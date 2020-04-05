Силуанов заявил об окончании «тучных времен» в экономике

По словам главы Минфина, в связи с распространением коронавируса в экономике наступает новый этап, однако Россия готова к этому. Власти готовы более эффективно распоряжаться ресурсами государства

Фото: Илья Питалев / РИА Новости

Для российской экономики в связи с пандемией коронавируса наступает этап новой реальности. Об этом заявил глава Минфина Антон Силуанов в фильме Наили Аскер-заде «Опасный вирус» на телеканале «Россия 1».

«Тучные времена прошли, сейчас приходится более эффективно распоряжаться теми ресурсами, которые есть в государстве», — сказал он. По словам Силуанова, ситуация с коронавирусом повлияла не только на нефтяную отрасль, но и ряд других.

Тем не менее, заявил Силуанов, Россия готова к этому. Он сообщил, что у Центробанка накоплен достаточный запас золотовалютных резервов, а резервов правительства хватит, чтобы отреагировать на изменения в экономике. При этом глава Минфина отметил, что доходная база бюджета может уменьшиться, но власти были готовы к такому сценарию.

Центробанк ранее предупредил, что распространение инфекции и меры по борьбе с ней, которые принимаются в стране и во всем мире, в ближайшее время вызовут сильное снижение экономической активности в России. Золотовалютные резервы ЦБ за неделю, завершившуюся 20 марта, упали почти на рекордную величину — на 5,1%, или почти на $30 млрд (до $551,2 млрд). По данным регулятора, резервы уменьшились «под преобладающим воздействием отрицательной валютной и рыночной переоценки».