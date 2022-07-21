ЕЦБ поднял процентную ставку впервые за 11 лет

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Европейский центральный банк (ЕЦБ) впервые за 11 лет поднял базовую процентную ставку — до 0,5%, на 50 б.п. Регулятор объяснил решение стремлением контролировать инфляцию.

Ставку по депозитам подняли до 0%, по маржинальным кредитам — до 0,75%. В ЕЦБ отметили, что на предстоящих заседаниях, возможно, примут решение о дальнейшем повышении ставок.

Последний раз ЕЦБ повышал ставки в 2011 году — сначала в апреле, затем в июле. Такие решения были приняты на фоне ускорившейся инфляции.

На заседании в апреле банк сохранил ставки без изменений (базовая — 0%, по депозитам — минус 0,5%, по маржинальным кредитам — 0,25%).

В начале июля Евростат опубликовал отчет о максимальной за всю историю годовой инфляции в еврозоне в прошлом месяце — 8,6%. На фоне введенного в начале июня частичного запрета на поставки российской нефти больше всего выросли цены на энергию (41,9% по сравнению с 39,1% в мае), а также на продукты, алкоголь и табачные изделия (8,9% против 7,5% в мае).

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