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Бизнес ,  
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СМИ сообщили об идее Минпромторга повысить утильсбор на автомобили
В последний раз утильсбор повышали в прошлом году и тогда это сказалось на стоимости автомобилей. По данным «Коммерсанта», следующая индексация может произойти уже в январе

Минпромторг предложил правительству с 1 января 2020 года повысить утилизационный сбор на автомобили, пишет газета «Коммерсантъ» со ссылкой на источники. По предварительным подсчетам, в среднем ставка вырастет на 80%, а в легковом сегменте — на 110%.

Минимальная индексация затронет машин с двигателем объемом меньше 1 л — около 46%, а сильнее всего вырастет ставка на автомобили с двигателем более 3,5 л — на 145%. Эти расчеты еще должны оценить в Федеральной таможенной службы, плюс стоит учитывать акциз на мощность двигателя, говорят источники газеты.

Утильсбор учитывается в стоимости всех автомобилей, его доля составляет несколько десятков тысяч рублей, считает исполнительный директор аналитического агентства «Автостат» Сергей Удалов. Рост цен на фоне повышения ставок на утильсбор может привести к росту цен на локализованные машины, так как данный сбор не компенсируется напрямую, добавил эксперт. По его мнению, резкое повышение цен на фоне снижения доходов населения отпугнет покупателей, а потому некоторые концерны будут повышать стоимость постепенно — в целом на 2-4%.

По словам собеседников издания, индексация нужна из-за снижения ввозных пошлин с 17% до 15% в сентябре. Рост ставок должен сохранить барьер для импорта на уровне 30% от стоимости.

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Утильсбор ввели в 2012 году, изначально его выплачивали только импортеры, но спустя два года распространили на весь рынок. В 2018 году ставку повысили — в среднем рост составил 15%, но по отдельным позициям утильсбор увеличился на 90%. В пояснительной записке к бюджету говорилось, что эффект от повышения утильсбора в 2018 году составил 39,3 млрд руб., сбор от импортных машин составил 49,4 млрд руб., от отечественных — 159,6 млрд руб.

Автор: Константин Нагаев
Теги: утилизационный сбор, автомобили
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