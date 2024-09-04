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ВЭФ-2024 ,  
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Эксклюзив

Что будет с ключевой ставкой 13 сентября: прогноз от участников ВЭФ

Участники ВЭФ дали прогнозы о ключевой ставке ЦБ
Сюжет
ВЭФ-2024
Сюжет
Эксклюзивы РБК
Совет директоров Центробанка 13 сентября примет решение — сохранять ли ключевую ставку на уровне 18% или она изменится. Свой прогноз, а также возможные последствия решения дали участники ВЭФ-2024
Вид на здание&nbsp;Центробанка России
Вид на здание Центробанка России (Фото: Вячеслав Прокофьев / ТАСС)

Виталий Сергейчук, член правления ВТБ:

«Наш базовый сценарий — повышение ключевой ставки до 20% до конца года. Вероятнее всего, это произойдет уже в сентябре. Инфляция складывается выше прогноза ЦБ — по нашим оценкам, на конец года она составит 7,7% г/г, на 0,7 пп выше верхней границы актуального прогнозного диапазона ЦБ в 6,5-7% на конец года. Инфляционные ожидания экономических агентов продолжают расти и заметно превышают уровни, которые соответствовали бы целевой инфляции. Кредитование пока, по нашим оценкам, также идет выше прогнозной траектории ЦБ — в первую очередь, в части корпоративного кредитного портфеля. Собственный прогноз ЦБ по итогам июльского заседания допускает рост ключевой ставки до 20%».

Автухов Михаил, заместитель председателя правления — глава корпоративно-инвестиционного бизнеса Совкомбанка:

«Мы прогнозируем, что Банк России на ближайших заседаниях (13 сентября или опорном заседании 25 октября) снова повысит ключевую ставку, суммарно на 200 б.п., до 20%. Текущие значения инфляции складываются выше прогнозного диапазона ЦБ в 6,5 — 7%. Кроме этого, в августе выросли инфляционные ожидания населения и бизнеса.

В Сбербанке допустили подъем ставки ЦБ до 20% в сентябре
Финансы
Фото:Екатерина Христова / ТАСС

Мы полагаем, что пик годовой инфляции был пройден в июле на уровне 9,1% и к концу года инфляция снизится до 7,1%, при этом риски смещены в сторону более высоких значений инфляции.

По-прежнему сохраняются ключевые проинфляционные факторы — дефицит кадров на рынке труда, высокий внутренний спрос, повышенные инфляционные ожидания, издержки, связанные с санкциями, сложности в международных расчетах. Поэтому мы ожидаем, что инфляция будет замедляться медленно и к концу 2025 году составит 4,8% и Банк России, вероятно, будет долго удерживать жёсткие денежно-кредитные условия.

Мы считаем, что Банк России сохранит ключевую ставку на уровне 20% примерно полгода. Полагаем, что возможность для снижения ключевой ставки откроется в середине 2025 года, когда инфляция будет устойчиво замедляться в направлении целевых 4%. При этом темп снижения ключевой ставки, как видится сейчас, будет достаточно медленным. К концу 2025 года мы ожидаем снижения ключевой ставки до уровня в 14%. Среднюю ключевую ставку в этом году мы прогнозируем на уровне 17,4%, в 2025 году — 17,8%».

Борис Листов, предправления Россельхозбанка:

«Все предпосылки для того, чтобы повысить [ставку], есть и велика вероятность того, что ставка может быть повышена до конца года».

Кирилл Дмитриев, глава Российского фонда прямых инвестиций:

«Мы не хотим комментировать ближайшее заседание и заседание после этого. Понятно, что есть макроэкономические посылы, опасения высокой инфляции. Но тем не менее, как баланс этой логики должно быть следующее заявление — в среднесрочной перспективе ставка не должна быть выше, чем средняя доходность на капитал у российских бизнесов. Потому что если это не так, то российскому бизнесу выгодно просто размещать деньги на депозитах и никуда не инвестировать. Мы считаем, что важно учитывать не только макроэкономические опасения инфляции, но и те опасения бизнеса о том, что становится все дороже и дороже рефинансировать кредиты. и для многих это может начать останавливать инвестиционные проекты. Это тот фактор, который надо учитывать, кроме макроэкономических размышлений»

Никита Стасишин, замглавы Минстроя:

«Действующая ключевая ставка для отрасли жилищного строительства и строительства в целом уже практически заградительная. Если бы не наполненные эскроу-счета, то мы бы уже имели проблемы с действующими проектами. Спасибо ЦБ и банкам за ту реформу, которую мы провели в 2019 году. Она дает возможность бесшовно проходить в моменте такие колебания, изменения ключевой ставки. Но любое изменение в плюс и уже прошедшие изменения, они напрямую повлияют на снижение темпа вывода новых проектов в стройку, они повлияют на выдачу бридж-кредитов и открытие проектного финансирования впоследствии, потому что она практически заградительна, так же, как и рыночная ипотека. Рынок не адаптируется (к ставка 18%. — РБК), не к чему адаптироваться. Это дорого. Люди понесут деньги не в жилье, а на депозиты. Посмотрите, какой объем денег сейчас на депозитах и как он увеличивается».

Тарас Скворцов, старший вице-президент Сбербанка:

«Может быть повышение ставки. Точно мы не ждем снижения, думаю, равные шансы на сохранение или на повышение. Все-таки сейчас есть определенные признаки того, что политика ЦБ и действия правительства начинают сказываться на замедлении спроса. Мы видим по себе прежде всего замедление ипотеки, в меньшей степени потребкредитование замедляется, но оно продолжит замедляться. Госпрограммы «закручиваются», по каким-то лимиты заканчиваются, по каким-то наша маржинальность сильно снизилась после переоценки денежного рынка. ВВП замедляется. В общем, все признаки того, что политика действует, есть.

С другой стороны, пока наши прогнозы по инфляции по году чуть выше, чем то, что ЦБ давал в своих ожиданиях. Это тоже важный фактор, они могут на этом основании ставку поднять. Мы сегодня увидим данные по инфляции за неделю, через неделю еще данные, увидим данные по кредитованию в целом по сектору. Если ставку повысят, то это может быть уровень и 19%, и 20%, вряд ли выше. При этом рынок уже после данных по инфляции за июль, за предыдущие недели уже переоценился, и ставки на рынки выросли. По факту, банки и по депозитам юрлиц, и по вкладам на опережение играют, уже заложили возможное повышение ставки. Сказать, что это будет какой-то шок, кто-то будет не готов, я не могу. Ожидания такие, что если ставку поднимут сейчас, то раньше начнут снижать в следующем году и наоборот».

Михаил Хомич, главный управляющий директор ВЭБ.РФ:

«Я сказал бы, что чуть-чуть вырастет. На 100-200 базисных пунктов. Сегодня тучи (описывает погоду во Владивостоке. — РБК), если они слева, то это скорее к повышению».

Александр Вайно, директор направления «Молодые профессионалы» Агентства стратегических инициатив по продвижению новых проектов:

«Останется [на прежнем уровне]. Потому что сейчас нет никаких предпосылок для повышения дальнейшего. При этом она [текущая ставка] только для крупного бизнеса больная: здесь важно понимать, что любое повышение дальнейшее ставки — это дополнительная нагрузка, в том числе на инвестиционные проекты, это логично и это нормально. Но у нас сейчас первоочередная задача — это нивелирование проблемы с инфляцией. Значит, поэтому, скорее всего, ставка будет оставлена на таком же уровне — вряд ли она повысится, и точно не снизится».

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