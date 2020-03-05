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Экономика ,  
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Минэкономразвития объявило о победе в споре с Украиной о вагонах

Всемирная торговая организация официально утвердила решение по спору России и Украины об украинских вагонах. В Минэкономразвития утверждают, что спор закончился победой России, которой не понадобится ничего менять в регулировании
Фото: Виталий Аньков / РИА Новости

Орган по разрешению споров Всемирной торговой организации (ВТО) 5 марта в соответствии с регламентом утвердил опубликованное в начале февраля решение Апелляционного органа ВТО по многолетнему спору России и Украины о поставках украинской железнодорожной техники в Россию.

Минэкономразвития, официально представляющее Россию в ВТО, утверждает, что решение апелляционного органа — это явная победа России, поскольку по существу ей не придется ничего менять на своем рынке.

Нарушения со стороны России, касающиеся ограничения на поставку вагонов из Украины и установленные третейской группой, незначительны — их устранение не будет требовать какого-либо существенного изменения политики России в этом вопросе. Об этом сообщила РБК директор департамента торговых переговоров Минэкономразвития Екатерина Майорова.

Орган по разрешению споров ВТО 5 марта утвердил доклады апелляционного органа и третейской группы по спору, инициированному Украиной против России о поставках вагонов и железнодорожного оборудования. Это ставит точку в споре, который длится с 2015 года.

4 февраля Апелляционный орган опубликовал свое решение. В нем он частично поддержал апелляцию Украины и рекомендовал органу по разрешению споров ВТО потребовать от России привести ограничения на импорт украинского железнодорожного оборудования в соответствие с требованиями международного соглашения по техническим барьерам в торговле. Вместе с тем апелляционный орган установил, что Украина не смогла в полной мере доказать ошибочность предыдущего решения и подтвердить, что Россия неправомочно ограничивала импорт техники с Украины.

«Если смотреть только на выводы Апелляционного органа, которые содержатся на последних страницах, то действительно создается впечатление, что Россия проиграла», — сказала Майорова. Однако «ни по одной из позиций, которые оспаривались Украиной в апелляции, апелляционный орган не нашел нарушений нами (Россией. — РБК) правил ВТО», заявила она.

Устранение нарушений «не повлечет за собой каких-то существенных действий со стороны России», подчеркнула Майорова.

Министерство экономического развития и торговли Украины, представляющее Украину в ВТО, не ответило на запрос РБК. Ранее в украинском Минэкономики заявляли, что анализируют решение ВТО, чтобы определить дальнейшие действия для имплементации Россией рекомендаций и постановлений организации.

В чем суть торгового спора

Украина подала в ВТО иск против России в 2015 году. Поводом стали ограничения, которые, как утверждал Киев, Россия необоснованно ввела на поставки вагонов и стрелочных переводов с ряда украинских предприятий.

Украинский иск был основан на том, что с 2013 года Россия «без достаточных оснований» вводит ограничения на поставку вагонов с Украины, аннулируя соответствующие сертификаты соответствия. Россия аргументировала это претензиями к безопасности железнодорожной техники.

Для украинской вагоностроительной промышленности Россия была крупнейшим рынком сбыта. Согласно статистике ФТС России, в 2013 году стоимость импортированных из Украины грузовых вагонов составила более $1 млрд, а уже годом позже сократилась в шесть раз (до $163 млн). В 2019 году Россия импортировала грузовые вагоны из Украины на сумму $27,4 млн.

ВТО рассмотрела иск и встала на сторону России, после чего Украина обжаловала решение.

Что говорит Минэкономразвития России

  • Орган по разрешению споров ВТО подтвердил, что систематического ограничения украинской железнодорожной продукции, на которое жаловалась Украина, на российском рынке не существует, отмечается в релизе Минэкономразвития, распространенном 5 марта.
  • Хотя апелляционный орган оставил без изменений вывод третейской группы о том, что непризнание сертификатов на отдельную продукцию из Украины являлось нарушением Соглашения по техническим барьерам в торговле, это не повлечет за собой изменения основополагающих подходов к работе по сертификации. Кроме того, выявленные нарушения были устранены российской стороной еще в 2018 году.
  • Третейская группа установила, что российские органы по сертификации недостаточно подробно информировали украинских заявителей о причинах отказов в выдаче сертификатов соответствия. Однако сами причины, по которым небезопасная продукция не могла быть сертифицирована, не были поставлены под сомнение ни третейской группой, ни апелляционным органом.
  • Апелляционный орган отдельно подчеркнул, что угроза жизни и здоровью представителям власти имеет существенное значение в контексте возможности проведения российскими инспекторами очных проверок на территории Украины.

Ранее Минэкономразвития подчеркивало, что Россия намерена в полной мере и своевременно исполнять решения органа по разрешению споров ВТО в соответствии с договором о Евразийском экономическом союзе. Это «не приведет к допуску небезопасной железнодорожной продукции на территорию Российской Федерации», заявляло ведомство.

Авторы: Анна Гальчева, Иван Ткачёв
Теги: ВТО, Россия, Украина, Минэкономразвития
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