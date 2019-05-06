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eBay $49 (+27,97%) прогноз Barclays Capital к 04.03.20 Купить
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«Нафтогаз» обвинил «Газпром» в нарушении конкуренции
«Нафтогаз» обвинил «Газпром» в нарушении конкуренции из-за строительства «Северного потока-2». Киеву помогали готовить жалобу в Еврокомиссию лучшие юристы, сообщил исполнительный директор компании Юрий Витренко
Фото: Krisztian Bocsi / Bloomberg

«Нафтогаз Украины» пожаловался в Европейскую комиссию на антиконкурентные действия «Газпрома», сообщил на своей странице в Facebook исполнительный директор украинской госкомпании Юрий Витренко.

«В этой жалобе мы подробно анализируем, как благодаря «Северному потоку-2», блокированию виртуального реверса, контролю за компаниями на европейском рынке газа «Газпром» злоупотребляет своим доминирующим положением и ограничивает конкуренцию», — написал Витренко. По его словам, жалоба была подготовлена «совместно с ведущими европейскими экспертами и юристами».

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По мнению исполнительного директора «Нафтагаза», если Европейская комиссия удовлетворит жалобу, это позволит Украине сохранить доходы от транзита газа и снизить стоимость его импорта. Снижение может быть достигнуто благодаря тому, что европейские покупатели и независимые от «Газпрома» газовые компании смогут использовать мощности украинской газотранспортной системы, указал Витренко.

Запись в facebook пользователя yuriy.vitrenko

Реверсом, в блокировке которого «Нафтогаз» упрекает «Газпром», называют схему поставок российского газа на Украину, при которой газ, предназначенный европейским потребителям, должен был бы проходить через нее транзитом, но с согласия европейцев забирается «Нафтогазом». Европейские страны таким образом продают этот газ Украине. Так как физически газопровода, по которому Киев мог бы получать газ из Европы, не существует, реверс называется виртуальным.

Россия такие поставки считает юридически недействительными, так как газ не поступал на территорию Европы и не переходил в собственность европейских стран.

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В конце апреля Витренко обвинил Москву в подготовке новой газовой войны из-за повышения объемов газа, который «Газпром» направлял в хранилища в европейских странах. По его словам, это означает вероятную подготовку «Газпрома» к прерыванию транзита через территорию Украины.

Российская компания причиной увеличения транзита через территорию Украины называла плановые ремонтные работы на газопроводе Ямал — Европа.

Автор: Наталья Демченко
Теги: «Нафтогаз», «Северный поток – 2», конкуренция, транзит газа
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