Сланцевая нефть и «биг фарма»: 10 крупнейших сделок 2023 года в мире

Объем слияний и поглощений в мире в 2023 году может стать минимальным за последние десять лет. Деньги на поглощения были в основном у компаний из США — борьба шла за нефтяные месторождения и перспективные медицинские препараты

Фото: Andrew Burton / Getty Image

Глобальный рынок слияний и поглощений в 2023 году ставит один антирекорд за другим. По данным финансовой платформы Dealogic на 21 декабря, компании объявили о сделках примерно на $3 трлн, что стало минимальным значением с 2013 года. Refinitiv оценивает объем слияний за январь—ноябрь в $2,56 трлн, что на 21% меньше, чем годом ранее, и минимум для этого периода за последние десять лет.

В США, по оценке Dealogic, объем слияний и поглощений сократился на 8%, до $1,42 трлн. В Европе и Азии конъюнктура оказалась еще слабее — минус 32 и 20% соответственно.

Росту числа сделок мешали высокие ставки, из-за которых дорожает финансирование, а также ужесточение антимонопольного регулирования. «Сейчас нужно полтора года, чтобы провести сделку, а продавцы и покупатели не хотят так долго быть в состоянии неопределенности и хотят компенсации за риск», — цитирует Reuters директора корпоративного департамента Latham & Watkins Чарльза Рака.

Пример этого — покупка Microsoft компании Activision Blizzard (разработчик Call of Duty). Это поглощение на $69 млрд стало крупнейшим в мире за предыдущий год. Стороны договорились еще в январе 2022 года, но затем потребовались месяцы, чтобы получить одобрение регуляторов нескольких стран. В октябре 2023 года Microsoft наконец смогла закрыть сделку. А в начале декабря стало известно, что США добиваются ее пересмотра.

В 2022 году сделок было больше, они были крупнее и разнообразнее. Самым громким поглощением, безусловно, стала покупка Илоном Маском социальной сети Twitter за $44 млрд, и до сих пор аналитики спорят, стоит ли за ним бизнес-расчет или это очередная эксцентричность миллиардера.

Сделки 2023 года — это нефть и фармацевтика, почти все участники крупнейших поглощений — американские корпорации.

В октябре нефтяные гиганты — ExxonMobil и Chevron — с разницей в две недели объявили о поглощении конкурентов с перспективными операциями. В декабре их примеру последовала Occidental Petroleum, 26% капитала которой принадлежит Berkshire Hathaway Уоррена Баффетта. Поглощаемые компании ведут добычу сланцевой нефти в Пермском бассейне США или занимаются разработкой месторождений в южноамериканской Гайане, где нефть была обнаружена совсем недавно — в 2015 году.

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Вторым сектором, где было много поглощений, часто на заемное финансирование, стала «биг фарма». У фармацевтических гигантов, включая Pfizer, Bristol Myers и Merck & Co., истекают патенты на популярные медицинские препараты, и они вынуждены тратиться на перспективные разработки.

Знаковой сделкой года также может стать поглощение американской US Steel, которую хочет купить японская Nippon Steel. Основанная в 1901 году US Steel стала символом развития автомобильной промышленности США. Неудивительно, что к этой сделке возникли вопросы у американского президента Джо Байдена, который полагает, что она требует изучения.

Топ-10 крупнейших сделок, о которых объявили в 2023 году

Фото: Pioneer Natural Resources

1. ExxonMobil покупает производителя сланцевой нефти Pioneer Natural Resources

Сумма сделки — $59,5 млрд.

Сектор — добыча нефти.

11 октября 2023 года ExxonMobil объявила о поглощении конкурента — Pioneer Natural Resources, одного из самых успешных производителей сланцевой нефти в США. Акционеры Pioneer за каждую принадлежащую им акцию получат по 2,3234 акции ExxonMobil. Условия предполагают 18-процентную премию за акции Pioneer на дату, когда стало известно о сделке. С учетом долга ее стоимость составит $64,5 млрд.

Pioneer — крупнейший производитель сланцевой нефти в Пермском бассейне США (расположен в штатах Техас и Нью-Мексико, получил название от Пермского периода геохронологической шкалы, соответствующего возрасту отложений около 250–300 млн лет, сам период назван так, потому что горные породы этого времени впервые были исследованы на территории нынешнего Пермского края в России). По данным RBC Capital Markets, на Pioneer приходится 9% валовой добычи нефти в самом крупном нефтяном бассейне США, тогда как Exxon с 6-процентной долей занимает пятое место. Покупка обеспечит ExxonMobil доминирующее положение в Пермском бассейне — ее запасы в регионе составят 16 млрд барр. нефтяного эквивалента.

Сделка между ExxonMobil и Pioneer станет крупнейшей в нефтяном секторе США, по крайней мере с 1999 года, когда сама Exxon поглотила за $75 млрд своего конкурента Mobil.

Хотя Пермский бассейн считается клондайком нефтяной революции в США, сектор сланцевой нефтедобычи остается фрагментированным. По данным консалтинговой компании Wood Mackenzie, на 12 декабря с участием нефтяных компаний, работающих в Пермском бассейне, были заключены сделки на рекордную сумму, превышающую $100 млрд. Предыдущий максимум был в 2019 году — $65 млрд.

Фото: Hess Corporation

2. Chevron покупает нефтедобывающую Hess

Сумма сделки — $53 млрд.

Сектор — добыча нефти.

Менее чем через две недели после объявления о планах ExxonMobil и Pioneer Natural Resources в США стало известно о новой мегасделке. Нефтедобывающая Chevron объявила о поглощении конкурента — Hess Corporation. Сделка будет оплачена акциями: акционеры Hess получат за каждую принадлежащую им бумагу 1,025 акции Chevron. С учетом долга сумма сделки составит $60 млрд.

Chevron особенно выделяет ценность для себя двух активов Hess — 30% в нефтяном месторождении Stabroek в Гайане и сланцевое месторождение Баккен в Северной Дакоте.

Гайана — латиноамериканское государство, расположенное между Бразилией, Венесуэлой и Суринамом. Она входила в число беднейших стран, пока в 2015 году там не было открыто большое месторождение нефти, и в последние годы переживает экономический бум. Ресурсы месторождения Stabroek оцениваются в 11 млрд барр. нефтяного эквивалента. Что касается Баккеновской формации в Северной Дакоте, то она меньше, чем Пермский бассейн, но в Пермском бассейне добыча уже достигла пика, пишет Bloomberg.

«Гайана — главный приз в этой сделке, — сказал Bloomberg аналитик Third Bridge Питер Макнэлли, — и он только стал больше», поскольку нефть была обнаружена в этой стране менее десяти лет назад.

Фото: Seagen

3. Фармацевтическая Pfizer купила производителя лекарств от рака Seagen

Сумма сделки — $43 млрд.

Сектор — фармацевтика.

Эта сделка, о которой было объявлено в марте 2023 года, уже закрыта. Pfizer заплатила за каждую акцию биотехнологической Seagen $229 деньгами. Это тоже американское слияние — основанная в 1997 году Seagen расположена в пригороде Сиэттла. Компания производит инновационные препараты от онкологических заболеваний. Как следует из заявления Pfizer, в портфеле Seagen — более 25 препаратов от рака, «девять из которых уже являются блокбастерами или имеют потенциал ими стать».

Противоопухолевые препараты — одно из основных направление бизнеса Pfizer. В 2022 году на них компания заработала более $12 млрд при общих доходах $100 млрд, пишет WSJ. По оценке исследовательской Evaluate, в 2028 году продукты Seagen могут занять почти 10% глобального рынка лекарств от рака, который оценивается в $375 млрд. Pfizer нужны новые продукты, поскольку в ближайшие несколько лет истекает патент на ее популярные препараты, включая антитромботическое Eliquis и применяемое в лечении рака груди Ibrance.

Фото: Dean Mouhtaropoulos / Getty Images

4. Производитель сетевого оборудования Cisco Systems покупает разработчика продуктов в сфере кибербезопасности Splunk

Сумма сделки — $28 млрд.

Сектор — производство сетевого оборудования.

В сентябре 2023 года Cisco Systems объявила о крупнейшей сделке в своей истории — покупке калифорнийской компании Splunk. Основанная в 2003 году Splunk специализируется на кибербезопасности. Ее продукты помогут Cisco занять долю нового сегмента рынка — это кибербезопасность в сфере искусственного интеллекта (ИИ).

Сумма сделки составит $28 млрд. Cisco заплатит денежными средствами $157 за каждую акцию Splunk, что предполагает 31-процентную премию к закрытию торгов накануне объявления о поглощении. Если Cisco откажется от сделки или ее заблокируют регуляторы, Cisco заплатит почти $1,5 млрд отступных, если же поглощение сорвется по вине Splunk, она заплатит $1 млрд.

Cisco пытается диверсифицировать бизнес, чтобы меньше зависеть от продаж дорогого оборудования. Сейчас ситуация усугубляется трудностями, связанными с пандемией и логистикой. С этой точки зрения бизнес-модель Splunk имеет важное преимущество — она основана на продуктах по подписке. Cisco рассчитывает, что сделка принесет ей дополнительные $4 млрд ежегодного дохода.

Фото: Scott Olson / Getty Images

5. Японская Nippon Steel покупает американскую US Steel

Сумма сделки — $14,1 млрд.

Сектор — производство стали.

О планирующемся поглощении легендарного американского производителя японская Nippon Steel объявила 18 декабря 2023 года. За каждую акцию United States Steel Corp. (US Steel) ее акционеры получат $55 денежными средствами. Эта цена предполагает 40-процентную премию к закрытию торгов накануне объявления о сделке. Сумма поглощения составит $14,1 млрд.

US Steel была основана в 1901 году предпринимателем Джоном Пирпонтом Морганом (его имя носит банк JPMorgan) и сталепромышленником Эндрю Карнеги. Компания сыграла важную роль в индустриальном развитии США в XX веке, в первую очередь для автомобильной промышленности.

С развитием сталелитейного производства в Азии — Японии, Южной Корее, а позже в Китае и Индии — US Steel стала сдавать позиции. По данным Reuters, она начала искать стратегического инвестора, и к ней присматривалась, например, ArcelorMittal.

Если сделка между Nippon Steel и US Steel состоится, объединенная компания займет второе место по производству стали в мире, пишет Bloomberg. И это будет крупнейшая сталелитейная компания, расположенная за пределами Китая.

Однако планируемое слияние вызвало беспокойство у властей США. Президент США Джо Байден считает необходимым провести проверку сделки на предмет влияния на национальную безопасность страны. «Президент убежден, что US Steel была неотъемлемой частью нашего арсенала демократии во время Второй мировой войны и остается важной составляющей производства стали в США, которая критически важна для национальной безопасности», — говорится в опубликованном на сайте Белого дома заявлении главы Национального экономического совета Лейл Брейнард.

Фото: Karuna Therapeutics

6. Фармацевтическая Bristol Myers Squibb покупает конкурента — Karuna Therapeutics

Сумма сделки — $14 млрд.

Сектор — фармакология.

22 декабря 2023 года было объявлено еще об одной крупной сделке на американском рынке лекарств. Фармацевтический гигант Bristol Myers договорился о покупке бостонской Karuna Therapeutics. Сделка будет оплачена денежными средствами из расчета $330 за каждую акцию Karuna, что предполагает 53-процентную премию к цене бумаг на закрытие рынка накануне объявления о поглощении. Сумма сделки составит $14 млрд.

Karuna занимается производством препаратов для лечения психиатрических и неврологических заболеваний. Якорный актив в портфеле Karuna — экспериментальный препарат для лечения шизофрении KarXT, прошедший клинические испытания и ожидающий одобрения Управления по контролю качества пищевых продуктов и лекарственных средств (FDA) США. Также изучается возможность использования этого лекарства для страдающих болезнью Альцгеймера и биполярным расстройством.

По оценке аналитиков, продажи KarXT, который может получить одобрение FDA уже в сентябре 2024 года, могут составить $4–7 млрд в год.

Фото: Enbridge

7. Оператор трубопроводов Enbridge покупает газораспределительные компании

Сумма сделки — $14 млрд.

Сектор — энергетика.

Канадский трубопроводный оператор Enbridge в сентябре объявил о покупке у американской Dominion Energy трех газораспределительных компаний. Общая сумма сделки составляет $14 млрд: Enbridge выплатит $9,4 млрд денежными средствами и примет на себя $4,6 млрд долга. В собственность канадской компании перейдут East Ohio Gas Company, Public Service Company of North Carolina, а также Questar Gas и связанные с ней компании, работающие под брендом Wexpro.

Результатом сделки, по данным Enbridge, станет создание крупнейшей в Северной Америке газораспределительной платформы, которая будет обслуживать 7 млн потребителей.

Фото: lrpartners.com

8. Нефтегазовая Occidental Petroleum покупает производителя сланцевой нефти CrownRock

Сумма сделки — $12 млрд.

Сектор — добыча нефти.

Еще об одном поглощении на нефтяном рынке США было объявлено 11 декабря 2023 года. Occidental, 26% капитала которой принадлежит Berkshire Hathaway Уоррена Баффетта, договорилась о покупке CrownRock, занимающейся добычей нефти в Пермском бассейне.

Поглощение будет оплачено частично денежными средствами, частично — акциями Occidental. Для этого компания привлечет заемные средства на $9,1 млрд, выпустит акции на $1,7 млрд, а также примет на себя долг CrownRock в размере $1,2 млрд. После интеграции бизнеса конкурента Occidental сможет увеличить добычу в Пермском бассейне на 170 тыс. барр. в нефтяном эквиваленте в день.

CrownRock — третья по размеру из компаний в Пермском бассейне, которые еще не стали объектом поглощения со стороны более крупных игроков, пишет WSJ. По данным Bloomberg, 27 ноября, когда уже шли переговоры о покупке, корпоративный самолет Occidental вылетел из Хьюстона, где расположен головной офис компании, в Омаху, где живет Уоррен Баффетт. Но известно, что долговое финансирование для сделки Occidental предоставил не Баффетт.

Фото: Soren Weper / Wintershall Dea

9. Британская Harbour Energy выкупает у BASF и LetterOne все активы нефтегазовой компании Wintershall Dea, кроме российских

Сумма сделки — $11,2 млрд.

Сектор — добыча нефти и газа.

21 декабря Harbour Energy объявила о соглашении с акционерами нефтегазовой компании Wintershall Dea — немецким химическим концерном BASF и инвестиционным холдингом LetterOne (основан миллиардером Михаилом Фридманом, но в 2022 году попавший под западные санкции Фридман вышел из совета директоров LetterOne). По условиям соглашения Harbour Energy купит нефтегазовые активы Wintershall Dea, которые позволят ей заниматься разработкой месторождения в Норвегии, Германии, Дании, Аргентине, Мексике, Египте, Ливии и Алжире.

Сумма сделки составит $11,2 млрд, частично она будет оплачена денежными средствами, частично — акциями. Кроме того, в ней учетны облигации Wintershall Dea на $4,9 млрд. Поглощение позволит Harbour Energy нарастить добычу нефти за пределами Великобритании (сейчас она занимает первое место по добыче нефти в Северном море).

Wintershall Dea — крупнейшая нефтегазовая компания в Европе, доля 72,7% в ней принадлежит концерну BASF, остальное — LetterOne. В России ей принадлежит 35% капитала ОАО «Севернефтегазпром» и 50% АО «Ачимгаз», которые занимаются добычей на Южно-Русском и Уренгойском месторождениях. В январе 2023 года Wintershall Dea объявила о планах уйти из России.

19 декабря 2023 года президент России Владимир Путин подписал указы, согласно которым Wintershall Dea и австрийская OM потеряли свои права в компаниях, которые занимались разработкой Южно-Русского нефтегазоконденсатного месторождения и Ачимовских отложений Уренгойского месторождения. Их доли подлежат выкупу с перечислением средств на счета типа С, вывести деньги с которых можно только по разрешению правительственной комиссии. Ценовые параметры выкупа не объявлялись.

Фото: Merck

10. Фармакологическая Merck купила производителя лекарств Prometheus Biosciences

Сумма сделки — $10,8 млрд.

Сектор — фармакология.

В апреле 2023 года стало известно еще об одной крупной сделке в секторе медицинских препаратов. Merck договорилась о поглощении калифорнийской компании Prometheus Biosciences. За каждую акцию Prometheus фармгигант заплатил $200 денежными средствами, что предполагало 75-процентную премию к закрытию бумаг накануне. Общая сумма сделки, которая была закрыта в июне, составила $10,8 млрд.

Prometheus занимается созданием иммунотерапевтических препаратов и пока не имеет в своем портфеле продуктов, получивших одобрение регулятора. Главный продукт Prometheus, который находится на стадии разработки, — лекарство от язвенного колита и болезни Крона.

75-процентная премия, которую Merck заплатила за Prometheus, отражает необходимость пополнять портфель новыми препаратами. Через пять лет истечет срок патента на одно из самых продаваемых лекарств Merck — противоопухолевого Keytruda. В 2022 году компания заработала на нем $21 млрд при общих продажах $59,3 млрд.