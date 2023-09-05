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Минфин оценил дополнительные доходы от нефти и газа в ₽279 млрд

Минфин оценил дополнительные доходы от нефти и газа в ₽279 млрд в сентябре
Ожидаемый объем дополнительных нефтегазовых доходов бюджета в сентябре составит 279,1 млрд руб., сообщил Минфин. Соответствующих покупок валюты на рынке до конца года не производится
Фото: Егор Алеев / ТАСС
Фото: Егор Алеев / ТАСС

Ожидаемый объем дополнительных нефтегазовых доходов федерального бюджета в сентябре 2023 года прогнозируется на уровне 279,1 млрд руб., сообщил Минфин. Фактически полученные нефтегазовые доходы в августе оказались на 3 млрд руб. ниже, чем ожидалось. Поэтому объем средств, направляемых Минфином на покупку иностранной валюты и золота, должен составить 276,2 млрд руб. в интервале с 7 сентября по 5 октября (или 13,15 млрд ежедневно). Но теперь эти покупки будут проводиться не на открытом рынке, а у Банка России через перераспределение резервов Минфина/ЦБ.

В норме Центробанк покупает или продает валюту по бюджетному правилу в эквиваленте дополнительных или недополученных нефтегазовых доходов на внутреннем валютном рынке. Однако в августе ЦБ приостановил до конца года такие покупки в целях снижения волатильности валютного курса, достигавшего более 100 руб. за доллар.

На практике с начала 2023 года и вплоть до начала августа по бюджетному правилу продавались китайские юани, так как бюджет недополучал нефтегазовые доходы относительно базового уровня, определенного из расчета 8 трлн руб. за 2023 год. В августе бюджет на фоне роста котировок нефти Urals выше $70 за баррель перешел к покупкам юаней, после чего ЦБ объявил о приостановке «трансляции» этих операций на внутренний валютный рынок, чтобы не оказывать дополнительное давление на рубль.

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Теги
Иван Ткачёв Иван Ткачёв
Минфин доходы бюджета

Пространство выбора

Подборки квартир

для себя и инвестиций

Все кварталы ПИК

прямо на сайте РБК

Полезные статьи

и обзоры рынка недвижимости
Читать

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