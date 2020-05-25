В мэрии подсчитали потери бюджета Москвы от эпидемии COVID-19

В общей сложности за время эпидемии бюджет Москвы потеряет из-за ограничительных мер около 600 млрд руб., к концу мая он уже недополучил около 160 млрд руб., заявил заммэра столицы Владимир Ефимов

Фото: Сергей Фадеичев / ТАСС

Из-за режима самоизоляции и других ограничительных мер, введенных для борьбы с распространением коронавируса SARS-CoV-2, бюджет Москвы уже недополучил около 160 млрд руб., заявил в интервью «РИА Новости» заместитель мэра столицы по вопросам экономической политики и имущественно-земельных отношений Владимир Ефимов.

«На текущий момент бюджет города уже потерял почти 160 млрд руб. У нас минус 7% доходов относительно прошлого года, тогда как, согласно планам, мы должны были вырасти на 8% по сравнению с 2019 годом», — сказал чиновник.

Общее снижение доходов столичного бюджета от эпидемии Ефимов оценил в 600 млрд руб.

«Например, уже сегодня нефтегазовая отрасль забирает ту переплату по налогам, которую компании сделали на основании результатов прошлого года. Кроме того, существенную сумму своей прибыли недополучат финансовый и банковский секторы — во-первых, из-за курсовых разниц, а во-вторых, из-за снижения деловой активности. Снизились темпы выдачи потребительских и ипотечных кредитов. В целом коронакризис так или иначе затронул всех, и нам всем вместе придется бороться с его последствиями», — добавил заммэра.