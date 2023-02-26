Bloomberg оценил «самый смелый проект» в поствоенной Германии в $1 трлн

За семь лет Германии потребуется потратить не менее $1 трлн на увеличение производства энергии из возобновляемых источников. В правительстве назвали планы самыми амбициозными для страны за 80 лет

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Германии потребуется потратить на устранение непосредственных рисков энергетического кризиса, вызванных конфликтом на Украине, более $1 трлн к 2030 году, подсчитали аналитики Bloomberg.

Средства будут потрачены на инвестиции в модернизацию электросетей для поэтапного отказа от использования угольных и атомных электростанций, удовлетворения возросшего спроса со стороны электромобилей и систем отопления, а также выполнения обязательств по климату. Пока Германия выделила более $275 млрд на эти цели, однако окончательное решение будет намного дороже, пишет агентство, отмечая: «если страна вообще сможет с ним справиться».

ФРГ необходимо установить солнечные панели на площади эквивалентной 43 футбольным полям, обеспечить ежедневную работу 1,6 тыс. тепловых насосов, возводить по 27 наземных и четыре морских ветряных электростанций еженедельно, рассказал немецкий канцлер Олаф Шольц во время визита в штаб-квартиру Volkswagen в Вольфсбурге, напоминает агентство. Немецкий сетевой регулятор и аналитический центр Agora Energiewende оценивают, что к 2030 году республике потребуется сгенерировать дополнительно порядка 250 гигаватт на фоне увеличения спроса к этому году на треть.

«Это смелое начинание — возможно, самый смелый проект со времен реконструкции Германии [после Второй мировой войны]», — оценил планы правительства вице-канцлер Роберт Хабек, курирующий энергетическую и климатическую политику.

В 2022 году поставки российского газа в Европу и, в частности, Германию, резко сократились, что повысило тревогу относительно последствия энергокризиса. Государства — члены ЕС благодаря экстренным мерам по экономии топлива и теплой зиме не столкнулись с худшим сценарием. При этом эксперты предупреждали, что Европа, даже относительно благополучно пережив эту зиму, может столкнуться с последствиями во время следующей; аналитики Financial Times в списке прогнозов на 2023 год упомянули риск веерных отключений электроэнергии в Евросоюзе.

При этом к концу прошлого года Европе удалось впервые сгенерировать больше электроэнергии из возобновляемых источников (22%), чем из газа (20%).