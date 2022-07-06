КТК попросил суд отложить решение о приостановке работы
Акционерное общество «Каспийский трубопроводный консорциум-Р» (КТК-Р, компания с участием России и Казахстана) попросило суд приостановить исполнение постановления о приостановке деятельности компании на 30 дней из-за возможных негативных последствий остановки работы на технических объектах транспортировки нефти. Об этом говорится в сообщении, размещенном на сайте компании.
«КТК-Р является предприятием непрерывного цикла, немедленное приостановление его деятельности может повлечь необратимые последствия для производственного процесса, возникновение и развитие неблагоприятного и неуправляемого процесса на техническом объекте, в том числе его разрушение», — говорится в сообщении.
В компании отмечают, что технологические требования к транспортировке нефти не позволяют сиюминутно и одновременно на всех объектах остановить производственную деятельность.
«Возможность наступления названных негативных последствий <...> позволяет КТК-Р ходатайствовать о приостановлении исполнения постановления судьи Приморского районного суда Новороссийска от 5 июля 2022 года <...> до вступления в законную силу судебного акта, который будет вынесен по результатам рассмотрения настоящей жалобы», — говорится в сообщении.
Соответствующее ходатайство КТК-Р направил Приморский районный суд. В компании отметили, что закон не допускает применение мер, которые могут повлечь необратимые последствия для производственного процесса.
Накануне Приморский районный суд Новороссийска постановил приостановить деятельность компании с 5 июля на 30 суток. Причиной стало то, что Ространснадзор выявил экологические нарушения на производственных объектах консорциума. Проверка состоялась 6 мая по поручению вице-премьера Виктории Абрамченко, спустя месяц был составлен протокол.
В компании, комментируя решение суда, сообщили, что Каспийский трубопроводный консорциум действует в рамках российского правового поля и вынужден исполнить решение суда, однако оно будет обжаловано.
В конце марта консорциум сообщил о выявлении повреждения «в виде смещения силового каркаса одного из плавучих шлангов» третьего выносного причального устройства (ВПУ-3). Помимо этого были обнаружены повреждения девятого и 13-го шлангов внутреннего рукава ВПУ-2. «Указанные повреждения являются критическими и не позволяют обеспечить безопасную эксплуатацию устройства», — сказали в компании. Эксплуатация ВПУ-2 и ВПУ-3 была приостановлена.
В компании отметили, что у нее есть аварийный комплект для замены необходимых шлангов, но предупредили о затруднениях при контрактовании поставок запчастей ВПУ из-за санкций. Из-за этого объем прокачки нефти может сократиться втрое от заявок грузоотправителей, не исключали в компании. Специалисты Росприроднадзора тогда не выявили следов разлива нефти в море. Спустя месяц после аварии КТК возобновил работу ВПУ-3 и перевалку сырья.
Крупнейшими акционерами КТК выступают «Транснефть» (24%) и казахский «КазМунайГаз» (19%). По трубопроводу Тенгиз — Новороссийск протяженностью 1511 км поставляется более двух третей всей экспортной нефти Казахстана, а также сырье с российских месторождений, в том числе на Каспии. Морской терминал компании оснащен тремя выносными причальными устройствами.