КТК попросил суд отложить решение о приостановке работы

Телеканал
Инвестиции
Тренды
РБК+
Pro
Газета
Новая экономика
Спорт
Недвижимость
Стиль
Национальные проекты
Город
Крипто
Дискуссионный клуб
Исследования
Кредитные рейтинги
Продажа бизнеса
Конференции
Спецпроекты СПб
Конференции СПб
Спецпроекты
Проверка контрагентов
РБК Библиотека
Подкасты
Политика
Экономика
Общество
Бизнес
Технологии и медиа
Финансы
РБК КомпанииESG-индекс
...
Скрыть баннеры
Ваше местоположение ?
ДаВыбрать другое
Весь мир
Санкт-Петербург и область
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологодская область
Калининград
Краснодарский край
Красноярский край
Нижний Новгород
Пермский край
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Карелия
Рубрики
Поиск
Смена региона
Телеканал
Инвестиции
Тренды
РБК+
Pro
Газета
Новая экономика
Спорт
Недвижимость
Стиль
Национальные проекты
Город
Крипто
Дискуссионный клуб
Исследования
Кредитные рейтинги
Продажа бизнеса
Конференции
Спецпроекты СПб
Конференции СПб
Спецпроекты
Проверка контрагентов
РБК Библиотека
Подкасты
Политика
Экономика
Общество
Бизнес
Технологии и медиа
Финансы
ESG-индекс
РБК Компании
Главное меню
Рубрики
Политика
Экономика
Финансы
Бизнес
Технологии и медиа
Свое дело
Деньги
Мнения
Главное меню
Весь мир
С.-Петербург
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологда
Калининград
Краснодар
Красноярск
Н.Новгород
Пермь
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Карелия
Прямой эфир
Ошибка воспроизведения видео. Пожалуйста, обновите ваш браузер.
Лента новостей
Курс евро на 6 июля
EUR ЦБ: 60,16 (+2,98) Инвестиции, 05 июл, 15:55
Курс доллара на 6 июля
USD ЦБ: 58,51 (+3,43) Инвестиции, 05 июл, 15:55
Почему работник может сам выбрать, на какую карту получать зарплату РБК и ВТБ, 14:51
Госдума приняла закон о закрытии «контрсанкционной информации» Политика, 14:49
Эксперты оценили возможную стоимость выделенной трассы в Калининград Политика, 14:49
МИД опроверг задержание в Турции судна с зерном из Бердянска Политика, 14:48
С начала года продажи антидепрессантов выросли более чем в полтора раза Бизнес, 14:40
Военная операция на Украине. Главное Политика, 14:34
Ирина Винер подтвердила развод с бизнесменом Алишером Усмановым Общество, 14:32
В «Спартаке» оценили идею о создании Кубка лиги Спорт, 14:31
Предложение новостроек комфорт-класса в Москве выросло на 20% за месяц Недвижимость, 14:30
Какой может быть математика наказаний для водителей Партнерский проект, 14:28
Володин предложил депутатам поехать в отпуск в ДНР или ЛНР Политика, 14:26
СК попросил арестовать трех генералов МВД за злоупотребление полномочиями Общество, 14:25
Комитет Госдумы направит в Минцифры обращение по проблемам с Fan ID Спорт, 14:21
Привлечь и удержать: на каком языке говорят лидеры культов Pro, 14:18
Экономика ,  
0 

КТК попросил суд отложить решение о приостановке работы

Суд в Новороссийске предписал приостановить на месяц работу компании из-за экологических нарушений. В КТК-Р попросили отложить исполнение решения из-за вероятных негативных последствий остановки объектов непрерывного цикла
«Транснефть» RU000A0JXC24 ₽1 043,14 -0,01% Купить
BRENT BRENT $105,37 -0,38%
Фото: cpc.ru
Фото: cpc.ru

Акционерное общество «Каспийский трубопроводный консорциум-Р» (КТК-Р, компания с участием России и Казахстана) попросило суд приостановить исполнение постановления о приостановке деятельности компании на 30 дней из-за возможных негативных последствий остановки работы на технических объектах транспортировки нефти. Об этом говорится в сообщении, размещенном на сайте компании.

«КТК-Р является предприятием непрерывного цикла, немедленное приостановление его деятельности может повлечь необратимые последствия для производственного процесса, возникновение и развитие неблагоприятного и неуправляемого процесса на техническом объекте, в том числе его разрушение», — говорится в сообщении.

Ущерб от разлива нефти под Новороссийском оценили в ₽4,5 млрд
Бизнес
Разлив нефти рядом с Новороссийском

В компании отмечают, что технологические требования к транспортировке нефти не позволяют сиюминутно и одновременно на всех объектах остановить производственную деятельность.

«Возможность наступления названных негативных последствий <...> позволяет КТК-Р ходатайствовать о приостановлении исполнения постановления судьи Приморского районного суда Новороссийска от 5 июля 2022 года <...> до вступления в законную силу судебного акта, который будет вынесен по результатам рассмотрения настоящей жалобы», — говорится в сообщении.

Соответствующее ходатайство КТК-Р направил Приморский районный суд. В компании отметили, что закон не допускает применение мер, которые могут повлечь необратимые последствия для производственного процесса.

Читайте на РБК Pro
Pro
Как компании выигрывали суды с сотрудниками благодаря КЭДО: три кейса
Кейсы
Pro
Фото: Shutterstock Правда ли, что под кондиционером можно простыть
Статьи
Pro
Фото: Ron Lach / Pexels 11 гаджетов, которые помогут улучшить сон
Статьи
Pro
Как отличить конфликтного кандидата на интервью: 7 признаков
Инструкции
Pro
Как оценить и повысить рентабельность продаж
Инструкции
Pro
Фото: Jason Oxenham / Getty Images Метеозависимость: миф или реальность
Инструкции
Pro
Фото: Kevin Frayer / Getty Images Как технологический сектор Китая потерял $2 трлн капитализации
Статьи
Pro
Подключаются к мозгу и не подходят спортсменам: 7 мифов о протезах
Статьи

Накануне Приморский районный суд Новороссийска постановил приостановить деятельность компании с 5 июля на 30 суток. Причиной стало то, что Ространснадзор выявил экологические нарушения на производственных объектах консорциума. Проверка состоялась 6 мая по поручению вице-премьера Виктории Абрамченко, спустя месяц был составлен протокол.

В компании, комментируя решение суда, сообщили, что Каспийский трубопроводный консорциум действует в рамках российского правового поля и вынужден исполнить решение суда, однако оно будет обжаловано.

В конце марта консорциум сообщил о выявлении повреждения «в виде смещения силового каркаса одного из плавучих шлангов» третьего выносного причального устройства (ВПУ-3). Помимо этого были обнаружены повреждения девятого и 13-го шлангов внутреннего рукава ВПУ-2. «Указанные повреждения являются критическими и не позволяют обеспечить безопасную эксплуатацию устройства», — сказали в компании. Эксплуатация ВПУ-2 и ВПУ-3 была приостановлена.

Аналитики назвали альтернативы транзита через Россию для каспийской нефти
Бизнес
Фото:Reuters

В компании отметили, что у нее есть аварийный комплект для замены необходимых шлангов, но предупредили о затруднениях при контрактовании поставок запчастей ВПУ из-за санкций. Из-за этого объем прокачки нефти может сократиться втрое от заявок грузоотправителей, не исключали в компании. Специалисты Росприроднадзора тогда не выявили следов разлива нефти в море. Спустя месяц после аварии КТК возобновил работу ВПУ-3 и перевалку сырья.

Крупнейшими акционерами КТК выступают «Транснефть» (24%) и казахский «КазМунайГаз» (19%). По трубопроводу Тенгиз — Новороссийск протяженностью 1511 км поставляется более двух третей всей экспортной нефти Казахстана, а также сырье с российских месторождений, в том числе на Каспии. Морской терминал компании оснащен тремя выносными причальными устройствами.

Авторы
Теги
Денис Ворошилов Денис Ворошилов, Тимофей Дзядко Тимофей Дзядко
КТК Новороссийск нефть разлив суд приостановка деятельности
Материалы по теме
Медведев предсказал цену на нефть выше $300–400 за баррель из-за мер G7
Экономика
США и Южная Корея обсудили идею ограничения цены на российскую нефть
Политика
Bloomberg узнал о планах G7 привязать цены на нефть из России к страховке
Экономика
РБК
О компании
Контактная информация
Редакция
Размещение рекламы
Социальные сети
ВКонтакте
Одноклассники
YouTube
Telegram
Дзен
Новости регионов
Санкт-Петербург и область
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологодская область
Калининград
Краснодарский край
Красноярский край
Нижний Новгород
Пермский край
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Карелия
Подписки
Скрыть баннеры
Рассылка РБК Pro
Уведомления
RSS Новости
Оповещения RBC.ru
Рубрики
Политика
Экономика
Общество
Бизнес
Технологии и медиа
Финансы
РБК Новости
iOS
Android
Другие продукты РБК
Домены и хостинг
Медиапоиск и анализ
Знакомства
РБК Компании
Информация об ограничениях
Правовая информация
О соблюдении авторских прав
Юридическая информация
Информация об ограничениях
Правовая информация
О соблюдении авторских прав
© АО «РОСБИЗНЕСКОНСАЛТИНГ», 1995–2022. Сообщения и материалы сетевого издания «РБК» (зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 03.12.2021 за номером ЭЛ №ФС77-82385) сопровождаются пометкой «РБК». Отдельные публикации могут содержать информацию, не предназначенную для пользователей до 18 лет. letters@rbc.ru
Котировки мировых финансовых инструментов предоставлены Reuters
Чтобы отправить редакции сообщение, выделите часть текста в статье и нажмите Ctrl+Enter