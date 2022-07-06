КТК попросил суд отложить решение о приостановке работы

Суд в Новороссийске предписал приостановить на месяц работу компании из-за экологических нарушений. В КТК-Р попросили отложить исполнение решения из-за вероятных негативных последствий остановки объектов непрерывного цикла

Фото: cpc.ru

Акционерное общество «Каспийский трубопроводный консорциум-Р» (КТК-Р, компания с участием России и Казахстана) попросило суд приостановить исполнение постановления о приостановке деятельности компании на 30 дней из-за возможных негативных последствий остановки работы на технических объектах транспортировки нефти. Об этом говорится в сообщении, размещенном на сайте компании.

«КТК-Р является предприятием непрерывного цикла, немедленное приостановление его деятельности может повлечь необратимые последствия для производственного процесса, возникновение и развитие неблагоприятного и неуправляемого процесса на техническом объекте, в том числе его разрушение», — говорится в сообщении.

В компании отмечают, что технологические требования к транспортировке нефти не позволяют сиюминутно и одновременно на всех объектах остановить производственную деятельность.

«Возможность наступления названных негативных последствий <...> позволяет КТК-Р ходатайствовать о приостановлении исполнения постановления судьи Приморского районного суда Новороссийска от 5 июля 2022 года <...> до вступления в законную силу судебного акта, который будет вынесен по результатам рассмотрения настоящей жалобы», — говорится в сообщении.

Соответствующее ходатайство КТК-Р направил Приморский районный суд. В компании отметили, что закон не допускает применение мер, которые могут повлечь необратимые последствия для производственного процесса.

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Накануне Приморский районный суд Новороссийска постановил приостановить деятельность компании с 5 июля на 30 суток. Причиной стало то, что Ространснадзор выявил экологические нарушения на производственных объектах консорциума. Проверка состоялась 6 мая по поручению вице-премьера Виктории Абрамченко, спустя месяц был составлен протокол.

В компании, комментируя решение суда, сообщили, что Каспийский трубопроводный консорциум действует в рамках российского правового поля и вынужден исполнить решение суда, однако оно будет обжаловано.

В конце марта консорциум сообщил о выявлении повреждения «в виде смещения силового каркаса одного из плавучих шлангов» третьего выносного причального устройства (ВПУ-3). Помимо этого были обнаружены повреждения девятого и 13-го шлангов внутреннего рукава ВПУ-2. «Указанные повреждения являются критическими и не позволяют обеспечить безопасную эксплуатацию устройства», — сказали в компании. Эксплуатация ВПУ-2 и ВПУ-3 была приостановлена.

В компании отметили, что у нее есть аварийный комплект для замены необходимых шлангов, но предупредили о затруднениях при контрактовании поставок запчастей ВПУ из-за санкций. Из-за этого объем прокачки нефти может сократиться втрое от заявок грузоотправителей, не исключали в компании. Специалисты Росприроднадзора тогда не выявили следов разлива нефти в море. Спустя месяц после аварии КТК возобновил работу ВПУ-3 и перевалку сырья.