на 2022 год до 2,9%, ВВП еврозоны — до 2,6%.

Ранее о понижении прогноза роста мировой экономики на уровне 2,2% в текущем году и риске глобальной рецессии заявляли также эксперты международного Institute of International Finance.

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В апрельском прогнозе МВФ отмечалось, что по итогам 2022 года доля российского ВВП в общемировом ВВП (показатели рассчитаны по паритету покупательной способности, позволяет сопоставлять ВВП разных стран с поправкой на курсы валют) опустится до 2,72% по сравнению с 3,07% по итогам 2021-го.

В 2024 году произойдет снижение до 2,52%. Таким образом, Россия потеряет шестую строчку в топе мировых экономик, а опередит ее Индонезия, доля которой в глобальном ВВП в том же году вырастет до 2,61%. Первые пять мест перед Россией по итогам прошлого года занимали Китай, США, Индия, Япония и Германия.