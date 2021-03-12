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Минтруд при назначении детских выплат учтет недвижимость и вклады

Фото: Максим Богодвид / РИА новости
Фото: Максим Богодвид / РИА новости

Минтруд при назначении пособий малоимущим семьям с детьми в возрасте от трех до семи лет будет учитывать недвижимость, автомобили и банковские вклады, сообщила пресс-служба ведомства во «ВКонтакте».

Препятствием для получения пособий не будет служить одновременное наличие у семей:

  • квартиры, но не более 24 кв. м на человека;
  • жилого дома, не более 40 кв. м на человека;
  • нежилого строения;
  • земельного участка не более 0,25 га общей площадью;
  • дачи и гаража;
  • легкового автомобиля;
  • мотоцикла;
  • трактора;
  • маломерного судна.

У семьи также может быть банковский вклад, если годовой доход от процентов не превышает величину прожиточного минимума, сообщило со ссылкой пресс-службу Минтруда «РИА Новости».

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Фото:Сергей Савостьянов / ТАСС

Детские выплаты полагаются семьям, доходы которых ниже прожиточного минимума. При этом у взрослого члена семьи теперь обязательно должен быть доход по одной из следующих категорий:

  • доход от трудовой или творческой деятельности, в том числе зарплата, выплаты по гражданско-правовым договорами и авторские гонорары;
  • доход от предпринимательской деятельности, включая доходы самозанятых;
  • пенсия;
  • стипендия.
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В то же время Минтруд ввел правило нулевого дохода. Согласно ему, родители смогут получить детские выплаты, если для отсутствия дохода на протяжении всего года были уважительные причины, а именно:

  • уход за детьми в многодетной семье;
  • уход за ребенком, если речь идет о единственном родителе (т.е. второго родителя нет физически);
  • уход за ребенком до трех лет;
  • уход за гражданином с инвалидностью (дети и нетрудоспособные граждане);
  • обучение на очной форме для членов семьи младше 23 лет;
  • срочная служба в армии и трехмесячный период после демобилизации;
  • прохождение лечения дольше трех месяцев;
  • безработица, зарегистрированная в центрах занятости (учитывается до полугода нахождения в таком статусе);
  • отбывание наказания и трехмесячный период после освобождения из мест лишения свободы. 

Материал дополняется.

Автор
Виктория Полякова
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