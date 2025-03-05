Российский бизнес сократил прибыли в 2024 году

Сальдированный финансовый результат предприятий в 2024 году снизился по сравнению в 2023 годом на 7%, сообщил Росстат. Совокупная прибыль прибыльных компаний почти не изменилась, а убытки убыточных выросли на 38%

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Сальдированная прибыль российских компаний по итогам прошлого года сократилась на 6,9% относительно 2023 года и составила 30,4 трлн руб. в действующих ценах. Такие оперативные данные в среду, 5 марта, опубликовал Росстат. В четвертом квартале 2024 года сальдированный результат увеличился на 44% по сравнению с показателем за четвертый квартал предыдущего года, следует из данных статслужбы.

Росстат оценивает сальдированный финансовый результат компаний как прибыль за вычетом убытков до налогообложения (на основании бухучета). Не учитываются показатели субъектов малого предпринимательства, кредитных организаций, государственных и муниципальных учреждений, некредитных финансовых организаций. Как и прежде, в этой статистике пока не учитываются данные по Донецкой и Луганской народным республикам, Запорожской и Херсонской областям. Впоследствии годовой показатель обычно пересматривается: например, сальдированный результат 2023 года пересмотрен на 0,6 трлн руб. вниз.

Доля прибыльных предприятий по итогам 2024 года составила 74,5%, убыточных — 25,5%, следует из данных Росстата. В 2023 году распределение было примерно таким же: 75,3% прибыльных организаций и 24,7% убыточных.

Прибыль получили 45,9 тыс. организаций на общую сумму около 37,6 трлн руб. По сравнению с 2023 годом совокупная прибыль предприятий снизилась на 0,8%. Убыточно закончили год 15,7 тыс. организаций, в совокупности их убытки составили почти 7,2 трлн руб., что примерно на 38% больше, чем годом ранее.

В 2023 году ситуация была противоположная: сальдированная прибыль российского бизнеса выросла на 35% год к году. Эксперты отмечали, что в 2023 году ряд отраслей перешел из разряда стабильно нерентабельных в рентабельные, что было обусловлено процессами импортозамещения и отчасти гособоронзаказом.

Рост убытков предприятий произошел на фоне повышения ключевой ставки Банка России. Если в течение первой половины 2024 года ставка сохранялась на уровне 16%, то с июля началось очередное повышение, с 25 октября ставка составляет рекордный 21%.

В каких отраслях снизилась и выросла прибыль

Среди отраслей-тяжеловесов наиболее заметно сократилась чистая доналоговая прибыль в сегменте производства нефтепродуктов — на 13% (до 2,7 трлн руб.), металлургическом производстве — на 9% (до 1,7 трлн руб.), электроэнергетике — на 37% (до 1 трлн руб.), транспортировке и хранении — на 10% (до 1,9 трлн руб.). Кроме того, в оптовой торговле (куда формально приписаны газодобывающие компании) сокращение сальдированного результата составило 46% (до 1,8 трлн руб.).

В 2024 году маржинальность нефтепереработки в России была ниже уровня 2023 года, но фактически это общемировая тенденция: в 2022 году маржинальность переработки заметно выросла на фоне общего энергетического кризиса, и затем началась постепенная нормализация до предкризисных показателей, говорит аналитик ФГ «Финам» Сергей Кауфман. «В России дополнительное негативное влияние на прибыль могли оказать атаки на НПЗ и периодически вводившиеся ограничения на экспорт», — добавляет он.

В отрасли добычи полезных ископаемых сальдо прибылей и убытков в 2024 году выросло на 9% (до 6,7 трлн руб.), в том числе в добыче металлических руд — на 52%.

По оценке Росстата, промышленное производство в России выросло по итогам 2024 года на 4,6%, рост ВВП составил 4,1%. Несмотря на такие хорошие показатели, помесячная и поквартальная динамика указывает на то, что промышленность вошла в стагнацию с мая 2024 года, отмечал ранее заместитель гендиректора Центра макроэкономического анализа и краткосрочного прогнозирования Владимир Сальников. В текущем году действие стагнационных факторов будет усиливаться (из-за ослабевания бюджетного импульса, нехватки кадров, сохраняющегося санкционного давления, жесткой денежно-кредитной политики), предполагал он.

На доходы металлургов оказали давление сразу несколько факторов: в черной металлургии — снижение цен на металлопродукцию, уменьшение объемов реализации на фоне сокращения внутреннего спроса в условиях высоких кредитных ставок, особенно со стороны строительной отрасли, увеличение налоговой нагрузки, инфляционный рост операционных затрат, а также рост затрат на проведение плановых ремонтов в доменном и прокатном переделе, говорит аналитик ФГ «Финам» Алексей Калачев. В цветной металлургии это нестабильная ценовая динамика, санкционное давление на экспорт, увеличение налоговой нагрузки и рост процентных расходов из-за роста стоимости кредита, перечисляет он.

Среди отраслей обрабатывающей промышленности сальдированный результат вырос на 20% в производстве лекарственных средств, на 17% — в производстве компьютеров, электронных и оптических изделий, более чем в два раза — в производстве автотранспортных средств. В строительстве зданий чистая прибыль увеличилась на 51%, но в финансовом секторе (без учета банков) она, по данным Росстата, снизилась на 18%.

Ранее ЦБ сообщал, что по итогам года банки заработали рекордную прибыль на уровне 3,8 трлн руб. Но результат по сектору был неравномерным: больше трети из крупных банков (топ-100) ухудшили результат в 2024-м по сравнению с 2023 годом, подсчитал РБК на основе опубликованных отчетностей.