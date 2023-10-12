Основанная Фридманом LetterOne отчиталась о рекордных убытках

Михаил Фридман (Фото: Олег Яковлев / РБК)

Инвестиционный холдинг LetterOne, основанный миллиардером Михаилом Фридманом (Forbes оценивает его состояние в $12,6 млрд) и его партнерами, по итогам 2022 года получил рекордный убыток в размере $7,85 млрд. Об этом говорится в отчете компании.

Упала стоимость всех ключевых активов, которыми владеет LetterOne, за исключением акций турецкого сотового оператора Turkcell. Наибольший убыток компании принесли частные капиталовложения (минус $2,5 млрд) и доля в немецкой нефтегазовой компании Wintershall Dea (минус $2,3 млрд).

Общий годовой убыток в 2022 году оказался почти на $3,3 млрд больше, чем в 2021 году ($7,85 млрд против $4,56 млрд). Стоимость чистых активов компании сократилась примерно с $27 млрд до около $19 млрд.

LetterOne создали в 2013 году. Компания занимается инвестициями в энергетике, медицине, ретейле и телекоммуникациях.

В 2022 году Михаил Фридман, Петр Авен, Герман Хан и Алексей Кузьмичев, попавшие под западные санкции, а также Андрей Косогов вышли из состава директоров LetterOne. После их ухода контролировать холдинг стал лорд Мервин Дэвис.