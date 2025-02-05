Росстат отчитался об ускорении роста промышленности в 2024 году

Промпроизводство в России по итогам 2024 года выросло на 4,6%, что несколько выше ожиданий Минэкономразвития, заложенных в макропрогнозе. Обрабатывающая промышленность выросла на 8,5%, сильнее всего — производство металлоизделий

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Промышленное производство в России по итогам 2024 года выросло на 4,6%, сообщает Росстат. Это выше ожиданий Минэкономразвития, заложенных в сентябрьской версии прогноза социально-экономического развития. По итогам 2023-го промышленное производство в России, в соответствии с очередной уточненной оценкой Росстата, выросло на 4,3% (плюс 0,2 п.п. к предыдущей оценке; о пересмотре Росстат также сообщил 5 февраля). В декабре 2024 года динамика промпроизводства ускорилась до 8,2% в годовом выражении после роста в 3,5% месяцем ранее.

В сентябре прошлого года Минэкономразвития пересмотрело макропрогноз на 2025 год и на плановый период 2026 и 2027 годов, в котором улучшило ожидания по динамике промышленного производства в 2024 году — до 4,0% против 2,5% в апрельской версии. В 2026 году Минэкономразвития прогнозирует рост промпроизводства в 2%, в 2026 году — в 2,4%, в 2027 году — в 2,6%.

В составе индекса промышленного производства добыча полезных ископаемых за 2024 год сократилась на 0,9% (второй год подряд — в 2023-м было минус 1%). При этом внутри добычи по итогам 2024 года на 2,5% выросла добыча металлических руд, на 1,3% — добыча угля. Информация о добыче нефти Росстатом по распоряжению правительства не публикуется.

Обрабатывающая промышленность по итогам 2024 года выросла на 8,5% к 2023 году. Наиболее высокие темпы роста продолжают демонстрировать:

производство готовых металлических изделий (рост на 35,3% к 2023 году);

прочих транспортных средств и оборудования (рост на 29,6% к 2023 году);

компьютеров, электронных и оптических изделий (рост на 28,8% к 2023 году);

автотранспортных средств, прицепов и полуприцепов (рост на 16,5% к 2023 году).

Среди растущих отраслей такие высокие показатели обеспечиваются, в частности, накопительным эффектом за счет набранных темпов в предыдущие периоды, а также традиционным увеличением объемов производства к концу года в том числе в целях исполнения обязательств по ранее заключенным контрактам, сообщили в пресс-службе Минпромторга. Кроме того, значительный вклад в высокие результаты конца года внесли сектора экономики, обеспечивающие безопасность страны, говорится в пресс-релизе министерства.

Выпуск в обработке увеличился уверенно в 2024 году, несмотря на высокую базу в 2023 году (плюс 8,7%), отмечает, в свою очередь, Минэкономразвития. Производство напитков в 2024 году выросло на 9,4% (в 2023 году было плюс 1,1%), химическая промышленность выросла на 4,8% (примерно на уровне 2023 года), деревообработка показала рост на 4,9% (после 1,3% в 2023-м), акцентировало министерство.

Ряд отраслей обрабатывающего производства по итогам 2024 года показали отрицательную динамику. В частности, на 3,3% сократилось производство кожи и изделий из кожи, на 2,8% — производство табачных изделий, на 2,1% — производство кокса и нефтепродуктов.