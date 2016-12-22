Экономисты оценили влияние ослабления рубля на инфляцию

Обесценение национальной валюты, как правило, приводит к ускорению инфляции из-за фактора переноса импортных цен. РБК разобрался, как повлияет на цены нынешнее 10-процентное ослабление рубля

Курс на 13.08.2018 (Фото: Владислав Шатило / РБК)

С начала августа рубль упал более чем на 10% — если 1 августа доллар стоил около 63 руб., то по состоянию на 11 сентября он держался вокруг отметки 70 руб. Инфляцию падение российской валюты пока не разогнало, хотя она и ускорилась в августе (главным образом из-за слабого урожая). Цены на продукты резко вырасти не должны — ретейлеры приспособились к скачкам валюты, объясняют эксперты, а наиболее ощутимое влияние девальвация окажет на туристические услуги и импортные товары, в частности автомобили.

Что произошло в августе

Почти год инфляция находилась ниже 3% (при таргете ЦБ в 4%), но этот период закончился — в августе рост цен ускорился и достиг 3,1% в годовом выражении. Еще в июле инфляция составляла 2,5%. Ускорение в августе совпало с новым этапом падения рубля, курс которого слабел на фоне угрозы новых санкций.

Но инфляция в августе росла не за счет переноса курса: в первую очередь ускоренный ценовой рост показали те товары, на которые больше повлияли другие факторы, объясняет макроаналитик Райффайзенбанка Станислав Мурашов. Например, свинина за август подорожала на 2,6%, а за июль — только на 0,5–1%. На это повлияла африканская чума свиней, объясняет Мурашов.

Ускорение инфляции в августе в основном объясняется низкой базой прошлого года, пишет Минэкономразвития в обзоре «Картина инфляции» (*.pdf). По его оценке, вклад ослабления рубля в инфляцию составил порядка 0,1 п.п. в августе, и на том же уровне он сохранится в сентябре—октябре «с учетом распределенного во времени влияния обменного курса рубля на инфляцию, а также с учетом снижения эффекта переноса, наблюдаемого в последние два с половиной года». В связи с импортозамещением доля импортируемых товаров резко снизилась по сравнению с 2014 годом, говорит заведующий лабораторией исследования проблем инфляции и экономического роста Высшей школы экономики Владимир​ Бессонов. «Эффект переноса обменного курса в цены уже не такой сильный, как это было тогда, — отмечает он. — Само снижение обменного курса рубля невелико по сравнению с тем, что было в 2014 году». В 2014 году Банк России оценивал вклад ослабления рубля в инфляцию в 2,6 п.п. (инфляция по итогам года составила 11,4%).

На что не повлияет падение рубля

В целом продовольственные товары за август, как и за июль, подешевели на 0,4%. «Ускорение инфляции в августе связано не столько с курсом рубля, сколько с особенностями сельского хозяйства — в прошлом году сельхозсезон сложился существенно удачнее, чем в этом, и, безусловно, это повлияло на цены», — указывает главный экономист «ПФ Капитал» Евгений Надоршин. Минэкономразвития пишет, что масштаб летнего снижения цен на овощи и фрукты в этом году оказался ниже, чем в прошлом, в том числе из-за повышения цен на импортные фрукты, связанного с ослаблением рубля.

«Поскольку часть сельхозпродукции торгуемая, например зерно, которое котируется в долларах, понятно, что его цена в рублях (особенно в экспортирующих регионах) отреагировала быстро, могли немного подорожать и какие-то хлебобулочные изделия. Однако доля зерна даже в простом хлебе весьма скромна, и хлеб на бирже уже не торгуется, поэтому даже если зерно как-то отреагировало, то в потребительскую корзину это влияние еще толком и не успело передаться и будет довольно скромным», — объясняет Надоршин. В августе рост цен хлебобулочных изделий остался на уровне июля (0,3% по сравнению с предыдущим месяцем), следует из данных Росстата.

Ретейлеры приспособились к скачкам валют. Как объясняет Мурашов, хотя они и не смогут проигнорировать большое ослабление рубля, но малое «пытаются как-то замаскировать, например держать цены на товары-маркеры (хлеб, овощи. — РБК), но повышать цены на импульсные товары (товары, которые потребитель покупает незапланированно. — РБК)». «Надо понимать, что средний чек ретейлеров с начала года вообще не растет. Если цены повысить сейчас, то выручка ретейлера упадет. Ретейлеру это не надо, поэтому он лучше возьмет часть издержек на себя, чем повысит цены», — говорит аналитик. В августе средний чек (его оценивает «Ромир») снизился четвертый месяц подряд и достиг 496 руб., что стало минимумом за последние четыре года.

Цены на продукты, которые Россия импортирует из ближнего СНГ или Турции, также не росли, так как ослабление рубля компенсировалось девальвацией национальных валют ближайших торговых партнеров России, объясняет Надоршин. «Вообще очень большое количество завозимых нами товаров производятся в развивающихся экономиках, чьи валюты в последние месяцы существенно подешевели в отношении к доллару. Например, в случае с Турцией девальвация лиры перекрыла ослабление рубля. Это означает, что и товары из этих стран во многих случаях дорожать не будут из-за произошедшего обесценения рубля», — говорит он.

На бытовые товары ослабление рубля также почти не влияет, отмечает Мурашов. Во многом их производство локализовано, а компании собирают технику из деталей, закупленных еще по старому курсу. Продавцы техники тоже понимают, что, если они будут повышать цены, их выручка упадет, говорит Мурашов, поэтому стараются их сдерживать.

Бытовая техника в основном производится в Азии, и существенная часть азиатских валют, в том числе китайский юань, подешевели в последние месяцы, объясняет Надоршин. «Рубль опережает их обесценение, поэтому удорожания можно ожидать, но я не думаю, что оно будет быстро транслироваться в локальные цены. Многие китайские бренды, как показали 2014–2015 годы, делают это постепенно — они перекладывают ослабление валюты на потребителей не резко. Если рубль не скорректируется, а останется на уровне 70 руб. за доллар и выше, то через какое-то время цены по ряду этих товаров могут подняться, но это будет, например, с нового года», — говорит аналитик.

Представитель группы «М.Видео-Эльдорадо» сообщил РБК, что эти розничные сети пока не меняли ценовую политику и делают все возможное для сохранения цен. «Розничные цены на технику зависят не только от курсов валют и, как показал опыт 2014–2015 годов, реагируют на ослабление рубля с замедлением и в меньшем объеме. В апреле (тогда рубль ослабел из-за введения новых санкций. — РБК) этого года мы смогли сохранить цены и обойтись без повышения», — отметил он.

Фото: Антон Новодережкин / ТАСС

А на что повлияет

Однако ослабление рубля обойдет стороной не все категории товаров. Оно затронет часть товаров, импортируемых из Европы, указывает Надоршин. Девальвация коснется и цен на автомобили — GM, Land Rover и Ford уже объявили о повышении цен в связи с падением российской валюты. С сентября автомобили этих марок подорожают на 1–5%. Впрочем, основные массовые бренды — Lada, Kia, Renault, Mitsubishi — цены пока повышать не будут. Вице-президент Renault Group и руководитель региона Евразии Николя Мор говорил РБК, что для принятия решения о ценах необходимо понять, на каком уровне стабилизируется рубль.

Цены на автомобили ослабление рубля затрагивает через импорт комплектующих и инвестиционного оборудования, объясняет Бессонов, но сама сборка во многом уже локализована. Поэтому в первую очередь ослабление рубля скажется на элитных и эксклюзивных автомобилях, которые в России не собирают, говорит экономист. Рост цен не превысит 10% и затронет не все позиции, ожидает Надоршин.

Подорожают и туристические услуги, говорят эксперты. Цены на авиабилеты уже выросли в середине августа на 6–8%, а со среды, как сообщила Ассоциация туроператоров, увеличатся еще на 2%.

Международное влияние

В большей степени на разгон инфляции могут повлиять международные процессы. Рост цен ускоряется в развивающихся странах — Турции, Аргентине, ЮАР, а также в развитых (причем там валюта не слабела, а, наоборот, укреплялась), говорит Надоршин. «Можно предположить, что мы переходим к фазе экономического развития с более быстрой инфляцией. С высокой степенью вероятности она будет сопровождаться еще и более медленными темпами роста. Рост инфляции в мире в целом автоматически будет влиять и на Россию, поэтому рубль может и не дешеветь, но какие-то товары могут продолжать дорожать в рублях через некоторое время, потому что растут издержки производства», — отмечает аналитик.

Инфляция в России в следующем году из-за повышения НДС и девальвации вырастет на 3 п.п. и достигнет порядка 6%, ожидает старший аналитик БКС Сергей Суверов. Эффект мог бы быть и большим, но его снижает слабый потребительский спрос, объясняет он. «На продовольственном рынке больше отечественных товаров, поэтому на продовольственных ценах это меньше отразится. Больше — на ценах на электронику, одежду и другие непродовольственные товары, — говорит Суверов. — Доля импорта в потребительской корзине — примерно треть».

Надоршин не ждет инфляции выше 5%, однако, по его словам, «на горизонте года более высокая мировая инфляция, а также высокая неопределенность в России из-за санкций и цен на нефть могут создать повышенный инфляционный фон в России». «Это может транслироваться в рост и без того высоких инфляционных ожиданий населения, что станет проблемой и для ЦБ, и для экономики в целом», — указывает аналитик.

Департамент исследований и прогнозирования ЦБ ожидает, что к концу года инфляция приблизится к таргету 4% (*.pdf). В 2019 году она временно превысит 4%. На это, в частности, повлияет решение властей повысить НДС с 18 до 20%. Согласно консенсус-прогнозу Bloomberg, пик инфляции придется на третий квартал следующего года, когда рост цен разгонится до 4,6%.