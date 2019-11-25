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Эксперты предупредили о подорожании машин в России из-за роста утильсбора
Фото: Джапаридзе Михаил / ТАСС

Аналитик «ВТБ Капитала» Владимир Беспалов в разговоре с РБК заявил, что повышение правительством утилизационного сбора отразится прежде всего на цене автомобилей, произведенных за границей. В дилерских центрах полагают, что машины массового сегмента могут с января подорожать примерно на 60 тыс. руб.

«Прежде всего повышение утилизационного сбора затрагивает импортные автомобили. С учетом того, что в стране существуют огромные недозагруженные мощности, в рамках бюджетных и даже среднеценовых моделей у нас предложение закрывается локальным производством более чем наполовину. Думаю, что повышение утильсбора будет больше ощущаться в премиальном сегменте», — сказал он. Беспалов добавил, что здесь спрос менее чувствителен к цене, поэтому вряд ли стоит ждать ощутимого изменения спроса.

«Что касается локального производства, утилизационный сбор так или иначе компенсируется через различные субсидии. Единственное — субсидии не всегда приходят в тот момент, когда утилизационный сбор выплачивается», — добавил он.

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По словам эксперта, повышение утильсбора не должно привести к массовому закрытию дилерских центров и увольнению сотрудников. «Вопрос в том, как будет развиваться рынок. Я пока ожидаю, что рынок будет в небольшом плюсе в следующем году. В этом случае сокращения рабочих мест именно из-за спроса не должно произойти. Другой вопрос — что сейчас растет число продаж через интернет», — отметил Беспалов. Он добавил, что не стал бы «драматизировать» и говорить о влиянии утильсбора на занятость.

О негативном влиянии повышения утильсбора на автомобильный рынок ранее осенью заявляли автодилеры. Помимо роста цен на автомобили, предупреждали участники рынка, рост ставок сбора может сделать нерентабельными продажи некоторых брендов автомобилей, что ставит под угрозу закрытия сотни дилерских центров и увольнения порядка 20 тыс. сотрудников.

Президент ассоциации «Российские автомобильные дилеры» Олег Мосеев подтвердил РБК, что из-за повышения утильсбора автомобили подорожают на 60–100 тыс. руб.

«Безусловно, повышение утильсбора отразится на импортируемых автомобилях и на автомобилях, производители которых не подписали СПИКи — спецконтракты, по которым им потом выплачиваются субсидии. Но и по машинам, который попадают под СПИКи, компенсация происходит не сразу, а через три-девять месяцев. На часть автомобилей цены точно повысятся: машины массового сегмента подорожают на 60 тыс. руб., премиум-сегмента — более чем 100 тыс. руб.», — рассказал он.

По словам Мосеева, новость о повышении утильсбора приведет к росту продаж в декабре, однако он будет недолгим.

«Пока мы наблюдаем падение рынка на 2,5% [по сравнению с прошлым годом]. Сейчас нам декабрь, конечно, поможет, потому что новость о повышении утильсбора сподвигнет покупателей купить машину в декабре, а не ждать февраля-марта. Но это приведет к существенному снижению продаж в первом квартале следующего года. Мы предполагаем, что продажи в следующем году снизятся на 8%», — отметил президент РОАД. Он добавил, что это приводит к закрытию дилерских центров, а также есть угрозы, что бренды, «которые сидят на импорте», могут потерять интерес к России.

25 ноября стало известно, что премьер подписал постановление правительства о повышении утилизационного сбора на машины с января 2020 года. В наибольшей степени поднимутся ставки на утилизацию легковых автомобилей — в среднем на 110,7%.

Теги: авторынок, автомобили, цены, новости РБК
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