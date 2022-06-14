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Война санкций ,  
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Fitch понизило прогноз роста мирового ВВП

Перебои с поставками энергоносителей и продовольствия, вызванные событиями на Украине, влияют на инфляцию в Европе сильнее, чем ожидалось, отметили в Fitch
Фото: Oli Scarff / Getty Images
Фото: Oli Scarff / Getty Images

Международное рейтинговое агентство Fitch Ratings понизило прогноз роста мирового ВВП на 2022 год с 3,5 до 2,9%, следует из его июньского доклада.

Прогноз на 2023 год год также понижен — на 0,1 п.п., до 2,7%. Fitch понизило прогноз роста ВВП США на 2022 год на 0,6 п.п. — до 2,9%, ВВП еврозоны — на 0,4 п.п., до 2,6%.

«Недавние ограничения [производства в Китае, связанные с пандемией коронавируса] усиливают давление на мировые цепочки поставок. Перебои с поставками энергоносителей и продовольствия, вызванные конфликтом между Россией и Украиной, оказывают более сильное воздействие на инфляцию в Европе, чем ожидалось», — отметили в Fitch.

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В агентстве ожидают, что Федеральная резервная система США повысит учетную ставку до 3% во втором квартале 2022 года и до 3,5% — в первом квартале 2023-го. Согласно его прогнозу, Европейский Центробанк повысит базовую процентную ставку на 100 б.п. в текущем году и на 50 б.п. в следующем.

ВВП России, согласно апрельскому прогнозу Всемирного банка, в 2022 году сократится на 11,2%. Как отметили эксперты ВБ, «неопределенность по поводу прогнозов беспрецедентно высока», это обусловлено ходом боевых действий на Украине и реакцией мирового сообщества на происходящее. Авторы доклада указывают на «суровые последствия уже введенных санкций», которые, как ожидается, приведут к падению российской экономики, во многом из-за сокращения внутреннего спроса. В 2023 и 2024 годах ожидается рост ВВП на 0,6 и 1,3% соответственно.

Премьер-министр России Михаил Мишустин назвал ситуацию в экономике «сложной, но рабочей». По его словам, главным ответом на антироссийские санкции станет создание «рабочих мест, свободное развитие своего дела и промышленности, независимость нашей экономики».

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