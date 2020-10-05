В мэрии Москвы оценили в ₽800 млрд потери для бюджета из-за пандемии

Фото: Андрей Никеричев / АГН «Москва»

Бюджет Москвы может недополучить 800 млрд руб. из-за пандемии коронавируса к концу 2020 года, сообщил заммэра столицы по вопросам экономической политики и имущественно-земельных отношений Владимир Ефимов «РИА Новости».

С учетом заложенного роста доходов на 8% относительного 2019 года суммарные потери бюджета превысят 500 млрд руб., пояснил Ефимов. Дополнительные расходы на переоборудование больничного фонда под прием больных с коронавирусом увеличит эту сумму примерно на 300 млрд руб.

«То есть для бюджета это будет стоить порядка 800 млрд по итогам года при условии, что мы останемся в текущей ситуации», — резюмировал Ефимов.

В конце мая Ефимов оценивал потери бюджета города в 600 млрд руб. На тот момент он уже недополучил 160 млрд руб., а доходы упали на 7%.

Позже мэр Москвы Сергей Собянин заявил, что потери составят около 750 млрд руб. «По предварительной оценке, город потратил и еще потратит на проблемы, связанные с пандемией, четверть триллионов рублей. И еще полтриллиона потеряет в доходах городского бюджета», — пояснял он.