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Экономика ,  
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Цена на нефть Brent поднялась выше $52

Стоимость нефти начала дорожать после резкого снижения на прошлой неделе, которую Владимир Путин назвал худшей с 2008 года. Эксперты ожидают итогов встречи ОПЕК +
BRENT BR-4.20 $50,47 +0,54%

Стоимость нефти марки Brent с поставками в мае в ходе торгов на лондонской бирже ICE поднялась более чем на 5%, достигнув $52,39 за баррель. Апрельские фьючерсы нефти WTI подорожали на 5,38%, до $47,17 за баррель.

Нефтяные котировки растут после падения на прошлой неделе, которое произошло на фоне распространения коронавирусной инфекции COVID-19. Так, на торгах 28 февраля стоимость Brent впервые более чем за 2,5 года опустилась ниже $49. На минимуме цена барреля Brent достигла отметки $48,95, а WTI — $43,86.

«Растет ощущение, что мы увидим скоординированные действия мировых Центробанков, которые попытаются компенсировать замедление экономики, вызванное коронавирусом. Также растет понимание того, что ОПЕК и Россия собираются что-то сделать», — приводит Reuters слова аналитика Price Futures Group из Чикаго Фила Флинна (Phil Flynn).

Встреча в формате ОПЕК+ состоится в Вене 5-6 марта. Технический комитет ОПЕК+ рекомендовал рассмотреть возможность сокращения добычи нефти на 600 тыс. барр. в день, однако Россия не поддержала инициативу и взяла время на оценку рекомендаций.

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Президент Владимир Путин заявил, что прошедшая неделя стала худшей для нефтяного и фондового рынка с 2008 года, и призвал «быть готовыми к самым разным сценариям». Тем не менее, он считает, что текущий уровень цен на нефть приемлем для российской экономики. Путин напомнил, что в рамках макроэкономической политики страны в этом году за базовый уровень взяли стоимость нефти Brent $42,4 за баррель. Он также заявил, что Фонд национального благосостояния способен обеспечить все обязательства правительства в случае, если ситуация в мировой экономике ухудшится.

Глава Минфина Антон Силуанов ранее говорил, что российский бюджет в состоянии профинансировать все расходы даже при цене на нефть $30 за баррель.

2 марта премьер-министр Михаил Мишустин поручил при составлении плана бюджета на 2021-2023 годы учитывать эффект, который оказало распространение коронавируса на мировую экономику.

Теги: Brent, WTI, нефть
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