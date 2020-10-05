Телеканал
Газета
Тренды
РБК+
Pro
Инвестиции
Авто
Спорт
Недвижимость
Стиль
Национальные проекты
Крипто
Исследования
Кредитные рейтинги
Продажа бизнеса
Конференции
Журнал
Премия РБК 2019
Премия РБК СПб 2019
Спецпроекты
Проверка контрагентов
Экономика образованияЗдоровье
...
Скрыть баннеры
Ваше местоположение ?
ДаВыбрать другое
Весь мир
Санкт-Петербург и область
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологодская область
Калининград
Краснодарский край
Нижний Новгород
Пермский край
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Рубрики
Поиск
Смена региона
Телеканал
Газета
Тренды
РБК+
Pro
Инвестиции
Авто
Спорт
Недвижимость
Стиль
Национальные проекты
Крипто
Исследования
Кредитные рейтинги
Продажа бизнеса
Конференции
Журнал
Премия РБК 2019
Премия РБК СПб 2019
Спецпроекты
Проверка контрагентов
Здоровье
Экономика образования
Главное меню
Рубрики
Политика
Экономика
Финансы
Бизнес
Технологии и медиа
Свое дело
Деньги
Мнения
Главное меню
Весь мир
С.-Петербург
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологда
Калининград
Краснодар
Н.Новгород
Пермь
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Прямой эфир
Ошибка воспроизведения видео. Пожалуйста, обновите ваш браузер.
Лента новостей
Курс доллара на 6 октября
USD ЦБ: 78,13 (+0,04) Инвестиции, 12:37
Курс евро на 6 октября
EUR ЦБ: 91,66 (+0,08) Инвестиции, 12:37
В Нагорном Карабахе заявили о пойманных в ловушку силах Азербайджана Политика, 21:22 На севере Москвы погиб попавший под поезд мужчина Общество, 21:08 Власти заявили об отсутствии необходимости в пропускном режиме в Москве Общество, 21:01 Финтех для ультрахайнетов: как облегчить и автоматизировать трейдинг РБК и Refinitiv, 20:58 В мэрии Москвы оценили в ₽800 млрд потери для бюджета из-за пандемии Экономика, 20:51 СК начал проверку после госпитализации 13 школьников в Великих Луках Общество, 20:45 Разгон демонстрации протеста в Бишкеке. Фоторепортаж Политика, 20:45  У россиян появилась возможность улететь в Танзанию прямыми рейсами Общество, 20:34 Президент Киргизии согласился встретиться с партиями на фоне протестов Общество, 20:30 Как расти при «потребительском терроризме» и снижении среднего чека РБК и Райффайзенбанк, 20:28 МВД Белоруссии назвало причины поломки водомета в ходе протестов в Минске Политика, 20:26 Экс-руководителя заподозрили в продаже секретов госкомпании за ₽400 млн Общество, 20:18 Президент премьер-лиги допустил закрытие трибун на футбольных матчах Спорт, 20:15 «Участие в выборах погоды не сделает». Эксперты о рубле и здоровье Трампа Инвестиции, 20:05
Пандемия коронавируса ,  
0 

В мэрии Москвы оценили в ₽800 млрд потери для бюджета из-за пандемии

Фото:Андрей Никеричев / АГН «Москва»
Фото: Андрей Никеричев / АГН «Москва»

Бюджет Москвы может недополучить 800 млрд руб. из-за пандемии коронавируса к концу 2020 года, сообщил заммэра столицы по вопросам экономической политики и имущественно-земельных отношений Владимир Ефимов «РИА Новости».

С учетом заложенного роста доходов на 8% относительного 2019 года суммарные потери бюджета превысят 500 млрд руб., пояснил Ефимов. Дополнительные расходы на переоборудование больничного фонда под прием больных с коронавирусом увеличит эту сумму примерно на 300 млрд руб.

«То есть для бюджета это будет стоить порядка 800 млрд по итогам года при условии, что мы останемся в текущей ситуации», — резюмировал Ефимов.

В конце мая Ефимов оценивал потери бюджета города в 600 млрд руб. На тот момент он уже недополучил 160 млрд руб., а доходы упали на 7%.

Позже мэр Москвы Сергей Собянин заявил, что потери составят около 750 млрд руб. «По предварительной оценке, город потратил и еще потратит на проблемы, связанные с пандемией, четверть триллионов рублей. И еще полтриллиона потеряет в доходах городского бюджета», — пояснял он.

Ефимов также сообщил, что экономика столицы может восстановиться к концу 2021 года или к середине 2022-го. «Мы рассчитываем все-таки на сохранение общей динамики развития экономики и инвестиционного цикла. В целом если смотреть на ситуацию в городе, я думаю, что мы полноценно вернемся на прежнюю динамику в конце следующего года, может, даже к середине 2022 года», — отметил он.

В середине июня заммэра заявлял, что на восстановление московской экономики может уйти более года. «Если говорить вообще в целом о восстановлении экономики на докризисный период — потому что нельзя забывать о том, что помимо ограничений, связанных с распространением коронавирусной инфекции, мы видим изменения на мировых рынках, связанные с изменениями цен на нефтепродукты, с сокращением количества потребления нефтепродуктов и в целом уровня потребления на мировом рынке, — то я думаю, что восстановление будет достаточно длительным. Оно может занять более года», — считал он. При этом заммэра пояснял, что это связано не только с пандемией коронавируса, но и в целом с изменениями в мировой экономике.

Читайте на РБК Pro
Как стать Cпикером: cоветы основателя re:Store Евгения Бутмана Как управлять талантами в эру «масштабного бунтарства» — часть I Билл Гейтс — о безумии конспирологов и новом Стиве Джобсе Стратегия Иванушки-дурачка: как топ-менеджеру выйти из тупика за 9 шагов

Материал дополняется.

Автор
Мария Лисицына
РБК
О компании
Контактная информация
Редакция
Размещение рекламы
Стажерская программа
Социальные сети
Facebook
ВКонтакте
Twitter
Одноклассники
YouTube
Telegram
Instagram
Дзен
Новости регионов
Санкт-Петербург и область
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологодская область
Калининград
Краснодарский край
Нижний Новгород
Пермский край
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Подписки
Скрыть баннеры
Рассылка РБК Pro
Уведомления
RSS Новости
Оповещения RBC.ru
РБК Главное
iOS
Android
РБК Лента новостей
iOS
Android
Другие продукты РБК
Домены и хостинг
Медиапоиск и анализ
Знакомства
РБК Компании
Информация об ограничениях
Правовая информация
О соблюдении авторских прав
Юридическая информация
Информация об ограничениях
Правовая информация
О соблюдении авторских прав
© АО «РОСБИЗНЕСКОНСАЛТИНГ», 1995–2020. Сообщения и материалы информационного агентства «РБК» (зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 09.12.2015 за номером ИА №ФС77-63848) сопровождаются пометкой «РБК». Отдельные публикации могут содержать информацию, не предназначенную для пользователей до 18 лет. letters@rbc.ru
Котировки мировых финансовых инструментов предоставлены Reuters
Чтобы отправить редакции сообщение, выделите часть текста в статье и нажмите Ctrl+Enter