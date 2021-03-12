Минтруд при назначении детских выплат учтет недвижимость и вклады
Минтруд при назначении пособий малоимущим семьям с детьми в возрасте от трех до семи лет будет учитывать недвижимость, автомобили и банковские вклады, сообщила пресс-служба ведомства во «ВКонтакте».
Препятствием для получения пособий не будет служить одновременное наличие у семей:
- квартиры, но не более 24 кв. м на человека;
- жилого дома, не более 40 кв. м на человека;
- нежилого строения;
- земельного участка не более 0,25 га общей площадью;
- дачи и гаража;
- легкового автомобиля;
- мотоцикла;
- трактора;
- маломерного судна.
У семьи также может быть банковский вклад, если годовой доход от процентов не превышает величину прожиточного минимума, сообщило со ссылкой пресс-службу Минтруда «РИА Новости».