«Газпром» сохранил планы закончить «Северный поток-2» в 2019 году

«Газпром» планирует закончить строительство «Северного потока-2» в 2019 году, несмотря на требование Дании подать заявку по третьему маршруту газопровода. Об этом сообщил замначальника департамента внешнеэкономической деятельности компании Дмитрий Хандога, передает ТАСС.

«Мы анализируем, как повлияет выдача датского разрешения в тот или иной момент, работаем над разработкой мер по сохранению проекта в графике, но могу сказать, что в настоящий момент сохраняется вероятность строительства газопровода и пуск его до конца года», — сказал он.

Хандога добавил, что Nord Stream 2 AG подала апелляцию на требование Датского энергетического агентства подать новую заявку.

В середине апреля компания Nord Stream 2 AG подала третью заявку на строительство «Северного потока-2» в исключительной экономической зоне Дании — южнее острова Борнхольм. В компании отмечали, что первая заявка была подана более чем два года назад.