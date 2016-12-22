Инфляция в России ускорилась после ослабления рубля

Инфляция в сентябре ускорилась на фоне падения рубля, слабого урожая и ожиданий повышения НДС. Рост цен на непродовольственные товары, которые в большей степени подвержены влиянию курса, достиг 4% впервые с прошлого июня

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Инфляция в сентябре составила 3,4% в годовом выражении и превысила показатель августа (3,1%). Соответствующие данные в пятницу опубликовал Росстат. В месячном выражении (сентябрь к августу) цены выросли на 0,2%.

В августе и сентябре прошлого года цены в месячном выражении падали. Нынешняя динамика — это «сигнал трансмиссии с валютного рынка», полагает главный экономист Альфа-банка Наталия Орлова. Если в июле средний курс рубля составлял 62,8 руб. за доллар, то в августе, после возникновения угрозы новых санкций, он снизился до 66,5 руб. В сентябре средний курс доллара составил уже 67,6 руб.

При этом цены на продукты в сентябре даже снизились по сравнению с августом (на 0,1%), однако непродовольственные товары, на которые девальвация влияет больше, подорожали на 0,4%, следует из данных Росстата. В годовом выражении непродовольственная инфляция достигла 4% — в последний раз выше этой отметки она была в июне прошлого года.

Ускорение инфляции в сентябре «отражает нервозность рынка, которая была в августе», полагает Орлова. Но после 14 сентября, когда ЦБ принял решение повысить ключевую ставку и не закупать валюту на открытом рынке до конца года, настроения стали более спокойными — если раньше рынок ориентировался на курс 70–75 руб. за доллар, то в результате действий регулятора получил сигнал, что можно ожидать «хотя бы 65 руб.», объясняет она.

По оценке ЦБ (*.pdf), ослабление рубля на 1% влечет ускорение годовой инфляции на 0,1 п.п., а перенос происходит в течение трех—шести месяцев. С нынешними темпами уровень инфляции, по оценке Орловой, к концу года может составить 3,8% в годовом выражении. Сейчас влияние на инфляцию повышения НДС и ослабления рубля очень сложно разделить, говорит она.

Ускорение инфляции в сентябре могло быть связано с ослаблением рубля и эффектом от повышения тарифов в июле, пишет в обзоре главный экономист Российского фонда прямых инвестиций Дмитрий Полевой. Однако это не стало переломным моментом в динамике инфляции, так как ее возвращение к 4% к концу года ожидалось и раньше, отмечает эксперт.

ЦБ, повысивший ставку впервые с 2014 года (с 7,25 до 7,5%), объяснил свое решение резким ухудшением прогноза по инфляции (до 5–5,5% в 2019 году, что значительно выше цели регулятора в 4%), а также инфляционных ожиданий. «Инфляционные ожидания населения повысились в мае и оставались в летние месяцы на этом повышенном уровне, а у бизнеса продолжили расти. Ослабление рубля, которое произошло в августе, может привести к дополнительному повышению инфляционных ожиданий», — говорила председатель ЦБ Эльвира Набиуллина. К этому фактору добавляется повышение НДС с 18 до 20% с начала 2019 года, при этом, как следует из слов Набиуллиной, граждане еще не учитывают его в своих ожиданиях.

Инфляция в сентябре ускорилась не из-за скачков рубля, а из-за эффекта базы, считает главный экономист БКС Владимир Тихомиров: «В прошлом году урожай был намного лучше, чем в этом году, и у нас была дефляция в августе и нулевая инфляция в сентябре. А в этом году урожай вернулся к средним многолетним значениям, то есть оказался хуже прошлого года», — объясняет Тихомиров. Эффект от ослабления рубля начнет больше сказываться на инфляции в октябре, ожидает он.

В первом полугодии 2019 года инфляция может и вовсе составить 5,5–6%, заявляла Набиуллина. С другой стороны, ЦБ ожидает, что компании начнут повышать цены из-за роста НДС уже в 2018 году. Повышение НДС не во всех случаях полностью отразится в инфляции, причина этому — слабый потребительский спрос, указывает Тихомиров. Хотя скачок цен в любом случае «будет ощутимый», заключает он.