Минэкономразвития объявило о победе в споре с Украиной о вагонах

Всемирная торговая организация официально утвердила решение по спору России и Украины об украинских вагонах. В Минэкономразвития утверждают, что спор закончился победой России, которой не понадобится ничего менять в регулировании

Фото: Виталий Аньков / РИА Новости

Орган по разрешению споров Всемирной торговой организации (ВТО) 5 марта в соответствии с регламентом утвердил опубликованное в начале февраля решение Апелляционного органа ВТО по многолетнему спору России и Украины о поставках украинской железнодорожной техники в Россию.

Минэкономразвития, официально представляющее Россию в ВТО, утверждает, что решение апелляционного органа — это явная победа России, поскольку по существу ей не придется ничего менять на своем рынке.

Нарушения со стороны России, касающиеся ограничения на поставку вагонов из Украины и установленные третейской группой, незначительны — их устранение не будет требовать какого-либо существенного изменения политики России в этом вопросе. Об этом сообщила РБК директор департамента торговых переговоров Минэкономразвития Екатерина Майорова.

Орган по разрешению споров ВТО 5 марта утвердил доклады апелляционного органа и третейской группы по спору, инициированному Украиной против России о поставках вагонов и железнодорожного оборудования. Это ставит точку в споре, который длится с 2015 года.

4 февраля Апелляционный орган опубликовал свое решение. В нем он частично поддержал апелляцию Украины и рекомендовал органу по разрешению споров ВТО потребовать от России привести ограничения на импорт украинского железнодорожного оборудования в соответствие с требованиями международного соглашения по техническим барьерам в торговле. Вместе с тем апелляционный орган установил, что Украина не смогла в полной мере доказать ошибочность предыдущего решения и подтвердить, что Россия неправомочно ограничивала импорт техники с Украины.