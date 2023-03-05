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В McKinsey спрогнозировали перебои с электричеством в ФРГ к 2025 году

Welt am Sonntag: в McKinsey спрогнозировали перебои с электричеством в ФРГ к 2025 году
Страна может уже в 2025 году столкнуться с нехваткой электроэнергии в 4 ГВт, а к 2030 году дефицит увеличится до 30 ГВт, следует из исследования компании
Фото: Lennart Preiss / Getty Images Europe
Фото: Lennart Preiss / Getty Images Europe

Германия в скором времени больше не сможет покрывать свои потребности в электроэнергии за счет собственных ресурсов в пиковые нагрузки, пишет газета Welt am Sonntag со ссылкой на исследование международной консалтинговой компании McKinsey.

Страна может уже в 2025 году столкнуться с нехваткой электроэнергии, которая составит 4 ГВт, а к 2030 году дефицит возрастет до 30 ГВт. «Таким образом, мы движемся к значительному дефициту: 30 ГВт соответствует мощностям примерно 30 крупных тепловых электростанций», — указывается в исследовании.

Перебои с электричеством в 2030 году будут наблюдаться в общей сложности почти 100 раз. «Самая долгая фаза может продлиться примерно 21 час», — отмечает компания.

Исследование McKinsey противоречит докладу Федерального сетевого агентства о безопасности энергоснабжения, в котором говорилось, что поставки электроэнергии будут стабильны, даже если ФРГ откажется от угля в 2030 году, указывает издание.

В декабре прошлого года в McKinsey сообщали, что из-за скачков цен на газ и сокращения поставок ФРГ потеряет €100 млрд. Аналитики считают, что Берлин не сможет отказаться от газа в ближайшие десять лет. В конце февраля президент Немецкого института экономических исследований (DIW) Марсель Фрацшер оценил потери страны в прошлом году из-за военных действий на Украине и роста затрат на электроэнергию в эту же сумму.

Bloomberg сообщал, что к 2030 году Германии придется потратить не менее $1 трлн на увеличение производства энергии из возобновляемых источников. В частности, потребуется установить солнечные панели на площади, эквивалентной 43 футбольным полям, обеспечивать ежедневную работу 1,6 тыс. тепловых насосов, а также возводить по 27 наземных и четыре морских ветряных электростанции еженедельно, рассказывал канцлер Олаф Шольц. По оценкам немецкого сетевого регулятора и аналитического центра Agora Energiewende, к 2030 году Берлину необходимо сгенерировать дополнительно около 250 ГВт электроэнергии из-за увеличения спроса на треть.

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Елена Чернышова
Германия дефицит электроэнергии энергокризис
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