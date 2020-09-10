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Путин сравнил данные о сокращении ВВП России с другими странами

Президент заявил, что российская экономика начала восстанавливаться с июня, но этот процесс идет неравномерно
Владимир Путин
Владимир Путин (Фото: Михаил Климентьев / ТАСС)

Президент Владимир Путин на совещании по экономическим вопросам заявил, что сокращение внутреннего валового продукта в России в период вызванного пандемией кризиса было меньше, чем в развитых странах. Трансляцию совещания вел телеканал «Россия 24».

«Отмечу, что глубина экономического спада в России, уменьшение ВВП, оказалась меньше, чем в других ведущих странах. Вот у нас за второй квартал текущего года падение ВВП составило 8,5%, в США — 9,5%, в еврозоне — 15%», — сказал президент.

Путин согласился с экспертами в том, что свою роль в этом могла сыграть структура российской экономики, но, по его мнению, этому поспособствовали «целевые, продуманные и главное своевременные» меры поддержки экономики, которые принимались как на федеральном, так и региональном уровнях.

«Все, что мы делаем на этом этапе восстановления нашей экономики, должно служить достижению долгосрочных национальных целей развития. Это должно стать прочной основой для структурных изменений», — добавил он.

Росстат уменьшил оценку падения ВВП на пике пандемии
Экономика
Фото: Роман Пименов / ТАСС

Накануне Росстат представил более позитивную экономическую статистику по итогам второго квартала 2020 года. Вместо называвшегося ранее спада в 8,5% ВВП ведомство оценило падение экономики в 8%. Для сравнения, в тот же период ВВП Испании упал на 22%, Франции — на 19%, Италии — на 17,3%.

Экономист «Ренессанс Капитала» по России и СНГ Софья Донец в разговоре с РБК указывала на то, что причиной такого умеренного падения ВВП по сравнению с другими европейскими государствами стала структура российской экономики. Доля наиболее пострадавших из-за коронавирусных ограничений отраслей в ней меньше. Больше всего от ограничений пострадали сферы туризма, гостиничных услуг, торговли. Под ударом также оказался малый и средний бизнес, однако в России он формирует всего 20,2% ВВП против около 80% в США, поясняла Донец.

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При этом Институт исследований и экспертизы ВЭБ.РФ указывал, что объем антикризисных мер, принятых властями, в России был намного меньше, чем в других странах: 3,4–3,5% ВВП, против 54,6% в Италии, 45,5% — в США, 35,4% — в Германии.

Автор: Георгий Тадтаев
Теги: Владимир Путин, ВВП
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