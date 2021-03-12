Минтруд при назначении детских выплат учтет недвижимость и вклады

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Минтруд при назначении пособий малоимущим семьям с детьми в возрасте от трех до семи лет будет учитывать недвижимость, автомобили и банковские вклады, сообщила пресс-служба ведомства во «ВКонтакте».

Препятствием для получения пособий не будет служить одновременное наличие у семей:

квартиры, но не более 24 кв. м на человека;

жилого дома, не более 40 кв. м на человека;

нежилого строения;

земельного участка не более 0,25 га общей площадью;

дачи и гаража;

легкового автомобиля;

мотоцикла;

трактора;

маломерного судна.

У семьи также может быть банковский вклад, если годовой доход от процентов не превышает величину прожиточного минимума, сообщило со ссылкой пресс-службу Минтруда «РИА Новости».