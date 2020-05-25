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Пандемия коронавируса ,  
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В мэрии подсчитали потери бюджета Москвы от эпидемии COVID-19

В общей сложности за время эпидемии бюджет Москвы потеряет из-за ограничительных мер около 600 млрд руб., к концу мая он уже недополучил около 160 млрд руб., заявил заммэра столицы Владимир Ефимов
Фото: Сергей Фадеичев / ТАСС
Фото: Сергей Фадеичев / ТАСС

Из-за режима самоизоляции и других ограничительных мер, введенных для борьбы с распространением коронавируса SARS-CoV-2, бюджет Москвы уже недополучил около 160 млрд руб., заявил в интервью «РИА Новости» заместитель мэра столицы по вопросам экономической политики и имущественно-земельных отношений Владимир Ефимов.

«На текущий момент бюджет города уже потерял почти 160 млрд руб. У нас минус 7% доходов относительно прошлого года, тогда как, согласно планам, мы должны были вырасти на 8% по сравнению с 2019 годом», — сказал чиновник.

Общее снижение доходов столичного бюджета от эпидемии Ефимов оценил в 600 млрд руб.

«Например, уже сегодня нефтегазовая отрасль забирает ту переплату по налогам, которую компании сделали на основании результатов прошлого года. Кроме того, существенную сумму своей прибыли недополучат финансовый и банковский секторы — во-первых, из-за курсовых разниц, а во-вторых, из-за снижения деловой активности. Снизились темпы выдачи потребительских и ипотечных кредитов. В целом коронакризис так или иначе затронул всех, и нам всем вместе придется бороться с его последствиями», — добавил заммэра.

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Источник: JHU,
федеральный и региональные
оперштабы по борьбе с вирусом
Источник: JHU, федеральный и региональные оперштабы по борьбе с вирусом
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По данным московского департамента финансов, в апреле из-за нерабочих дней налоговые платежи граждан и компаний в бюджет столицы снизились на 68 млрд руб. год к году. При этом поступления подоходного налога (НДФЛ) в апреле 2020 года снизились на 23,6%, или на 24,1 млрд руб., по сравнению с апрелем 2019 года. Но в целом за первые четыре месяца года поступления по НДФЛ выросли на 7,2%, составив 318,5 млрд руб., что связано с докризисными доходами первого квартала.

Доходы бюджета от налога на прибыль организаций упали на 32,3%, или на 44,1 млрд руб., по сравнению с апрелем прошлого года. В целом за четыре месяца эти поступления снизились на 11,8%, до 338,4 млрд руб. НДФЛ и налог на прибыль обеспечивают почти 85% всех налоговых поступлений в бюджет Москвы.

Общероссийские нерабочие дни были введены с 28 марта, а отменил их президент Владимир Путин с 12 мая. В Москве с 12 мая разрешили работу промышленных предприятий и строек, однако мэр Сергей Собянин неоднократно заявлял о необходимости сохранения жесткого режима самоизоляции в столице. 21 мая Собянин объявил о начале первого этапа ослабления карантинных мер в Москве: в городе откроются МФЦ и разрешат пользоваться каршерингом при строгом соблюдении санитарных норм.

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Автор: Владислав Гордеев
Теги: мэрия Москвы, бюджет, потери
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