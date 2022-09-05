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В институте Минфина предложили новую модель выплат пособий по безработице

Российская модель пособий по безработице неэффективна для стимулирования занятости, считают эксперты НИФИ Минфина. Они предложили поддерживать финансово лишь безработных из малоимущих семей. Минтруд против такого подхода
Фото: Кирилл Кухмарь / ТАСС
Фото: Кирилл Кухмарь / ТАСС

Современная российская модель пособия по безработице устарела и требует трансформации. Об этом пишут эксперты центра финансов социальной сферы Научно-исследовательского финансового института (НИФИ) Минфина в статье «Организационная и финансовая модели содействия занятости в России» для свежего выпуска журнала НИФИ (с ней ознакомился РБК).

Исследователи изложили собственную концепцию финансовой поддержки безработных. Их ключевое предложение — отмена принципа назначения пособий при регистрации в качестве безработного: денежные выплаты нужно назначать лишь тем, чья семья признана малоимущей. Это согласуется с общей концепцией социальных выплат в соответствии с критериями адресности и нуждаемости, в соответствии с которой российские власти в последние годы переводят систему социальной поддержки. Один из потенциальных эффектов такого изменения — «оптимизация финансирования политики занятости».

Однако в Минтруде РБК сообщили, что не рассматривают предложенную НИФИ идею. «Подходы к назначению пособия по безработице отражены в законе о занятости и предполагают поддержку на период поиска трудового дохода вне зависимости от уровня дохода гражданина», — отметили в пресс-службе ведомства.

РБК направил запрос в Минфин.

Минтруд в 2021 году корректировал правила назначения пособий нуждающимся семьям с детьми от трех до семи лет, чтобы исключить выплаты «подозрительно бедным» семьям — тем, кто официально зарабатывает мало, но при этом владеет существенным по российским меркам имуществом, например несколькими автомобилями.

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Как предлагают поменять пособия по безработице

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В текущей модели поддержки безработных наблюдается перекос финансирования в сторону пассивной политики занятости, что «не является эффективным инструментом с экономической точки зрения», считают эксперты НИФИ. «Пассивными» с экономической точки зрения они называют меры, которые не побуждают безработных активно искать новую работу, — это выплата выходного пособия при увольнении, пособия по безработице, материальная помощь, досрочная пенсия безработным.

В объеме финансирования политики занятости из федерального бюджета более 90% в 2019 и 2020 годах приходилось на обеспечение пособий по безработице, обращают внимание исследователи, ссылаясь на отчет Счетной палаты. По данным, приведенным аудиторами, в 2022 году на государственную программу «Содействие занятости населения» заложено 79,77 млрд руб., в 2023-м — 77,61 млрд руб., в 2024-м — 77,72 млрд руб. Из них на социальные выплаты безработным гражданам на 2022–2024 годы предусмотрены средства в объеме 63,7 млрд руб. ежегодно. Содержание и деятельность центров занятости финансируются из бюджетов регионов, однако деньги на выплаты пособий по безработице субъектам передают федеральные власти.

Пособие по безработице стимулирует рост регистрируемой безработицы (в том числе увеличивает число «профессиональных безработных», не мотивированных к трудоустройству), убеждены эксперты НИФИ. В 2022 году минимальный размер пособия по безработице составляет 1500 руб., а максимальный — 12 792 руб. в первые три месяца поиска работы и 5000 руб. в последующие три месяца. Эксперты НИФИ предлагают ввести два условия для назначения выплаты:

  • семья безработного должна быть признана малоимущей. В домохозяйствах с безработными у других членов семьи могут быть источники дохода, и они могут быть достаточными для обеспечения семьи. «Оценка нуждаемости должна учитывать все домохозяйство», — считают авторы статьи;
  • безработица принимает длительный характер, из-за чего возникает риск бедности. Критерии длительности не уточняются.

Авторы статьи убеждены, что сейчас идеальная ситуация для реализации их предложений, поскольку российская политика занятости проходит процесс трансформации. Как писал РБК, власти разработали концепцию новой редакции закона «О занятости населения», который не менялся с 1991 года. Изменения коснутся и безработных, но об ужесточении критериев нуждаемости речи не идет.

По данным Росстата, на конец июля из 2,9 млн безработных 680 тыс. человек были официально зарегистрированы в службах занятости. Из них пособие по безработице получали 490 тыс. человек.

Пособие по безработице назначается гражданам, обратившимся в центр занятости при получении ими статуса безработного. Размер пособия определяется исходя из стажа работы, среднего заработка потерявшего работу, места проживания, но не может превышать максимальный уровень. Оно выплачивается в течение шести месяцев после постановки на учет, при этом в максимальном размере — лишь первые три месяца.

Как показывает статистика, полугода достаточно, чтобы человек нашел новую работу. Средняя продолжительность поиска работы безработными в июле у женщин составила 5,9 месяца, у мужчин — 5,7 месяца, следует из данных Росстата.

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Фото:Екатерина Кузьмина / РБК

Почему другие эксперты против идеи

Предложение отменить повсеместные выплаты для зарегистрированных безработных противоречит самой логике защиты граждан, попавших в сложную экономическую ситуацию из-за потери работы, убежден профессор Финансового университета при правительстве Александр Сафонов. «Люди могут быть заемщиками по ипотечным или потребительским кредитам, а поиск подходящей работы занимает много времени. Отмена пособий будет снижать заинтересованность пользоваться услугами службы занятости и вести к личным банкротствам законопослушных граждан», — полагает он.

В советское время неработающего человека трудоспособного возраста могли посадить в тюрьму за тунеядство, но при этом государство заботилось о создании рабочих мест, а российская система занятости сформировалась так, что ответственность за трудоустройство полностью легла на плечи граждан, но расплатой за это стало большее число занятых в неформальном секторе (до сих пор это около 17 млн человек), отмечает проректор, директор Института социальной политики НИУ ВШЭ Лилия Овчарова. «Главной функцией государства в системе поддержки занятости стала выплата пособий по безработице. Но системно неправильно думать, что пособия по безработице — это инструмент борьбы с бедностью, который должен быть привязан к доходам семьи. Его основная задача «страховая» — демпфировать финансовые риски, когда человек меняет работу, и дать время на поиск новой», — поясняет эксперт.

Что касается эффективности служб занятости в поиске новой работы для безработного, то она оставляет желать лучшего, считает Сафонов. «Работодатели не заинтересованы в том, чтобы размещать вакансии в базе центров занятости, предпочитая работать с частными агентствами занятости и электронными платформами по поиску кадров. При этом размещенные вакансии часто носят формальный характер, предлагают низкую зарплату или географически неудобны для соискателей», — говорит он.

Службы занятости долгое время выполняли формальную задачу снизить зарегистрированную безработицу, не заботясь о фактической, добавляет Овчарова. «За это спрашивали с глав регионов, поэтому центры занятости отгоняли безработных. При этом назначением пособий по безработице они минимизировали свою деятельность по трудоустройству безработных. Так было до 2016–2017 года, после чего службы занятости изменились в лучшую сторону. Их функционал необходимо расширить, в чем сильно мешает старый закон о занятости», — заключает она.

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Инна Деготькова Инна Деготькова
безработица пособие по безработице Минтруд занятость
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