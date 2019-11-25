Эксперты предупредили о подорожании машин в России из-за роста утильсбора

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Аналитик «ВТБ Капитала» Владимир Беспалов в разговоре с РБК заявил, что повышение правительством утилизационного сбора отразится прежде всего на цене автомобилей, произведенных за границей. В дилерских центрах полагают, что машины массового сегмента могут с января подорожать примерно на 60 тыс. руб.

«Прежде всего повышение утилизационного сбора затрагивает импортные автомобили. С учетом того, что в стране существуют огромные недозагруженные мощности, в рамках бюджетных и даже среднеценовых моделей у нас предложение закрывается локальным производством более чем наполовину. Думаю, что повышение утильсбора будет больше ощущаться в премиальном сегменте», — сказал он. Беспалов добавил, что здесь спрос менее чувствителен к цене, поэтому вряд ли стоит ждать ощутимого изменения спроса.

«Что касается локального производства, утилизационный сбор так или иначе компенсируется через различные субсидии. Единственное — субсидии не всегда приходят в тот момент, когда утилизационный сбор выплачивается», — добавил он.

По словам эксперта, повышение утильсбора не должно привести к массовому закрытию дилерских центров и увольнению сотрудников. «Вопрос в том, как будет развиваться рынок. Я пока ожидаю, что рынок будет в небольшом плюсе в следующем году. В этом случае сокращения рабочих мест именно из-за спроса не должно произойти. Другой вопрос — что сейчас растет число продаж через интернет», — отметил Беспалов. Он добавил, что не стал бы «драматизировать» и говорить о влиянии утильсбора на занятость.