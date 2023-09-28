В бюджете на 2024 год заложено на 24% больше на средства реабилитации инвалидов

Госрасходы на коляски и спецсредства для инвалидов поднимут почти на 25%

Проект бюджета на 2024 год предусматривает 58 млрд руб. на технические средства реабилитации инвалидов. Это на 24% больше запланированного год назад. Ранее инвалиды жаловались на проблемы с обеспечениями колясками и ходунками

Фото: Светлана Возмилова / Global Look Press

Власти в 2024 году почти на четверть увеличат финансирование, направляемое на поставку инвалидам технических средств реабилитации (ТСР). Это следует из пояснительной записки к проекту федерального бюджета на 2024 год и плановый период 2025–2026 годов (документ в версии от 21 сентября есть в распоряжении РБК, его подлинность подтвердил федеральный чиновник).

В 2024 году в рамках госпрограммы «Доступная среда» финансирование комплекса мероприятий, направленных на обеспечение инвалидов и детей-инвалидов реабилитационными и абилитационными услугами, а также техническими средствами реабилитации, запланировано на уровне 58,76 млрд руб. Это на 24% (или на 11,3 млрд руб.) больше, чем предусматривалось на этот же год действующим законом о бюджете, следует из пояснительной записки. Под реабилитацией понимается восстановление утраченных навыков инвалида, под абилитацией — формирование отсутствовавших навыков.

В 2025 и 2026 годах на эти же мероприятия предусмотрено примерно по 59 млрд руб., что, соответственно, больше запланированного на 19% по сравнению с законом о бюджете и на 15% по сравнению с бюджетным прогнозом.

Суммы прироста ассигнований для инвалидов превышают ожидаемые темпы инфляции (7,5% на конец 2023 года и 4,5% на конец 2024-го, по прогнозу Минэкономразвития).

Средства, в частности, предназначены для «обеспечения инвалидов, включая граждан, проживающих на территориях новых субъектов, техническими средствами реабилитации, включая изготовление и ремонт протезно-ортопедических изделий».

РБК направил запросы в Минтруд и Социальный фонд России (СФР, администрирует обеспечение инвалидов техническими средствами).

На что потратят деньги

Наибольший транш предназначен Социальному фонду: ему на обеспечение инвалидов техническими средствами реабилитации запланировано выделить 55,78 млрд руб. Это на 25% больше, чем предусматривалось на 2024 год в действующем бюджете.

Финансирование на эти цели в 2025 году планируется в объеме 55,89 млрд руб., что на 20% превышает изначальный план. В 2026 году на обеспечение инвалидов техсредствами предусмотрено 55,96 млрд руб. — на 16% больше уровня параметров Бюджетного прогноза.

В пресс-службе Минтруда РБК назвали немного более высокие суммы на 2024 год. В следующем году Социальному фонду предусмотрено выделение 56,2 млрд руб., а также 300 млн руб. на расширение пилотного проекта по комплексной реабилитации и абилитации детей с инвалидностью, указали там.

В федеральном бюджете на 2023 год для Соцфонда на обеспечение инвалидов ТСР было заложено около 42 млрд руб. Но, по оценке из пояснительной записки по состоянию на 1 сентября, на комплекс мероприятий по реабилитации инвалидов, в том числе обеспечение их ТСР, могут потратить до 62 млрд руб. за весь 2023 год.

Сколько в России инвалидов Согласно последним открытым данным Соцфонда на основе Федерального реестра инвалидов, на конец первого квартала 2023 года в стране насчитывалось 10,94 млн инвалидов, в том числе 721,8 тыс. детей-инвалидов (в возрасте до 18 лет), без учета новых регионов. По состоянию на 2021 год 60% из них нуждались в каких-либо технических приспособлениях (из которых в полном объеме было ими обеспечено 86%), следует из данных Росстата. На конец марта подавляющее большинство инвалидов — почти 8,6 млн человек — проходили по категории «общее заболевание», около 1,2 млн человек — это инвалиды с детства, инвалидность по основаниям «военная травма» и «заболевание, полученное в период военной службы» имели 160,5 тыс. человек. Согласно отчету Соцфонда, в 2022 году различные ТСР за счет федерального бюджета получили более 1 млн людей с инвалидностью. Расходы на средства реабилитации для них составили около 37,2 млрд руб.

В августе РБК сообщал о длительных задержках с выплатами инвалидам компенсаций за самостоятельно приобретенные ТСР и с поступлением средств на электронные сертификаты, которые используются для покупки средств реабилитации. В обоих случаях на эти цели идут средства федерального бюджета, поступающие в Социальный фонд. О жалобах из многих регионов сообщали во Всероссийской организации родителей детей-инвалидов и Всероссийском обществе инвалидов. В мае 2023 года о жалобах на задержки с присвоением статуса инвалида боевых действий участникам специальной военной операции на Украине сообщал фонд «Защитники Отечества».

В Минтруде ранее заявили о планах дополнительно выделить 17 млрд руб. в 2023 году на закрытие существующей потребности в ТСР. Нехватку средств в ведомстве, в частности, объяснили введенными санкциями и перестройкой логистических маршрутов, из-за чего выросла стоимость некоторых видов средств реабилитации. Министр труда и соцзащиты Антон Котяков в июне отмечал, что в 2022 году «под влиянием санкций произошел скачок цен» на ТСР, причем по отдельным позициям — кратный.

Генпрокуратура в начале августа начала проверку в региональных подразделениях Соцфонда в связи с жалобами на проблемы с обеспечением ТСР.

Как в Минтруде объяснили рост расходов

В пресс-службе Минтруда РБК сообщили, что в 2023 году на обеспечение ТСР через Социальный фонд направлено 59,3 млрд руб. Еще 200 млн руб. выделено на пилотный проект по реабилитации и абилитации детей с инвалидностью.

Изначально заложенный на 2023 году объем финансирования был увеличен, в частности, потому, что в июне вступил в силу приказ Минтруда, который существенно расширил перечень технических характеристик, учитывающихся при подборе ТСР. «Фактически было законодательно закреплено предоставление протеза с учетом уровня активности человека. Принятие приказа позволило увеличить количество назначений высокотехнологичных ТСР и увеличить объем закупок функциональных протезов, позволяющих поддерживать активность, и кресел-колясок с дополнительными индивидуальными характеристиками, что особенно актуально для реабилитации детей с ДЦП», — пояснили в пресс-службе.

Другая причина увеличения финансирования — рост количества выдаваемых ТСР, в частности абсорбирующего белья. «Было принято решение, которое увеличило на треть дневной норматив обеспечения подгузниками и пеленками для взрослых граждан с инвалидностью», — отметили в пресс-службе.

Кроме того, дополнительные средства потребовались из-за удорожания отдельных товаров. Так, в течение 2022 года «на треть выросла стоимость телевизоров с телетекстом для приема программ со скрытыми субтитрами, на 26% — стоимость кресел-колясок, на 11% — стоимость протезов», перечислили в Минтруде. С учетом этого на 2023 год перешла переходящая задолженность, которая была профинансирована из средств Социального фонда, предусмотренных для 2023 года. Сейчас эта задолженность погашена, уточнили в пресс-службе.

Как инвалиды могут получить от государства средства реабилитации Соцфонд обеспечивает инвалидов как типовыми ТСР (это, например, трости, кресла-коляски, слуховые аппараты, специальная обувь, одежда, подгузники), так и некоторыми изделиями индивидуального изготовления — ортопедической обувью и креслами-колясками. Получить ТСР от государства инвалиды могут тремя способами: оформить заявку в региональном отделении Соцфонда, которое само проведет закупочные процедуры и передаст средство человеку, купить самостоятельно и получить компенсацию или оформить электронный сертификат. Электронные сертификаты действуют с конца 2021 года. Для его оформления нужно подать заявку на «Госуслугах» или лично в региональном отделении Соцфонда. Сертификат привязывается к карте платежной системы «Мир». Деньги резервируются в бюджете Федеральным казначейством под каждое ТСР, а не перечисляются напрямую на карту. При оплате этой картой ТСР-средства поступают напрямую продавцу (на сайте Соцфонда есть список торговых точек, работающих по этой системе).

На что еще вырастет финансирование в рамках «Доступной среды»

Около 3% всего финансирования на ТСР для инвалидов проходит через трансферты регионам из федерального бюджета. Так, субвенции бюджетам регионов на обеспечение инвалидов ТСР составят 1,95 млрд руб. ежегодно в 2024–2026 годах. Еще порядка 700 млн руб. на каждый год предусмотрено в качестве субсидий на реализацию мероприятий регионов по реабилитации инвалидов.

Из них по 143,7 млн руб. ежегодно в 2024–2025 годах выделяют в виде субсидий в связи «с началом реализации мероприятий по формированию системы комплексной реабилитации и реабилитации инвалидов, в том числе детей-инвалидов, на территориях Донецкой Народной Республики, Луганской Народной Республики, Запорожской и Херсонской областей», указано в пояснительной записке.

В целом финансирование госпрограммы «Доступная среда» в 2024 году планируется увеличить на 19%: ассигнования составят 86,5 млрд руб. Это почти на 14 млрд больше, чем предусматривает на 2024 год текущий бюджет. В 2023 году по этой программе предполагается израсходовать 87,5 млрд руб. (согласно плану на 1 сентября). Данная программа также включает в себя комплекс мероприятий по обеспечению удовлетворенности граждан качеством медико-социальной экспертизы, по итогам которой человек признается или не признается инвалидом.