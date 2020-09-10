Путин сравнил данные о сокращении ВВП России с другими странами

Президент заявил, что российская экономика начала восстанавливаться с июня, но этот процесс идет неравномерно

Владимир Путин (Фото: Михаил Климентьев / ТАСС)

Президент Владимир Путин на совещании по экономическим вопросам заявил, что сокращение внутреннего валового продукта в России в период вызванного пандемией кризиса было меньше, чем в развитых странах. Трансляцию совещания вел телеканал «Россия 24».

«Отмечу, что глубина экономического спада в России, уменьшение ВВП, оказалась меньше, чем в других ведущих странах. Вот у нас за второй квартал текущего года падение ВВП составило 8,5%, в США — 9,5%, в еврозоне — 15%», — сказал президент.

Путин согласился с экспертами в том, что свою роль в этом могла сыграть структура российской экономики, но, по его мнению, этому поспособствовали «целевые, продуманные и главное своевременные» меры поддержки экономики, которые принимались как на федеральном, так и региональном уровнях.

«Все, что мы делаем на этом этапе восстановления нашей экономики, должно служить достижению долгосрочных национальных целей развития. Это должно стать прочной основой для структурных изменений», — добавил он.