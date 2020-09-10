ЦБ допустил восстановление экономики только к 2024 году

Базовый сценарий исходит из сравнительно активного восстановления потребительского спроса, бюджетной консолидации с возвращением федерального бюджета к параметрам бюджетного правила в 2022 году, а также умеренных последствий от пандемии для потенциала экономики. Ожидается, что эпидемиологические ограничения будут сохраняться в некотором объеме до конца 2020 года и будут поэтапно отменены в дальнейшем.
По оценке регулятора, российская экономика меньше многих других стран пострадала от пандемии COVID-19 в силу особенностей своей структуры: в ВВП большую долю занимает производство и меньшую — сектор услуг, который столкнулся с наибольшим количеством ограничений.
В 2021 году темпы восстановительного роста ВВП ожидаются в диапазоне 3,5–4,5%, а в 2022 году — 2,5–3,5%. Инфляция по итогам 2020 года будет на уровне 3,7–4,2%, а в 2021 году рост потребительских цен может оказаться ниже таргета (3,5–4%).
Среднегодовая цена нефти Urals в 2020 году в базовом сценарии ожидается на уровне $38 за баррель. В 2021 году российская нефть будет стоить уже $40, на 2022 год прогноз на уровне $45. При этом к концу 2022 года цены на нефть стабилизируются на уровне $50 за баррель, чему будет способствовать возвращение к дефициту на рынке нефти.
Сценарий подавленного спроса
Дезинфляционный сценарий предполагает значительно более медленное (чем в базовом сценарии) восстановление спроса, что может произойти в случае продолжения пандемии с сохранением значимого уровня ограничительных мер. Цена на нефть в этом сценарии снизится до $35 за баррель в 2021 году и восстановится до $50 за баррель уже за горизонтом 2023 года, притом что, с высокой вероятностью, соглашение ОПЕК+ будет продлено.
Восстановление российской экономики, согласно дезинфляционному сценарию, будет слабым. Потребительская активность не вернется на докризисные уровни как из-за изменившихся за время пандемии предпочтений (отказ от потребления отдельных продуктов и услуг), так и вследствие повышенной склонности к сбережению из-за страха оказаться без средств в случае нового введения карантинных мер и падения доходов. Из-за сохраняющейся неопределенности бизнес будет откладывать запуск инвестпроектов.
После спада на 4,5–5,5% в 2020 году восстановительный рост российского ВВП в 2021 году составит всего 1,5–2,5%, а в 2022 году он ускорится до 2–3%, при этом годовая инфляция уйдет ниже таргета и составит 2–3%. В итоге экономика сможет вернуться на уровень докризисного первого квартала 2020 года только в начале 2023 года.
Сценарий медленного сокращения бюджетных расходов
Проинфляционный сценарий исходит из динамики спроса, как в базовом сценарии, но при значительном падении потенциала экономики. В нем предполагается, что бюджетная консолидация растянется до 2023 года (в базовом сценарии ЦБ исходит из того, что уже со второй половины 2021 года поддержка экономики мерами бюджетной политики начнет снижаться, а в 2022–2023 годах уровень расходов будет соответствовать параметрам бюджетного правила).
При этом, как и в базовом сценарии, предполагается ослабление эпидемиологических рисков и постепенное восстановление мировой экономики. Цена на нефть в 2021 году, по прогнозу, снизится до $35 за баррель и, несмотря на соблюдение договоренностей в рамках сделки ОПЕК+, вырастет лишь до $42–43 за баррель к концу 2023 года.
В этих условиях экономика возвращается к более низкому потенциалу уже в 2021 году и даже несколько его превышает, а для того чтобы удержать инфляцию вблизи 4%, ЦБ может потребоваться временно перейти к умеренно-жесткой политике (что будет сдерживать потребительскую и инвестактивность) с последующим возвратом к нейтральной к концу 2023 года.
Российская экономика в проинфляционном сценарии будет восстанавливаться более умеренными темпами, чем в базовом. В 2021 году ВВП России возрастет на 3–4%, но с 2022 года темпы роста экономики снизятся до 1,5–2,5%.
Наиболее негативный сценарий совмещает в себе слабое восстановление спроса и значительное падение потенциала российской экономики. Дополнительные риски в этом сценарии — возможность масштабного кредитного кризиса стран с высоким уровнем госдолга, а также обострение геополитических рисков. Кроме того, мировой экономике предстоит пережить вторую волну пандемии с повторением карантинных ограничений.
Цена на нефть, несмотря на действие соглашения ОПЕК+, упадет до $25 за баррель и будет медленно восстанавливаться до $35 за баррель к концу 2023 года.
Подавленные потребительские настроения и возросший уровень неопределенности будут препятствовать устойчивому восстановительному росту российской экономики. В 2021 году ВВП сможет вырасти максимум на 1%, в 2022–2023 годах потолок роста экономики составит 2–2,5%. В итоге докризисный уровень первого квартала 2020 года не будет достигнут до конца 2023 года.
В следующем году, согласно рисковому сценарию, произойдет скачок инфляции до 5,5–6,5% и с последующим торможением до уровня 2–3% в 2022 году. Стабилизация инфляции на целевом уровне возможна только позднее 2023 года, следует из рискового сценария.