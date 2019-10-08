Дилеры предупредили Путина об уходе автобрендов с рынка из-за утильсбора

Повышение утильсбора также приведет к увеличению цен на автомобили, закрытию нескольких сотен дилерских центров и увольнению не менее 20 тыс. человек, считают в ассоциации российских автодилеров

Фото: Мария Ионова-Грибина для РБК

Ассоциация «Российские автомобильные дилеры» (РОАД) направила письмо на имя президента Владимира Путина, в котором говорится о рисках возможного повышения утилизационного сбора. Документ есть в распоряжении РБК.

В РОАД указали, что рост ставок сбора приведет к увеличению цен на автомобили, что на фоне падения реальных доходов населения «крайне негативно» отразится как на самой отрасли, так и на экономике в целом. Кроме того, сообщили дилеры, из-за нового утильсбора продажи некоторых автобрендов станут нерентабельными. Это в свою очередь может привести к закрытию 200–300 дилерских центров и увольнению не менее 20 тыс. сотрудников, а также сокращению налоговых платежей.

Путину неизвестно об обращении Российской ассоциации автодилеров, сообщил РБК его пресс-секретарь Дмитрий Песков. РБК направил запросы в пресс-службу РОАД. Представитель Минпромторга отказался от комментариев, также поступил представитель крупнейшего российского автодилера «Рольф».

«Несмотря на [общее] снижение рынка, продажи наших автомобилей показывают рост», — заявил РБК представитель АвтоВАЗа Сергей Ильинский. По его словам, достичь таких результатов удалось «благодаря самой высокой в индустрии доле локализации, обновлению модельного ряда» и конструктивной работе с партнерами-дилерами.