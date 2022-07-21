Телеканал
Инвестиции
Тренды
РБК+
Pro
Газета
Новая экономика
Спорт
Недвижимость
Стиль
Национальные проекты
Город
Крипто
Дискуссионный клуб
Исследования
Кредитные рейтинги
Продажа бизнеса
Конференции
Спецпроекты СПб
Конференции СПб
Спецпроекты
Проверка контрагентов
РБК Библиотека
Подкасты
Политика
Экономика
Общество
Бизнес
Технологии и медиа
Финансы
РБК КомпанииESG-индекс
...
Скрыть баннеры
Ваше местоположение ?
ДаВыбрать другое
Весь мир
Санкт-Петербург и область
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологодская область
Калининград
Краснодарский край
Нижний Новгород
Пермский край
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Карелия
Рубрики
Поиск
Смена региона
Телеканал
Инвестиции
Тренды
РБК+
Pro
Газета
Новая экономика
Спорт
Недвижимость
Стиль
Национальные проекты
Город
Крипто
Дискуссионный клуб
Исследования
Кредитные рейтинги
Продажа бизнеса
Конференции
Спецпроекты СПб
Конференции СПб
Спецпроекты
Проверка контрагентов
РБК Библиотека
Подкасты
Политика
Экономика
Общество
Бизнес
Технологии и медиа
Финансы
ESG-индекс
РБК Компании
Главное меню
Рубрики
Политика
Экономика
Финансы
Бизнес
Технологии и медиа
Свое дело
Деньги
Мнения
Главное меню
Весь мир
С.-Петербург
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологда
Калининград
Краснодар
Н.Новгород
Пермь
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Карелия
Прямой эфир
Ошибка воспроизведения видео. Пожалуйста, обновите ваш браузер.
Лента новостей
Курс евро на 21 июля
EUR ЦБ: 55,83 (-0,62) Инвестиции, 20 июл, 16:35
Курс доллара на 21 июля
USD ЦБ: 54,85 (-0,59) Инвестиции, 20 июл, 16:35
Военная операция на Украине. Главное Политика, 15:44
И эмпат, и бюрократ: как устроены и как работают виртуальные ассистенты Экономика инноваций, 15:30
Как бизнесу реагировать на внешний кризис: четыре действия РБК и Банк Точка, 15:28
ОНК опровергла данные о «мобилизации» заключенных на военную операцию Политика, 15:28
ЕЦБ поднял процентную ставку впервые за 11 лет Финансы, 15:26
Гигантские склады новых машин опустели. Фоторепортаж Autonews Авто, 15:26
Грызть ногти и ковырять ранки: как избавиться от «нервных» привычек Pro, 15:20
Минпромторг назвал условие отмены параллельного импорта Бизнес, 15:16
РБК Comfort
Получайте рассылку с новостями, которые влияют на качество вашей жизни.
Подписаться за 99 ₽ в месяц
Немецкий разработчик SAP оценил стоимость ухода из России в €350 млн Бизнес, 15:12
Levi's нашел покупателя части российских магазинов Бизнес, 15:08
Девальвация штрафа: зачем актуализировать наказания для водителей Партнерский проект, 15:05
Росавиация разрешила 17-летнему пилоту из Бельгии полет над Россией Общество, 15:01
Как отучить молодежь от покупки сигарет Партнерский проект, 14:54
Заключение, штраф и экскурсия в морг: как борются с пьянством за рулем Партнерский проект, 14:42
Финансы ,  
0 

ЕЦБ поднял процентную ставку впервые за 11 лет

Фото: Ralph Orlowski / Reuters
Фото: Ralph Orlowski / Reuters

Европейский центральный банк (ЕЦБ) впервые за 11 лет поднял базовую процентную ставку — до 0,5%, на 50 б.п. Регулятор объяснил решение стремлением контролировать инфляцию.

Ставку по депозитам подняли до 0%, по маржинальным кредитам — до 0,75%. В ЕЦБ отметили, что на предстоящих заседаниях, возможно, примут решение о дальнейшем повышении ставок.

Последний раз ЕЦБ повышал ставки в 2011 году — сначала в апреле, затем в июле. Такие решения были приняты на фоне ускорившейся инфляции.

На заседании в апреле банк сохранил ставки без изменений (базовая — 0%, по депозитам — минус 0,5%, по маржинальным кредитам — 0,25%).

В начале июля Евростат опубликовал отчет о максимальной за всю историю годовой инфляции в еврозоне в прошлом месяце — 8,6%. На фоне введенного в начале июня частичного запрета на поставки российской нефти больше всего выросли цены на энергию (41,9% по сравнению с 39,1% в мае), а также на продукты, алкоголь и табачные изделия (8,9% против 7,5% в мае).

Годовая инфляция в еврозоне достигла в июне рекордных 8,6%
Экономика
Фото:Stefan Wermuth / Reuters

Материал дополняется.

Читайте на РБК Pro
Pro
Фото: Shutterstock «Выстроится очередь до Петербурга». Эксперты — о предельной цене на нефть
Прогнозы
Pro
Ким Бом Су Как паренек из трущоб стал самым богатым корейцем, потеснив главу Samsung
Статьи
Pro
Фото: Lintao Zhang / Getty Images Восемь признаков того, что работник может уволиться
Статьи
Pro
Фото: China Photos / Getty Images «Нам нечего скрывать». Как компании обманывают инвесторов ложными данными
Статьи
Pro
Фото: Shutterstock Цена на золото нарисовала «крест смерти». Что это такое и чем он опасен
Статьи
Pro
Фото: Sean Gallup / Getty Images Сколько денег нужно для идеальной жизни: отвечают британские ученые
Исследования
Pro
Фото: Dan Kitwood / Getty Images Страны, в вузы которых ваши дети еще успеют поступить в 2022 году
Инструкции
Pro
Япония отходит от экономического курса Синдзо Абэ. Что будет с иеной
Статьи
Авторы
Теги
Евгения Воропаева Евгения Воропаева
ЕЦБ ключевая процентная ставка
Материалы по теме
ЕЦБ предупредил о банкротстве «дочек» Сбербанка в ЕС
Финансы
ФРС США назвала главные угрозы финансовой системе
Финансы
РБК
О компании
Контактная информация
Редакция
Размещение рекламы
Социальные сети
ВКонтакте
Одноклассники
YouTube
Telegram
Дзен
Новости регионов
Санкт-Петербург и область
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологодская область
Калининград
Краснодарский край
Нижний Новгород
Пермский край
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Карелия
Подписки
РБК Comfort
РБК Pro
Уведомления
RSS Новости
Оповещения RBC.ru
Рубрики
Политика
Экономика
Общество
Бизнес
Технологии и медиа
Финансы
РБК Новости
iOS
Android
Другие продукты РБК
Домены и хостинг
Медиапоиск и анализ
Знакомства
РБК Компании
Информация об ограничениях
Правовая информация
О соблюдении авторских прав
Юридическая информация
Информация об ограничениях
Правовая информация
О соблюдении авторских прав
© АО «РОСБИЗНЕСКОНСАЛТИНГ», 1995–2022. Сообщения и материалы сетевого издания «РБК» (зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 03.12.2021 за номером ЭЛ №ФС77-82385) сопровождаются пометкой «РБК». Отдельные публикации могут содержать информацию, не предназначенную для пользователей до 18 лет. letters@rbc.ru
Котировки мировых финансовых инструментов предоставлены Reuters
Чтобы отправить редакции сообщение, выделите часть текста в статье и нажмите Ctrl+Enter