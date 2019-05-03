«Нафтогаз» увидел отсутствие «поля для маневра» в споре о транзите газа

У «Нафтогаза» и «Газпрома» отсутствует «значительное поле для маневра» в переговорах о новом контракте на транзит газа. Об этом на своей странице в Facebook заявил глава украинской компании Андрей Кобелев.

По его словам, сторонам придется договариваться о продлении соглашения, потому что российская компания не может перекрыть поступления газа на Украине, так как «должна деньги «Нафтогазу», а не наоборот». Кроме того, Украина внедрила законодательство ЕС, в котором четко прописаны правила использования газовой инфраструктуры, подчеркнул Кобелев.

В конце апреля исполнительный директор «Нафтогаза» Юрий Витренко обвинил Россию в подготовке новой газовой войны. Такой вывод он сделал на фоне растущих объемов транзита газа через Украину: Москва закачивает газ в хранилища в Европе и таким образом собирается покрывать потребности европейских клиентов после прекращения транзита, решил Ветренко.

При этом Витренко признал, что у компании нет модели работы газотранспортной системы в случае прекращения транзита российского газа. «Газпром» в качестве причины увеличения транзита газа через территорию Украины называл плановые ремонтные работы на газопроводе Ямал — Европа.