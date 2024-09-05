Путин рассказал, как ЦБ «охлаждает» экономику России

Повышение ключевой ставки, отмена льготной ипотеки и работа по сбалансированности бюджета — меры по «охлаждению» экономики России, заявил Путин. В июле Набиуллина сочла перегрев экономики максимальным за 16 лет

Фото: Михаил Гребенщиков / РБК

Центробанк снижает перегрев экономики России повышением ключевой ставки, сказал президент Владимир Путин в ходе пленарной сессии Восточного экономического форума (ВЭФ). Трансляцию мероприятия вел РБК.

26 июля председатель Центробанка Эльвира Набиуллина заявила о первом за десять лет циклическом перегреве экономики России. Его масштаб она назвала максимальным за 16 лет. По словам Набиуллиной, для охлаждения спроса необходим длительный период сохранения высоких ставок. «Наша денежно-кредитная политика направлена на то, чтобы разрыв выпуска сокращался и экономика перешла к сбалансированным темпам роста», — утверждала председатель ЦБ.

Путина спросили о том, существуют ли сегодня риски для стабильности и как планируется «охлаждать» ситуацию, если это нужно делать. «Так и охлаждают — повышением ключевой ставки, отменой льготной ипотеки. Она сейчас поддерживается льготами в IT-ипотеке, на Дальнем Востоке, в Арктике, семейной ипотекой. Такими способами и обеспечивается охлаждение. Но и еще одним фактором — стабильной работой правительства, Министерства финансов по сбалансированности бюджета», — сказал он.

Действительно ли перегрев российской экономики пошел на убыль Экономика

В июле ЦБ впервые за семь месяцев повысил ключевую ставку с 16 до 18%. Следующее заседание регулятора по этому вопросу состоится 13 сентября. Опрошенные РБК участники ВЭФ ожидают ее повышения до 20% и сохранения на этом уровне до конца года.

Глава Сбербанка Герман Греф констатировал прохождение пика перегрева экономики России, однако, по его словам, говорить о его завершении рано из-за «влияния на цены». Аналитики Центробанка также отмечают постепенное уменьшение перегрева, а среди ключевых индикаторов называют замедление потребления домохозяйств и снижение темпов роста розничного кредитования, кроме автокредитов.