Власти предложили снять запрет на засекречивание золотовалютных резервов

Власти разработали антисанкционные поправки о деятельности компаний на финансовом рынке. Среди них отмена кросс-дефолтов по евробондам и выпуск «замещающих» бумаг. Проект разрешает скрывать данные о золотовалютных резервах России

Фото: Илья Наймушин / РИА Новости

Министерство экономического развития предложило установить специальные противосанкционные правила регулирования в сфере финансового рынка и корпоративных отношений. Среди них — послабления для корпоративного сектора в части выпуска и обслуживания ценных бумаг, а также потенциальное установление режима секретности для сведений о размере золотого запаса и валютных резервах государства. С законопроектом, в котором содержится перечень таких изменений, ознакомился РБК. Документ одобрен на заседании правкомиссии по законопроектной деятельности 6 июня, сообщили два источника, близких к комиссии.

Предлагаемые послабления разработаны «в целях снижения негативных последствий недружественных действий иностранных государств и международных организаций», говорится в сопроводительных материалах к законопроекту. РБК направил запрос в Минэкономразвития.

Право на засекречивание резервов

Законопроект предусматривает поправку в закон о государственной тайне, которая исключает информацию о размере золотого запаса и валютных резервов из перечня сведений, не подлежащих засекречиванию (в этом списке, например, сведения о состоянии здоровья высших чиновников, чрезвычайных происшествиях и катастрофах, фактах нарушения прав и свобод человека). «Законопроектом предусматривается установление возможности засекретить информацию о размерах золотого запаса и государственных валютных резервах», — отмечается в материалах к проекту.

Закон о гостайне был принят в 1993 году, и тогда же было установлено, что сведения о валютных и золотых госрезервах не могут быть засекречены. По этой причине Банк России продолжает публиковать информацию об общем размере международных резервов (в еженедельном и ежемесячном формате): по состоянию на 27 мая они составили $589,6 млрд.

Но ЦБ уже максимально сократил количество раскрываемой информации о резервах. Причиной изъятия данных из публичного доступа были ужесточившиеся санкции Запада, в том числе заморозка примерно $300 млрд российских валютных резервов (в долларах США, евро, фунтах стерлингов, японских иенах, канадских долларах). До блокировки ЦБ ежемесячно публиковал структуру резервов, включая объем золота в натуральном и стоимостном выражении, объем валюты, хранящейся на депозитах в других центральных банках и иностранных коммерческих банках и т.д. Кроме того, раз в квартал публиковался отчет об управлении активами в иностранной валюте и золоте, из которого можно было узнать структуру резервов в разрезе валют и стран, где они размещены.

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Последний раз Банк России раскрыл информацию о валютной и географической структуре резервов по состоянию на конец 2021 года в составе годового отчета. Публикация таких данных «приостанавливается», сообщал ЦБ в конце марта.

Если власти воспользуются возможностью отнести сведения о размере валютных и золотых резервов к гостайне, режим доступа к этой информации будет напоминать советский. «В советский период секретность «золотой экономики» усилилась в силу острого противостояния СССР и западных стран: в этот период исчезли последние следы официальной статистики по золоту. С начала 1930-х и до конца 1980-х годов о «золотой экономике» Советского Союза практически отсутствовала обобщающая статистическая информация», — писал в монографии 2009 года «Золото в экономике и политике России» профессор МГИМО Валентин Катасонов.

«В связи с недружественными действиями иностранных государств и международных организаций информация о размерах золотого запаса и государственных валютных резервах Российской Федерации должна быть защищена от возможности ее получения недружественными иностранными государствами», — заявляет Минэкономразвития в пояснительной записке.

По состоянию на конец 2021 года 21,5% резервов хранилось в золоте на территории России, почти 34% в активах в евро, около 11% — в долларовых активах, 17,1% — в юаневых, остальное — в фунтах, иенах и прочих валютах.

В условиях санкционного давления Россия де-факто прекратила раскрытие информации о структуре золотовалютных резервов, отмечает доцент департамента мировых финансов Финансового университета при правительстве Лазарь Бадалов. «Если подобная информация будет закрыта от широкого круга пользователей, на состоянии российской финансовой системы и экономики это не скажется. Особенно в условиях санкционных войн подобную информацию лучше не афишировать», — считает он.

При отсутствии полноценного доступа к информации о золотовалютных резервах общий показатель носил лишь справочный характер и его засекречивание не станет большой потерей для аналитиков, полагает главный экономист «Ренессанс Капитала» по России и СНГ Софья Донец. «Зачем знать, сколько у Центрального банка долларов, которые он не может продать на валютном рынке? Хочется надеяться, что по мере восстановления операций с золотом и валютой и доступность данных будет восстанавливаться», — отмечает она.

Спецправила для корпоративных отношений

Минэкономразвития предлагает ряд поправок в законодательство, которые призваны временно (до 31 декабря 2022 года) упростить выпуск и обслуживание компаниями ценных бумаг. Среди них следующие:

сокращение срока для определения средневзвешенной цены выкупа акций при реорганизации общества с действующих шести месяцев до одного месяца. Таким образом, стоимость выкупаемых акций не будет отражать докризисные котировки января—февраля. При этом определение рыночной цены акций не потребуется (по общему правилу цена должна быть не ниже рыночной стоимости, определенной оценщиком без учета решения о реорганизации);

отмена права для кредиторов требовать досрочного погашения обязательств российских эмитентов по другим облигациям при дефолте по евробондам (перекрестный, или кросс-дефолт);

возможность выпуска «замещающих» облигаций, которые российское юрлицо может выпустить в целях погашения ранее размещенных евробондов. Размещение таких облигаций разрешается в упрощенном порядке, то есть без проспекта эмиссии.

Кроме того, российские компании могут получить право удерживать на своем балансе «казначейские» (собственные) акции, приобретенные в 2022 году, до двух лет вместо действующего сейчас одного года. Это делается в целях недопущения резкого падения фондового рынка при обратной продаже акций.

Риски для держателей ценных бумаг

Минюст в замечаниях к поправкам отмечает, что исключение возможности определения цены выкупа не ниже рыночной стоимости акций может привести к нарушению прав акционеров, которые голосовали против реорганизации общества. Поскольку средневзвешенная цена акций, определенная за один месяц, может быть ниже рыночной, то «такое регулирование допускает недобросовестное поведение со стороны мажоритарных акционеров». Таким образом, возможности иных акционеров по предъявлению требований о выкупе акций будут ограничены, говорится в отзыве ведомства.

Минфин и Банк России согласовали законопроект Минэкономразвития.

Риск манипулирования ценой акций видит и президент Национальной ассоциации участников фондового рынка (НАУФОР) Алексей Тимофеев. «Средневзвешенные котировки за шесть месяцев дают более достоверную рыночную цену акций, свободную от случайных колебаний, и лучше защищают мелких инвесторов в обычных обстоятельствах», — сказал он.

Что касается непризнания кросс-дефолтов, то решение этого вопроса находится за пределами российской юрисдикции, убежден эксперт. «Объявление дефолта за рубежом подчиняется правилам законодательства страны выпуска облигаций», — указал Тимофеев.

Как правило, выпуски еврооблигаций российских компаний, а также Минфина России содержат условие, согласно которому держатели всех остальных евробондов данного эмитента вправе предъявить их к досрочному погашению в случае дефолта по одному из выпусков. Западные участники рынка уже давали понять, что принудительное изменение валюты платежа на рубли будут также считать дефолтом.

Согласно законопроекту Минэкономразвития, в кросс-дефолте будет отказано, если обязательства, служащие потенциальным триггером к требованию о досрочном погашении остальных обязательств, исполнены в рублях в соответствии с временным порядком, определенным указом президента, или не исполнены в силу «обстоятельств нефинансового характера», которые не могли быть предотвращены должником (например, в ряде случаев иностранные платежные агенты отказались перечислять деньги кредиторам после попадания эмитента в санкционные списки).

В этой части законопроект, скорее, не вносит ничего принципиально нового, а институционализирует те нормы, которые есть в президентском указе о временном порядке исполнения обязательств, сказали РБК авторы Telegram-канала «PRO Облигации». Суды смогут использовать эти нормы в делопроизводстве. «Условно говоря, российские ответчики смогут ссылаться на законодательство, что они его не нарушают. Плюс это некая регламентация для российского делопроизводства. Ведь ничто не мешает иностранному кредитору из любой юрисдикции (дружественной или недружественной) обратиться с иском в российский суд. Хотя это и будет сложнее с логистической точки зрения, российские суды тоже могут рассматривать дела с точки зрения английского права, если имеют на то соответствующие компетенции. Если возникнет спор в иностранном суде, то наша сторона сможет ссылаться на этот закон, если он будет принят», — считают они.

Российские бумаги на замену евробондам

Предлагаемый Минэкономразвития упрощенный порядок выпуска российских облигаций, поступления от которых будут направляться целиком на погашение зарубежных еврооблигаций, не оговаривает вопрос, будут ли конвертироваться рубли в иностранную валюту (чаще всего евробонды номинированы в долларах и евро).

«Иностранцы получат возможность открыть счет, на него будут платить в рублях, доступ к этому счету они могут получить. Дальше инвесторы в зависимости от того, из какой они страны (дружественной/недружественной), будут иметь возможность проводить какие-то операции по этому счету, полагают авторы Telegram-канала «PRO Облигации».

Сейчас функционирует подкомиссия Минфина, которая может выдавать отдельные разрешения на конвертацию рублей в валюту и вывод этой валюты за рубеж. Впрочем, пока непонятно, как будет проходить этот процесс после попадания под санкции Евросоюза Национального расчетного депозитария (НРД) — единственного депозитария в России с доступом к международной финансовой системе (расчеты в евро НРД уже приостановил).