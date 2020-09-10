ЦБ допустил восстановление экономики только к 2024 году

ЦБ представил три альтернативных сценария развития экономики, в которых нефть перестала быть ключевой предпосылкой. В рисковом сценарии мир ждет вторая волна СOVID-19, а России потребуются годы на восстановление

Банк России разработал три альтернативных сценария развития российской экономики, отражающих главные риски для основного (базового) варианта. Согласно базовому сценарию, ВВП России после спада в 2020 году на 4,5–5,5% сможет вернуться на докризисный уровень уже в середине 2022 года, следует из проекта Основных направлений единой государственной денежно-кредитной политики на 2021 год и период 2022 и 2023 годов.

Нефть больше не ключевой фактор

В отличие от предыдущих лет ЦБ больше не определяет цену на нефть как основную предпосылку для построения альтернативных сценариев. Вместо этого он рассматривал ее (как и показатель объема нефтедобычи) в совокупности с другими факторами, такими как эпидемиологические риски, траектория бюджетной консолидации, скорость восстановления потребительского спроса и инвестиционная активность.

Экономический̆ кризис, вызванный пандемией COVID-19 и карантинными ограничениями, оказался гораздо более продолжительным и более серьезным по своим последствиям, чем считалось в начале года, признает регулятор. Во многих странах, в том числе в России, пандемия привела, помимо сокращения спроса, к сильным шокам предложения. Эти шоки вызвали падение как уровня потенциального выпуска (который экономика страны в целом способна произвести при существующих институциональных ограничениях), так и, возможно, темпов его роста.

Особенностью пандемического кризиса стала и высокая степень неопределенности. Длительность пандемии, отсутствие эффективных лекарств и вакцины с подтвержденной эффективностью от коронавируса могут привести к изменениям в потребительском и инвестиционном поведении, предупреждает ЦБ.