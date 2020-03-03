Цена на нефть Brent поднялась выше $52

Стоимость нефти начала дорожать после резкого снижения на прошлой неделе, которую Владимир Путин назвал худшей с 2008 года. Эксперты ожидают итогов встречи ОПЕК +

Стоимость нефти марки Brent с поставками в мае в ходе торгов на лондонской бирже ICE поднялась более чем на 5%, достигнув $52,39 за баррель. Апрельские фьючерсы нефти WTI подорожали на 5,38%, до $47,17 за баррель.

Нефтяные котировки растут после падения на прошлой неделе, которое произошло на фоне распространения коронавирусной инфекции COVID-19. Так, на торгах 28 февраля стоимость Brent впервые более чем за 2,5 года опустилась ниже $49. На минимуме цена барреля Brent достигла отметки $48,95, а WTI — $43,86.

«Растет ощущение, что мы увидим скоординированные действия мировых Центробанков, которые попытаются компенсировать замедление экономики, вызванное коронавирусом. Также растет понимание того, что ОПЕК и Россия собираются что-то сделать», — приводит Reuters слова аналитика Price Futures Group из Чикаго Фила Флинна (Phil Flynn).

Встреча в формате ОПЕК+ состоится в Вене 5-6 марта. Технический комитет ОПЕК+ рекомендовал рассмотреть возможность сокращения добычи нефти на 600 тыс. барр. в день, однако Россия не поддержала инициативу и взяла время на оценку рекомендаций.