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Российский ВВП впервые превысил ₽200 трлн

ВВП России за 2024 год составил чуть более 200 трлн руб., сообщил Росстат. Реальный темп роста, как и в 2023-м, достиг 4,1%
Фото: Андрей Любимов / РБК
Фото: Андрей Любимов / РБК

Номинальный объем российского ВВП за 2024 год составил 200,04 трлн руб., сообщил Росстат 7 февраля. Это на 13% больше, чем в 2023 году (176,4 трлн), и почти вдвое больше, чем в 2020-м (107,7 трлн).

Реальный рост ВВП (то есть динамика с поправкой на инфляцию) составил в прошлом году 4,1%. Ровно столько же составлял, по уточненным данным, рост ВВП в 2023 году (ранее оценивался в 3,6%). Росстат сообщил, что показатель изменен по итогам третьей оценки ВВП за 2023 год. Кроме того, по итогам пятой оценки за 2022 год ВВП в том году снизился на 1,4% (ранее сообщалось о снижении на 1,2%).

На увеличение ВВП 2024 года наибольшее влияние оказал рост добавленной стоимости в таких отраслях, как информация и связь (+11,9%), гостиницы и рестораны (+9,6%), оптовая и розничная торговля (+6,9%), обрабатывающие производства (+7,6%), говорится в комментарии Росстата. Лидером по абсолютному приросту добавленной стоимости стал сектор финансовой и страховой деятельности (+16,5%) после роста на 8,6% годом ранее.

Мишустин доложил Путину о росте экономики в 2024 году выше прогнозов
Экономика
Фото:Вадим Ахметов / URA.RU / ТАСС

В структуре ВВП по источникам доходов доля оплаты труда возросла до 44,1% по сравнению с 41,8% в 2023 году.

По данным Росстата, инфляция за 2024 год составила 9,5%, а уровень безработицы находится на историческом минимуме 2,3%.

Ранее 7 февраля данные о состоянии российской экономики представил премьер Михаил Мишустин на совещании у президента Владимира Путина. Он рассказал, что исторически максимальный в номинальном выражении ВВП был достигнут прежде всего за счет интенсивного роста обрабатывающей промышленности. «В целом, вообще промышленное производство у нас прибавило 4,6%, что лучше всех предварительных оценок», — отметил Мишустин. Он также объяснил, что уточнение данных за прошлые годы связано с тем, что «надо было получать годовую отчетность от бизнеса, более полную картину по отраслям экономики, бухгалтерскую отчетность по государственным, бюджетным учреждениям».

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