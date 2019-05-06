«Нафтогаз» обвинил «Газпром» в нарушении конкуренции из-за строительства «Северного потока-2». Киеву помогали готовить жалобу в Еврокомиссию лучшие юристы, сообщил исполнительный директор компании Юрий Витренко

Фото: Krisztian Bocsi / Bloomberg

«Нафтогаз Украины» пожаловался в Европейскую комиссию на антиконкурентные действия «Газпрома», сообщил на своей странице в Facebook исполнительный директор украинской госкомпании Юрий Витренко.

«В этой жалобе мы подробно анализируем, как благодаря «Северному потоку-2», блокированию виртуального реверса, контролю за компаниями на европейском рынке газа «Газпром» злоупотребляет своим доминирующим положением и ограничивает конкуренцию», — написал Витренко. По его словам, жалоба была подготовлена «совместно с ведущими европейскими экспертами и юристами».

По мнению исполнительного директора «Нафтагаза», если Европейская комиссия удовлетворит жалобу, это позволит Украине сохранить доходы от транзита газа и снизить стоимость его импорта. Снижение может быть достигнуто благодаря тому, что европейские покупатели и независимые от «Газпрома» газовые компании смогут использовать мощности украинской газотранспортной системы, указал Витренко.

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